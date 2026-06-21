הטלטלה בכלכליסט: סגני העורכת פורשים

שני סגני העורכת בכלכליסט, גולן פרידנפלד ואמיר זיו, הודיעו לעובדים כי הם עוזבים את העיתון הכלכלי מבית ידיעות אחרונות. עזיבתם של סגני העורכת, שהיו חלק מצוות ההקמה של העיתון ומלווים אותו מהיום הראשון, מעמיקה את הטלטלה ומסמנת את סופו של עידן המייסדים במערכת כלכליסט. עדיין לא ברור מה התחנה הבאה של השניים.

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"ב-30 ביוני נסיים את עבודתנו בכלכליסט. זה יקרה אחרי 19 שנה כמעט, ועדיין זה יקרה מוקדם מכפי שצפינו וקיווינו", כתבו פרידנפלד וזיו לעובדים. עוד הם כתבו כי "כלכליסט היה בעבורנו מקום עבודה אהוב ומשמעותי מאין כמותו, ומטבע הדברים זה רגע לא קל עבורנו. אבל בנסיבות שנוצרו, בעקבות פרישתם של יואל וגלית, שותפינו לייסוד ועריכת העיתון לכל אורך השנים, מצאנו לנכון להודיע גם על פרישתנו".

עוד כתבו השניים כי "הכול עוד טרי, ומוקדם עדיין לנסח דברי פרידה מסודרים. אז בינתיים רק נאמר שאנחנו גאים על העיתון הנהדר שצמח כאן".

באחרונה הודיעו בכלכליסט על מינוי אריאל שמידברג כעורך החדש, זאת בעקבות גל עזיבות דרמטי בצמרת העיתון, ובראשן פרישתה של גלית חמי, שערכה את העיתון מתחילת דרכו. חמי נימקה את עזיבתה במכתב לעובדים ב"נסיבות משתנות" ומחויבות לדרכה המקצועית, ופרישתה מצטרפת לזו של מו"ל העיתון, יואל אסתרון, שצפוי לסיים את תפקידו בסוף חודש יוני.

הזעזועים בצמרת כלכליסט והמינוי החדש קשורים באופן ישיר למהלך אסטרטגי רחב שמובילים בקבוצה, הכוללים מיזוגים תפעוליים וארגוניים בקבוצה - בדומה לאיחוד המערכות שבוצע בעבר בין ynet לידיעות אחרונות לצורך צמצום כוח-אדם ומשאבים. על-פי התוכנית, כל הנושאים המסחריים ושיתופי-הפעולה של העיתון יוכפפו לניהול המרכזי של ידיעות אחרונות, ויובלו על-ידי סימנטוב-חביב ומנכ"ל ynet שי מגל.

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