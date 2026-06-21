ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום הטלטלה בכלכליסט: סגני העורכת פורשים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כלכליסט

הטלטלה בכלכליסט: סגני העורכת פורשים

גולן פרידנפלד ואמיר זיו הודיעו לעובדים כי הם עוזבים את העיתון הכלכלי מבית ידיעות אחרונות • עזיבתם של השניים, שהיו חלק מצוות ההקמה של העיתון ומלווים אותו מהיום הראשון, מעמיקה את הטלטלה ומסמנת את סוף עידן המייסדים במערכת כלכליסט

נבו טרבלסי 18:45
אמיר זיו / צילום: גל חרמוני
אמיר זיו / צילום: גל חרמוני

שני סגני העורכת בכלכליסט, גולן פרידנפלד ואמיר זיו, הודיעו לעובדים כי הם עוזבים את העיתון הכלכלי מבית ידיעות אחרונות. עזיבתם של סגני העורכת, שהיו חלק מצוות ההקמה של העיתון ומלווים אותו מהיום הראשון, מעמיקה את הטלטלה ומסמנת את סופו של עידן המייסדים במערכת כלכליסט. עדיין לא ברור מה התחנה הבאה של השניים.

ברוך שי ימונה לעורך דה מרקר
בן זוגה של עורכת כלכליסט הפורשת הציע לרכוש את העיתון, אך בידיעות סירבו
העזיבות והיחסים עם עיתון האם: מה עומד מאחורי הדרמה בכלכליסט?

"ב-30 ביוני נסיים את עבודתנו בכלכליסט. זה יקרה אחרי 19 שנה כמעט, ועדיין זה יקרה מוקדם מכפי שצפינו וקיווינו", כתבו פרידנפלד וזיו לעובדים. עוד הם כתבו כי "כלכליסט היה בעבורנו מקום עבודה אהוב ומשמעותי מאין כמותו, ומטבע הדברים זה רגע לא קל עבורנו. אבל בנסיבות שנוצרו, בעקבות פרישתם של יואל וגלית, שותפינו לייסוד ועריכת העיתון לכל אורך השנים, מצאנו לנכון להודיע גם על פרישתנו".

עוד כתבו השניים כי "הכול עוד טרי, ומוקדם עדיין לנסח דברי פרידה מסודרים. אז בינתיים רק נאמר שאנחנו גאים על העיתון הנהדר שצמח כאן".

באחרונה הודיעו בכלכליסט על מינוי אריאל שמידברג כעורך החדש, זאת בעקבות גל עזיבות דרמטי בצמרת העיתון, ובראשן פרישתה של גלית חמי, שערכה את העיתון מתחילת דרכו. חמי נימקה את עזיבתה במכתב לעובדים ב"נסיבות משתנות" ומחויבות לדרכה המקצועית, ופרישתה מצטרפת לזו של מו"ל העיתון, יואל אסתרון, שצפוי לסיים את תפקידו בסוף חודש יוני.

הזעזועים בצמרת כלכליסט והמינוי החדש קשורים באופן ישיר למהלך אסטרטגי רחב שמובילים בקבוצה, הכוללים מיזוגים תפעוליים וארגוניים בקבוצה - בדומה לאיחוד המערכות שבוצע בעבר בין ynet לידיעות אחרונות לצורך צמצום כוח-אדם ומשאבים. על-פי התוכנית, כל הנושאים המסחריים ושיתופי-הפעולה של העיתון יוכפפו לניהול המרכזי של ידיעות אחרונות, ויובלו על-ידי סימנטוב-חביב ומנכ"ל ynet שי מגל.

*** גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים