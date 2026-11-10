מנכ"לית כלכליסט נועה תמיר פורשת

לגלובס נודע כי מנכ"לית כלכליסט, נועה תמיר, תסיים את תפקידה. תמיר מונתה לתפקיד בשנת 2023, והחליפה את איל פאר שסיים את תפקידו אז לאחר ארבע שנים.

קודם לכן, כיהנה תמיר כסמנכ"לית הפיתוח העסקי של כלכליסט והובילה את מערך הוועידות, הכנסים ואפיקי הכנסה חדשים בקבוצה. בעברה, תמיר ערכה את אתר רשת והודיעה על פרישה לאחר כשנה. לפני כן היא עמדה בראש מחלקת הווידיאו והתוכניות בקשת.

עזיבתה את התפקיד לא מגיעה בחלל ריק - מדובר באחת מהמנהלים הבכירים האחרונים שהיו בכלכליסט מהשנים האחרונות. עזיבתה של תמיר מגיעה בשיאו של גל טלטלות בצמרת "כלכליסט", הנובע מהחלטת קבוצת ידיעות אחרונות למזג את הפעילות המסחרית של העיתון ולהכפיפה לניהול המרכזי של הקבוצה.

השרשרת החלה באפריל השנה עם הודעת הפרישה של המו"ל יואל אסתרון, שהוביל את העיתון מיום הקמתו תוך שמירה על עצמאותו, והמשיכה עם עזיבתה של העורכת הראשית גלית חמי, על רקע מחלוקות עמוקות וחשש מפגיעה בעצמאות המערכתית. גם סגני העורכת הוותיקים, גולן פרידנפלד ואמיר זיו, הודיעו על עזיבה - ובכך חתמו את שדרת הניהול המקצועי במערכת שהחליטו לעזוב. על רקע הזעזועים הללו ריחף סימן שאלה כבד גם סביב עתידה של תמיר, שעזיבתה כעת חותמת את התפרקות שדרת הניהול הבכירה ומותירה את העיתון תחת שליטה ישירה של הנהלת הקבוצה.

לא נמסרה תגובה מכלכליסט ומנועה תמיר.

עורך אתר ynet פורש

אתמול (ב') נרשמו טלטלות מרכזיות בקבוצת ידיעות אחרונות. אתמול פורסם בגלובס כי עורך ynet , גידו רן, הודיע על פרישתו לאחר ארבע שנים בתפקיד ו-21 שנה באתר, מהלך שהצית סבב מינויים וגיוסים נרחב בקבוצה. במקומו ימונה רועי גינת, ראש מערכת החדשות של ידיעות אחרונות, בעוד סגן העורך גלעד כרמלי יקודם לתפקיד משנה לעורך ynet .

את מקומו של גינת כמנהל מחלקת החדשות המאוחדת יתפוס אילן ליאור, לשעבר ראש מחלקת החדשות בגלי צה"ל.

*** גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.