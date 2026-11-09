תקלה טכנית הובילה היום (ב') לעיכוב בפרסום שערי החליפין היציגים באתר בנק ישראל, בפעם השנייה בתוך פחות מחמישה חודשים. השערים, שמתפרסמים בימים שני עד חמישי בשעה 15:30, לא הופיעו באתר גם לאחר השעה 16:20. הרקע לעיכוב הוא תקלה במערכת ממשל זמין, שבאמצעותה מוצגים שערי החליפין היציגים לציבור. בנק ישראל מעביר את נתוני השערים למערכת, ונראה כי התקלה התרחשה בשלב הצגתם באתר ולא בתהליך קביעתם.

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על פי הנתונים שהועברו מבנק ישראל, שער הדולר היציג נקבע על 3.171 שקלים, ירידה של כ־0.72% לעומת השער הקודם. שער האירו נקבע על 3.5492 שקלים, ירידה של כ־0.65%. גם הליש"ט נחלשה בכ־0.58%, ושערה היציג נקבע על 4.2541 שקלים.

אין זו הפעם הראשונה שבה תקלה משבשת את פרסום השערים היציגים. ב-15 ביוני השנה אירע מקרה דומה, כאשר שערי החליפין לא פורסמו באתר בנק ישראל גם לאחר השעה 16:45. באותו יום נמסר מהבנק כי הנושא נמצא בבדיקה וכי מדובר בתקלה. גם אז לא פורסמו במועד השערים היציגים של מטבעות נוספים מול השקל.

שערי החליפין היציגים שמפרסם בנק ישראל משמשים נקודת ייחוס לחוזים, לעסקאות ולהערכות שווי של נכסים והתחייבויות הנקובים במטבע זר. אף שאין להם מעמד מחייב על פי דין, עיכוב בפרסומם עשוי להקשות על גורמים המסתמכים על הנתון היומי לצורך חישובים ודיווחים.