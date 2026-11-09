אודות המדור "מבט עולמי" "מבט עולמי" היא סקירה המופצת ללקוחות בנק הפועלים ותתפרסם בגלובס מעת לעת

הכותב הוא מומחה לגאו־פוליטיקה וליחסי ישראל־ארה"ב של חדר המסחר של בנק הפועלים

1 ארבעה בנקים סיניים, שלושה מיליארד דולר

המשבר המתמשך בתעשיית הגז הטבעי של קטאר מוביל לשינויים גאו־כלכליים, בראשם הלוואה בסך 3 מיליארד דולר שקיבלה חברת האנרגיה הלאומית הקטארית מארבעה בנקים סיניים.

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הלוואה זו נועדה לסייע בהתמודדות עם הפגיעה בתזרים המזומנים, בעקבות תקיפות על מתקני הייצוא ושיבושי שיט שהובילו לצניחה בהכנסות מייצוא הגז הנוזלי. כתוצאה מהמכה הכלכלית, הורתה ממשלת קטאר על קיצוץ חריף של עד 30% בתקציבי משרדי הממשלה. במקביל, הנסיכות נאלצה לחתוך באופן דרמטי כ־85% מתקציבי סיוע החוץ והמימון הבינלאומי שלה. קיצוץ זה צפוי להקרין ישירות על ארצות הברית, שבה קטאר נחשבת למממנת הזרה הגדולה ביותר של מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר.

צמצום התקציבים עלול להגביל משמעותית את כוח ההשפעה הרכה של דוחה בזירה האמריקאית ולהקשות עליה לקדם את סדר היום שלה באקדמיה. המימון הקריטי מצד סין מסמן במקביל את המשך העמקת דריסת הרגל הפיננסית של בייג'ינג במפרץ הפרסי על חשבון ההגמוניה המערבית.

סעד שרידה אל-קאבי, שר האנרגיה של קטאר / צילום: Reuters

2 האיום החדש על חלום המוניות האוטונומיות

הצעת החוק במועצת העיר ניו אורלינס להסדרת פעילות רכבים אוטונומיים מסמנת קו פרשת מים רגולטורי עבור ענקיות הטק, ובראשן Waymo של אלפאבית.

עד כה, חברות הרובוטקסי הסתמכו על אישורים ברמת המדינה (State) שעקפו התנגדויות עירוניות, אך המהלך הנוכחי מבקש להכפיף אותן מראש לכללי מוניות נוקשים. התקנות החדשות יחייבו את החברות באגרת רישוי שנתית, לצד מס ייעודי של 50 סנט על כל נסיעה שתתחיל בגבולות העיר.

עבור חברות עמק הסיליקון, פיצול רגולטורי זה ייצר חסמי כניסה משמעותיים ועלויות תפעול גבוהות, שעלולים לעכב את הפריסה המסחרית ברחבי ארצות הברית. המהלך משקף גם את מאבקן הכלכלי של העיריות לייצר מנגנוני מיסוי חדשים, שייפצו על הירידה הצפויה בהכנסות מקנסות חניה ותחבורה ציבורית. אם ערים נוספות יעתיקו את המודל של ניו אורלינס, הדבר עשוי לשנות מהותית את תמחור הסיכונים ותחזיות הרווחיות של כלל התעשייה, לרבות ה־Cybercab העתידי של טסלה.

מוניות אוטונומיות של Waymo / צילום: Reuters, Mike Segar

3 מציל חיים: התרופה שקיבלה אישור הפצה במחיר רצפה

מנהל המזון והתרופות האמריקאי העניק אישור תקדימי לגרסה גנרית של תרופה חדשנית הניתנת בזריקה למניעת הידבקות בנגיף האיידס. התרופה אושרה בגרסתה המקורית של חברת גיליאד רק לפני 16 חודשים, מה שהופך את האישור הגנרי הנוכחי למהיר במיוחד בקנה מידה היסטורי.

היצרנית ההודית שזכתה באישור תשווק את התרופה במחיר של כ־40 דולר בלבד לשנה, פער עצום לעומת כ־28,000 דולר שעולה גרסת המקור בארצות הברית. המהלך נועד לאפשר הפצה המונית של הטיפול בעשרות מדינות מתפתחות כחלק ממאמץ בריאותי גלובלי למגר את התפשטות הנגיף.

תרופה מונעת ל־HIV של חברת גיליאד ההודית / צילום: Reuters, Gilead Sciences

האישור המהיר מסמן שינוי דרמטי במודל העסקי של פיתוח והפצת תרופות מצילות חיים. חברות הפארמה הגדולות נתונות ללחץ גובר להסכים לרישוי גנרי מוקדם כדי להבטיח נגישות במדינות עניות. צעד זה עשוי להשפיע משמעותית על מחירי תרופות חדשניות בעתיד ולעצב מחדש את מאזן הכוחות מול השווקים המתעוררים.

4 האמירה החריגה של סם אלטמן וביקורת של מאסק

דוחות השיא שהציגה לאחרונה סנדיסק חושפים את עומקו של המחסור העולמי ברכיבי זיכרון, המונע מהסתערות חברות הבינה המלאכותית על תשתיות מחשוב. המאבק על רכיבי ה־DRAM הפך לעימות פומבי יוצא דופן בצמרת עמק הסיליקון.

סם אלטמן, מנכ''ל Open AI / צילום: ap, Jeff Chiu

סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, עורר סערה כשטען שזה "נורא למדי" שמשתמשים שואבים משאבי זיכרון שיושבים ללא שימוש במחשבים אישיים במקום לנצלם בענן. התבטאות זו ספגה ביקורת חריפה מצדו של אילון מאסק, שמיהר ללעוג לאלטמן ברשת X והכריז כי "לאנשים מגיע שתהיה להם גישה לזיכרון שלהם". מתיחות זו ממחישה את צוואר הבקבוק בתעשיית השבבים.