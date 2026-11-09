למרות תמיכת הדירקטוריון: אלי כהן מסרב לאשר את מינוי מנכ”ל נגה

שר האנרגיה אלי כהן הודיע כי לא יאשר את מינויו של גלעד בר אדון למנכ"ל נגה, החברה הממשלתית האחראית על ניהול מערכת החשמל בישראל. אף שבר אדון נבחר בתום הליך מיון שקיים דירקטוריון החברה, כהן טוען כי נפלו פגמים בהליך הבחירה וכי לבר אדון אין ניסיון בתחום האנרגיה. החלטתו מנוגדת לעמדת דירקטוריון נגה ורשות החברות הממשלתיות, שתמכו במינוי, ובדירקטוריון מותחים ביקורת על התערבות השר בהליך. בעקבות הסירוב צפוי להיפתח הליך בחירה חדש, בעוד שנגה פועלת זה כמעט שנתיים ללא מנכ"ל קבוע, ובכירים נוספים בחברה צפויים לפרוש בקרוב.

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כבר כמעט שנתיים שנגה, החברה האחראית על הניהול השוטף של מערכת החשמל ועל קביעת התוכניות האסטרטגיות לפיתוח תשתיות ההולכה, מתנהלת ללא מנכ"ל קבוע. המנכ"ל האחרון, שאול גולדשטיין, התפטר בעקבות סכסוך עם יו"ר החברה דאז, אלוף (מיל’) סמי תורג’מן. רשות החברות הממשלתיות פרסמה נגד תורג’מן דוח חריף, שבו תואר כיו"ר כוחני שניסה לנהל את החברה תוך עקיפת המנכ"לים המכהנים.

מאז מנוהלת נגה בידי שמעון (שיקי) פישר, המשמש במקביל סמנכ"ל התפעול בחברה. לאחרונה פרש גם סמנכ"ל התכנון והפיתוח, עוזי זרחיה. פישר עצמו צפוי לצאת בקרוב לגמלאות, וכמה בכירים נוספים בחברה צפויים אף הם לסיים את תפקידם מסיבות שונות.

נגה הוקמה בעקבות הרפורמה במשק החשמל ב־2018, שבמסגרתה צומצם כוחה של חברת החשמל, שהייתה עד אז מונופול כמעט מוחלט בענף. חברת החשמל מכרה כמה מתחנות הכוח שלה, והאחריות לניהול הפעלת תחנות הכוח ולגיבוש התוכניות האסטרטגיות של משק החשמל הועברה לחברה ממשלתית חדשה - נגה.

לאחר מינויו של טל בסכס ליו"ר דירקטוריון נגה ב־2025, החל הדירקטוריון בחיפוש אחר מנכ"ל חדש. בסכס שימש בעבר מנכ"ל החברה למתנ"סים, ובמהלך המלחמה עמד לתקופה קצרה בראש מרכז השליטה האזרחי, שפעילותו לא צלחה. הליך האיתור נמשך חודשים ארוכים, לווה בידי משרד עורכי דין, ובסופו נבחר גלעד בר אדון.

בר אדון סומן בעבר כמועמד המוביל לתפקיד מנכ"ל רכבת ישראל, וזכה לתמיכתם של שרת התחבורה מירי רגב והשר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם, אך לבסוף לא מונה לתפקיד.

"המצב חושף את ניהול משק החשמל לסכנה גדולה"

שר האנרגיה אלי כהן הביע התנגדות נחרצת למינויו של בר אדון למנכ"ל נגה, בטענה כי נפלו פגמים בהליך הבחירה וכי המועמד חסר ניסיון בתחום האנרגיה. עם זאת, לבר אדון ניסיון בניהול פרויקטי תשתית מורכבים, לאחר שכיהן במשך שבע שנים כמנכ"ל חברת מוריה, החברה האחראית על פרויקטי תשתית עבור עיריית ירושלים ומשרד התחבורה.

אחד מחברי דירקטוריון נגה מתח ביקורת על התערבות השר במינוי ואמר כי "המצב הנוכחי חושף את ניהול משק החשמל לסכנה מאוד גדולה בשעות חירום". לדבריו, בר אדון נבחר לאחר בחינת כלל המועמדים, והליך המינוי נבדק פעם נוספת.

מטעמו של שר האנרגיה אלי כהן נמסר בתגובה כי "מהיכרות עם החברה דווקא מינוי שאינו בעל ניסיון מקצועי בתחום יכול לפגוע במשק החשמל. לכן השר דורש שמנכ״ל נגה יהיה בעל ניסיון מקצועי בתחום. במסגרת דיונים שנערכו, בשעת חירום יינתן גיבוי ככל שיידרש על ידי יו״ר רשות החשמל".

עוד נמסר כי לשר אין מועמד מטעמו לתפקיד. כהן צפוי לסיים בהמשך את כהונתו כשר האנרגיה, ולכן ייתכן כי מינוי המנכ"ל הבא יושלם רק לאחר עזיבתו את התפקיד.

בינתיים, נגה נותרת ללא מנכ"ל קבוע, על רקע פרישתם של בכירים נוספים בחברה. הליך בחירה חדש צפוי להימשך זמן רב, ובמהלכו תמשיך אחת החברות המרכזיות במשק האנרגיה לפעול ללא הנהלה קבועה מלאה, אף שהיא אחראית על ניהול הפעלת תחנות הכוח ועל גיבוש תוכניות העבודה העתידיות של משק החשמל.