יום חריג: הבורסה בדרך למחזור של 17 מיליארד שקל. זו הסיבה

עדכון המדדים בבורסה בתל אביב צפוי להעלות היום את מחזור המסחר במניות בין 12 ל-13 מיליארד שקל, כך שיסתכם בסופו של היום בין כ-15 עד 17 מיליארד שקל, כך מעריך יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה. רוב המחזור צפוי להיווצר במסחר הנעילה.

בשלב הזה קרנות הסל והקרנות המחקות יתאימו את אחזקותיהן להרכב ולמשקלות של מדדי המניות. לפי נתוני חברת סמארטבול, הקרנות שעוקבות אחר המדדים צפויות לשנות את אחזקותיהן בהיקף של 11.7 מיליארד שקל. שווי הנכסים של הקרנות האלה מסתכם ב-94 מיליארד שקל, והן כוללות 425 ניירות ערך.

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חברת התעופה אל על וחברת האנרגיה המתחדשת דוראל ייכנס לראשונה למדד ת"א 35. החברות שיצאו היום מהמדד הן חברת הבנייה דמרי, רשת קמעונאות המזון שופרסל, וחברת ההחזקות קנון.

ההיצע הגדול ביותר צפוי במניית טבע. לפי סמארטבול, הקרנות צפויות למכור בה מניות בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, בשל הקטנת משקלה במדדים הראשיים. אחריה ברשימה נמצאות אל על (356 מיליון שקל), בנק פועלים (322 מיליון שקל), סלע נדלן (265 מיליון שקל), גילת (246 מיליון שקל), בנק לאומי (224 מיליון שקל) ואלביט מערכות (188 מיליון שקל). בצד הביקושים בולטת פאלו אלטו , שבה צפויות קניות של כ-800 מיליון שקל. הקניות הן חלק מהכנסתה ההדרגתית למדד ת"א-35. אחריה נמצאות טאואר (396 מיליון שקל), דמרי (256 מיליון שקל), הפניקס (241 מיליון שקל), קנון (203 מיליון שקל) ושופרסל (189 מיליון שקל).

מדוע נוצר היקף המסחר החריג

מדדי המניות של הבורסה משוקללים לפי שווי השוק של המניות שבידי הציבור, כאשר לכל מניה נקבע משקל שמוגבל בתקרה מסוימת. לכן תנודות המחירים השוטפות במחירי המניות משתקפות במדד לאורך התקופה. פעם בחצי שנה יש צורך להתאים מניות שחרגו ממגבלת התקרה במדדי הבורסה, ולמכור מניות בהיקף מסוים כדי שתעמוד במשקל המירבי שמותר לה. ומסיבות מקבילו יש צורך לעיתים לקנות מניות משיקולי המקום של המניות במדד.

"הבורסה מעדכנת את הרכב מדדי המניות שלה פעמיים בשנה", מסביר פגוט. "בפאלו אלטו זו הפעימה השנייה מתוך שלוש, שבה יתווסף 1.25% למשקלה במדד". לדבריו, בגלל גודלה המניה נכנסת למדד בהדרגה. פגוט מוסיף כי היום מתעדכנים גם מדדים של עורכי מדדים חיצוניים, ולא רק מדדי הבורסה. "ההערכה שלי היא שהעדכון יוסיף 12-13 מיליארד שקל למחזור. אפשר שנגיע למחזור יומי כולל של 15 עד 17 מיליארד שקל. זה לא השיא של 24 מיליארד שקל שנרשם בעדכון המדדים לפני חצי שנה, אבל זה עדיין מחזור גדול מאוד. הוא שווה לכמעט 4 ימי מסחר בשוק המניות בישראל, באירוע אחד".