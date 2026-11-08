עובדי ארקיע ניצחו את האחים נקש ולא ידוללו

בשבוע שעבר הפגינו עשרות עובדי ארקיע נגד כוונת הבעלים, האחים נקש, לדלל את החזקותיהם בחברה שעומדות כיום על 20%. כעת, לפחות לפי שעה, נושא דילול המניות ירד מהפרק, ובחברה צפויים לבחון חלופות אפשריות להזרמת הון. בתוך כך, סכסוך העבודה בו איימו העובדים בשבוע שעבר, לא יופעל.

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ברקע, איגוד עובדי התחבורה ונמלי הים שלח ביום שני שעבר מכתב התראה טרם הכרזה על סכסוך עבודה. טענות האיגוד התמקדו בהימנעות מהזרמת הון מספק לחברה, לצד קידום התייעלות וצמצום בחברה.

"עולה חשש כי בכוונתם להטיל את מחיר כשלי הניהול על כתפי העובדים", נכתב. "עובדי החברה לא ישלימו עם פגיעה בזכויותיהם, בביטחונם התעסוקתי ובמעמדם בחברה. לא נאפשר קבלת החלטות חד-צדדיות מאחורי גבם של העובדים, ולא נסכים למחיקת הישגים וזכויות שנבנו לאורך שנים של מאבק, אחריות ומחויבות לחברה".

הכותבים, בראשם סגן יו"ר האיגוד עו"ד ניר אייזנברג, איימו שלא במפורש גם על שביתה. "ככל שבעלי החברה יבחרו להמשיך בדרך זו, ארגון העובדים יפעל בנחישות ובמלוא העוצמה העומדת לרשותו על-פי דין כדי לסכל כל פגיעה בעובדים ובזכויותיהם… אני מציע לבעלי החברה להתעשת ולחדול מהצעדים… החל ממחר נחל בנקיטת צעדים".

כאמור, נושא דילול המניות ירד מהפרק, אך עדיין החברה סובלת מקשיים כלכליים. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הפסידה ארקיע על-פי הערכות כ-30 מיליון דולר, ואת השנה כולה היא צפויה לסיים בהפסד של 50 עד 60 מיליון דולר. בתוך כך, בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי ישראייר מנהלת מגעים לרכישת ארקיע, כאשר גם אל על וקבוצות פרטיות לוטשות אליה עיניים.