חמישה דברים לקראת פתיחת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:10

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית ייפתח ברקע האופטימיות בשווקים העולמיים. מגמה זו ניכרת היטב בראלי הביקושים ששוטף הבוקר את בורסות אסיה, לאחר שוול סטריט התאוששה אמש בחדות ממפולת מניות השבבים. לכך מתווספת ירידת מחירי הנפט, שממשיכים לאבד גובה על רקע המאמצים הדיפלומטיים, מה שמקל על החששות האינפלציוניים וצפוי לספק רוח גבית למסחר בתל אביב.

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המניות הדואליות יחזרו הבוקר למסחר בבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי משוקלל של כ-0.4% במדד ת"א 35, מה שצפוי לספק רוח גבית חיובית קלה בפתיחת יום המסחר. במוקד, מניות השבבים שבלטו לשלילה בשבוע שעבר התאוששו בוול סטריט: טאואר חוזרת עם פער חיובי של 2.1%, בעוד קמטק ונובה פותחות בפערים חיוביים של 0.7% ו-0.3% בהתאמה. מניית פאלו אלטו תספק גם היא תמיכה למדד עם פער חיובי של 1.9%, לצד אורמת טכנולוגיות שחוזרת בפער חיובי של 2.1% ואיי.סי.אל עם 0.6%. מנגד, טבע חוזרת עם פער שלילי מזערי של 0.1%, ונייס רושמת פער שלילי קל של 0.1%. מחוץ למדד המוביל בולטות מספר מניות עם פערי ארביטראז' משמעותיים, בהן קומפיוג'ן שחוזרת בפער חיובי של 2.8%, ואודיוקודס עם פער חיובי של 5.1%.

אתמול, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים חזקות, בסיומו של יום שהחל במגמה מעורבת והלך והתחזק ככל שהתקרבה שעת הנעילה. מדד ת"א 35 חתם את היום בעלייה של 1.8%, בעוד שמדד ת"א 90 זינק ב-2.6%. המגמה החיובית נתמכה בהתאוששות בשווקים הגלובליים ובשורה של דוחות כספיים מרשימים והודעות אסטרטגיות מצד החברות המקומיות.

את העליות בשוק הוביל סקטור התקשורת והביטוח שזינקו בכ-3.9%, כל אחד, ואחריו בלטו מדדי הביומד (3.4%), התעשייה (2.8%), הטכנולוגיה (2.8%), והביטחוניות (2.7%). מנגד, הסקטורים היחידים שלא הצטרפו לחגיגה וסיימו את יום המסחר אתמול בטריטוריה האדומה היו מדד הנפט והגז שירד ב-0.3%, מדד הבנקים, שהשיל כ-0.2%, וסקטור מניב חו"ל שאיבד כ-0.1%.

בגזרת המניות שריכזו עניין, מניית נקסט ויז'ן הובילה את המגמה לאחר שזינקה בכ-9.3% בעקבות פרסום דוחות הרבעון השלישי, שהציגו קפיצה של 125% בהכנסות ליותר מ-106 מיליון דולר. לצידה בלטו מניות או פי סי אנרגיה , נובה , איילון וסלקום שהובילו את העולות בנעילה.

מניית פרטנר בלטה גם היא עם זינוק של 6.2%, ברקע דיווח על שיא ברווחיות מזה 14 שנה והודעה על חלוקת דיבידנד מיוחד בהיקף של 500 מיליון שקל. עוד בלטו אתמול: דיפלומט שדיווחה על רכישת חברות הפצה במקסיקו ב-142 מיליון שקל, גיקס שקיבלה הזמנת המשך לרובוטים מבית החולים שיבא, ושופרסל שחתמה על עסקת קומבינציה גדולה בתלפיות. בנוסף, מזרחי טפחות ריכזה עניין לאחר שנודע כי סיטיבנק הגיש בקשה לאפשר מסחר בתעודות ADR של הבנק בארה"ב.

מנגד, מניות אביסרור , עזריאלי ונייס בלטו לשלילה, בעוד שהמניות הדואליות כגון טאואר ופאלו אלטו מיתנו את הירידות לקראת הנעילה עם פתיחת המסחר בוול סטריט ומניית טאואר ננעלה בעלייה.

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באסיה, המסחר בבורסות היבשת מתנהל היום במגמה חיובית מובהקת, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה מוביל את העליות עם זינוק של 4.8%. מוקדם יותר היום, המסחר במדד הקוספי אף הופסק זמנית בעקבות עודף ביקושים חריג. בורסות נוספות רושמות עליות: מדד הניקיי ביפן מזנק ב-3.2% וחוצה את רף ה-60,000 נקודות, מדד הונג קונג מוסיף 0.5%. בורסת שנגחאי רושמת עלייה קלה של 0.2% בלבד.

הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בשעה זו במגמה חיובית, כאשר החוזים על מדד הדאו ג'ונס רושמים עליות של 0.4%, החוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.2% והחוזים על מדד הנאסד"ק עולים בכ-0.1%.

אתמול, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בירוק בוהק והמשיכה במגמת ההתאוששות שלה, לאחר הצניחה הגדולה שנרשמה ביום חמישי האחרון בהובלת מניות השבבים וה-AI. ה-S&P 500 זינק בכ-2.4% ורשם את היום החזק ביותר שלו מאז אפריל, הנאסד"ק טיפס בכ-2.7% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-2.2%.

נזכיר כי ביום חמישי, שוק המניות האמריקאי מחק מערכו בבת אחת קרוב ל-3 טריליון דולר, ההפסד היומי הגדול ביותר של ה-S&P 500 מאז ומעולם במונחי שווי שוק. זאת, לאחר שהניצחון הדמוקרטי הסוחף בבחירות האמצע הציף חששות שמא רגולציה מחמירה בתחום ה-AI תאט את ההתרחבות שלו. היום, נדמה שרבים מן המשקיעים ראו בירידה הזדמנות לקנות את המניות הללו בהנחה.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר מניות השבבים זינקה בשיעור חד של 7.5%, עם עליות בולטות בקרב מניות AMD , ברודקום , מארוול , מיקרון , KLA ואינטל . מניית אנבידיה נשארה מחוץ לראלי, ולמעשה הייתה המניה היחידה מבין 34 המניות הכלולות בקרן שסיימה את היום באדום, עם ירידה של מעל 4%; זאת, על רקע החקירה בעניין הרומן שניהל מנכ"ל אנבידיה עם מי שסוכנויות הביון האמריקאיות הגדירו כמרגלת סינית. אפילו לאחר העלייה החדה, קרן הסל SOXX רחוקה ביותר מ-30% מאז שיאה האחרון שנרשם ביוני.

העליות היו חוצות-סקטורים, כאשר כל 11 הענפים של ה-S&P 500 סיימו את היום בירוק. סקטור התעשייה הוביל את המגמה החיובית וזינק בקרוב ל-4%, בהובלת מניות של ספקיות חשמל לדאטה סנטרים כמו בלום אנרג'י , ורטיב הולדינגס ופרגוסון אנטרפרייזס . סקטור הצריכה המחזורית היה השני החזק ביותר עם עלייה של כ-3%, וסקטור הטכנולוגיה טיפס בקרוב ל-3%. הסקטור החלש ביותר היה אנרגיה, שטיפס בכ-0.4% בלבד, על רקע הירידות החדות שנרשמו במחירי הנפט.

על אף ההתאוששות, לא היו חסרים אנליסטים שהמליצו למשקיעים להימנע משאננות. כריס סנייק, אסטרטג השווקים הראשי של Wolfe Research, צוטט ב-CNBC באומרו כי "כאשר הרבה מהמשקיעים לא מוכנים להסתכן ממש לקראת סוף השנה, אנחנו מתקשים למצוא הרבה קטליזטורים חיוביים בעבור מניות בטווח הקצר... אנחנו מאמינים שהשווקים צפויים להישאר מאוד מונעים מכותרות החדשות, ויצטרכו לשמור על רמות התמיכה הטכניות הקריטיות שלהם". לקראת סוף השנה, משקיעים ומנהלי כספים מעבירים את משקל הכובד שלהם מייצור תשואות גבוהות לנעילת הרווחים שלהם מתחילת השנה, מה שלרוב בא לידי ביטוי בירידה בתיאבון לסיכון ובנזילות, כמו גם בביקושים חלשים יותר למניות עם מומנטום גבוה ולמניות שהציגו ביצועים חלשים.

במקביל, בבנק ההשקעות סיטי נערכים לאפשרות של ירידות נוספות בקרב מניות ה-AI בטווח הזמן הקרוב. הבנק הוריד את המלצתו על מניות ארה"ב סקטור הטכנולוגיה מ-'משקל־יתר' ל-'נייטרלי' (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

2. שוק האג"ח

עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות בישראל שומר על מבנה נורמלי ועולה, כאשר התשואות בטווחים הקצרים (עד שנה) נעות סביב 3.07%-3.17%, ומטפסות בהדרגה ככל שמתקדמים על פני העקום עד לכ-4.8% בטווחים הארוכים. יום המסחר אתמול התאפיין במגמה חיובית (עליית מחירי האג"ח), שבאה לידי ביטוי בירידת תשואות כמעט לכל אורך העקום. במוקד המסחר, התשואה על האג"ח הממשלתית לשנתיים ירדה בכ-2.6 נקודות בסיס לרמה של 3.386%. באפיק הבינוני-ארוך, התשואה על האג"ח ל-10 שנים, המהווה סמן מרכזי בשוק, רשמה ירידה בולטת של כ-3.7 נקודות בסיס ונקבעה על רמה של 4.132%. בחלק הארוך ביותר של העקום, התשואה על האג"ח ל-30 שנה רשמה את ירידת התשואות המוחלטת הגדולה מבין השלוש, כשהשילה כ-4.2 נקודות בסיס וירדה לרמה של 4.786%.

בארה"ב, תשואות איגרות החוב עלו מעט ביום שני, לאחר שירדו בחודש האחרון, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש אוקטובר שיפורסמו היום. העליות בתשואות נרשמות בהמשך לדוח תעסוקה חזק מהצפוי שפורסם ביום שישי האחרון, והן מהוות סמן מרכזי להחלטות הריבית העתידיות של הפדרל ריזרב.

התשואה על אג"ח ארה"ב לשנתיים, הרגישה במיוחד להחלטות הריבית בטווח הקצר, טיפסה ביותר מ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.561%. התשואה על אג"ח ל-10 שנים, המשמשת כעוגן לריביות משכנתאות, הלוואות רכב וכרטיסי אשראי, הוסיפה יותר מנקודת בסיס אחת ועלתה ל-4.876%. מנגד, באפיק הארוך יותר, התשואה על האג"ח ל-30 שנה עלתה בפחות מנקודת בסיס ל-5.264%.

למרות הירידות בשוק איגרות החוב (אשר רשם את התשואה הכוללת הגרועה ביותר שלו לחמש שנים בניכוי אינפלציה בהיסטוריה של ארה"ב), ישנם קולות אופטימיים. הפרשן הכלכלי מארק הולברט מ-MarketWatch מציין כי היסטורית, שוקים דוביים באג"ח אינם נמשכים לנצח. לדבריו, אג"ח לרוב מניבות את הרווחים המרשימים ביותר שלהן דווקא לאחר תקופות של ביצועים גרועים. הולברט מחזק את עמדתו ומציין כי הריבית הריאלית (בניכוי אינפלציה) על האג"ח ל-10 שנים קפצה השנה בכמעט אחוז שלם, ונמצאת כעת 1.6 נקודות אחוז מעל הממוצע ארוך הטווח שלה - נתון שעשוי להעיד על ירידת ריביות משמעותית בשנים הקרובות שתוביל להגדלת ביקושים בשוק האג"ח.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בזירת המט"ח נרשמה אתמול התחזקות דרמטית של השקל, אשר תיקן את הפיחות החד שספג בשבוע שעבר. לאורך היום, הדולר הלך ואיבד גובה, ולקראת שעות הערב נפל בכ-1%. השער רציף נקבע על 3.17 שקלים.

הבוקר, הדולר רושם התחזקות קלה מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.151 שקלים (עלייה של 0.02%).

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, מסביר כי "השקל תיקן אתמול חלק מהפיחות שנרשם בשבוע שעבר. ההתאוששות במניות הטכנולוגיה בארה״ב ובאסיה מספקת רקע חיובי יותר למסחר המקומי, אך חולשת השקל בשבוע החולף הייתה גדולה משמעותית מהתחזקות הדולר בעולם והצביעה על משקל ניכר לגורמים המקומיים. הטלת המנדט להרכבת הממשלה על גדי איזנקוט, בתמיכת 67 חברי כנסת, מעניקה לו נקודת פתיחה חזקה, אך הפערים בין המפלגות משאירים את תוצאות המשא ומתן פתוחות. לצד זאת, אי הוודאות ביחסי ארה״ב וישראל והרגישות לשוקי הטכנולוגיה ממשיכות להשפיע על המטבע ועל פרמיית הסיכון".

שוק הנפט חווה טלטלה משמעותית עם פתיחת שבוע המסחר, כאשר מחירי הזהב השחור רושמים ירידות חדות. הירידות הנוכחיות מגיעות בהמשך לשבוע שעבר, בו רשם הברנט את הצניחה השבועית החדה ביותר שלו מאז תחילת מגפת הקורונה באפריל 2020 - נפילה של 16% שהביאה אותו לשפל של חודשיים.

המניע המרכזי לירידות הוא האופטימיות הגוברת סביב מאמצים דיפלומטיים לסיום המלחמה בין ארה"ב לאיראן, במיוחד לאור הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב שמגביר את הלחץ על וושינגטון לחפש מוצא דיפלומטי. הנשיא דונלד טראמפ אותת בסוף השבוע כי הוא מעדיף להימנע מתקיפות נרחבות נגד איראן, כל עוד ישנה התקדמות במגעים להסכם "חזק מאוד". זאת, למרות דיווחים על תקיפות נמשכות באזור מצרי הורמוז, כולל פגיעה של קליע בלתי מזוהה במכלית ופגיעה של המורדים החות'ים במשרדי תאגיד הנפט הסעודי ארמקו בריאד.

אנליסטים בשוק האנרגיה מצביעים על כך שהירידות נובעות מציפיות גיאופוליטיות ומהיחלשות בביקושים הפיזיים, ומספקים זווית זהירה לגבי ההמשך. אולה הנסן, אנליסט בסקסו בנק, ציין ב-CNBC כי "הנפט ממשיך להיסחר בירידות על סמך תקווה להסכם שלום בין ארה"ב לאיראן, ולא על בסיס סימנים קונקרטיים להתקדמות. הערותיו האחרונות של טראמפ לפיהן תקיפות חדשות באיראן הן 'מאוד לא סבירות' הגבירו את הלחץ כלפי מטה על המחירים".

גם ג'ובאני סטאנובו, אנליסט ב-UBS, התייחס לירידות ב-CNBC והצביע על גורמי היצע: "החולשה בשוק הפיזי, הנתמכת על ידי זרימת נפט שעדיין נותרת גבוהה מן המזרח התיכון, היא גורם נוסף שמעיק על המחירים". ראיין מקיי, אסטרטג סחורות בכיר ב-TD Securities, הוסיף בבלומברג כי "הנשיא טראמפ ממשיך לאותת על חוסר תיאבון להסלמה נוספת מול איראן, מה ששומר על הלחץ כלפי מטה על מחירי הנפט הגולמי. כותרות בלתי פוסקות על שיחות להסכם צפויות לדכא עליות מחירים לעת עתה, אך פוטנציאל הירידה המשמעותי אמור להיות מוגבל ללא הגעה להסכם קונקרטי".

השוק ממשיך לעקוב בדריכות אחר ההתפתחויות. טים ווטרר, אנליסט ראשי ב-KCM Trade, התייחס לדברי טראמפ כ"שקולים יותר", אך הוסיף ב-CNBC כי "השוק עדיין ממתין לראות האם בחירות האמצע יצרו שינוי מתמשך בגישתו של טראמפ לסכסוך, או שמא מדובר רק בשינוי זמני נוסף בטון". בינתיים, החולשה בשוק הפיזי מודגשת גם על ידי מורגן סטנלי, שמדווח כי נפט הברנט הפיזי נסחר כעת בדיסקאונט לעומת החוזים העתידיים הקרובים, בעוד שג'יי.פי מורגן העריך כי באוקטובר נרשם עודף היצע עולמי של 1.4 מיליון חביות ביום.

הבוקר מחירי הנפט ממשיכים לרדת, כאשר הנפט האמריקאי (WTI) מאבד כ-1.15% לרמה של 85.86 דולר, ונפט מסוג ברנט נחלש בכ-1.1% ונסחר סביב 91.55 דולר לחבית.

4. מאקרו

בזמן ששאלות לגבי תמחור מניות הבינה המלאכותית והפרשה סביב מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ממשיכות לרחף מעל השווקים, תשומת הלב מופנית כעת למבחן המאקרו-כלכלי המרכזי של השבוע: פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) של ארה"ב לחודש אוקטובר, היום (ג') בשעה 15:30 (שעון ישראל).

על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן הכללי (CPI) צפוי לרשום עלייה חודשית של 0.3%, בהשוואה לעלייה של 0.6% בחודש ספטמבר. בחישוב שנתי, האינפלציה הכללית צפויה להגיע ל-3.9%, לעומת 3.7% בחודש הקודם. במדד הליבה (Core CPI), המנטרל את השפעות מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים ונחשב למדד המועדף על הבנק המרכזי לקביעת המגמה הבסיסית, צפויה עלייה חודשית של 0.2% (לעומת 0.3% בספטמבר), בעוד שהליבה השנתית צפויה לעמוד על 2.8%, עלייה קלה לעומת ה-2.6% שנרשמו בחודש הקודם.

המשקיעים גם עוקבים בדריכות אחר דבריהם של בכירי הפד. נשיא שלוחת הפד בשיקגו, אוסטן גולסבי, התריע שלשום בנאום בשיקגו כי הבנק המרכזי חייב להתמודד עם התרחבות הלחצים האינפלציוניים וציין את סקטור הטכנולוגיה כמקור פוטנציאלי נוסף לחימום הכלכלה: "הדברים שאנו רואים עם בניית תשתיות הדאטה-סנטרס של הבינה המלאכותית מתחילים להיראות, לעיניי, יותר כמו חימום יתר קלאסי של ביקושים (old-fashioned demand overheating)". גולסבי אף ציין כי בנקים מרכזיים צריכים בדרך כלל להגיב לחימום יתר בצורה "אגרסיבית".

בוולס פארגו מעריכים כי התמתנות מסוימת באינפלציית הליבה תספק "אנחת רווחה קלה" אחרי ההפתעה השלילית (כלפי מעלה) של חודש ספטמבר, אך "לא תהיה מספקת כדי לשנות את הציפייה שלנו להעלאת ריבית של הפד בדצמבר". בדויטשה בנק אף צופים כי הפד ייאלץ להעלות ריבית פעמיים, בדצמבר ובמרץ (ב-25 נקודות בסיס כל פעם), בנימוק שהכלכלה ושוק העבודה נותרו איתנים בעוד שהאינפלציה עדיין שוהה מעל יעד ה-2%.

מנגד, כלכלנים אחרים מצביעים על כך שבעיית האינפלציה כיום נובעת יותר מגורמי היצע מאשר מביקושים. הכלכלן הראשי של Apollo Global Management, טורסטן סלוק, מעריך בבלומברג כי אם הפד ירצה להוריד את האינפלציה בכוח ליעד ה-2%, הוא יצטרך להקפיץ את הריבית ב-2.75 נקודות אחוז לרמה של 6.75%. מהלך כזה עלול לדרדר את הכלכלה האמריקאית למיתון ולהוביל לאובדן משרות משמעותי. אליסון שרגר, כלכלנית בכירה במכון מנהטן, סבורה כי "משקי הבית סובלים בגלל מחירי האנרגיה, שירותי הבריאות והדיור, שהם כולם מוטי היצע. ריביות גבוהות יותר עלולות דווקא להחמיר את בעיית יוקר המחיה על ידי הגדלת עלויות האשראי של הצרכנים ושחיקת שכרם המותאם לאינפלציה עקב אובדן מקומות עבודה והאטה בצמיחה".

5. תחזית

אסטרטגים בבנק ההשקעות סיטי הורידו את דירוג סקטור הטכנולוגיה העולמי והאמריקאי ל'ניטרלי', וממליצים למשקיעים להמתין מחוץ למסחר הטכנולוגי עד להתייצבות הסנטימנט, במיוחד סביב מניות הבינה המלאכותית.

המהלך מגיע לאחר שבועות של טלטלה במניות הטכנולוגיה, שהובילה את מדד הנאסד"ק להיסחר בשווי המזכיר את הימים הראשונים של מגפת הקורונה (מרץ 2020), אם בוחנים אותו לפי תחזית הרווחים ל-12 החודשים הבאים. בסקירה שפורסמה ביום שני, צוות האסטרטגיה הגלובלית של סיטי (הכולל את ביאטה מנתי, דיוויד גרומן וניקיל ג'דאב) מציין כי הסטת הכספים האלימה מסקטורים מחזוריים לסקטורים דפנסיביים (מגננתיים) הובילה בשבועות האחרונים לתשואת יתר של 15% לטובת הסקטורים הדפנסיביים.

צוות האסטרטגים מבקש לראות שינוי מגמה מובהק לפני שיחזור להמליץ על סקטור הטכנולוגיה: "אנו רוצים לראות שיפור בסנטימנט כלפי מניות ה-AI, שצנחו לאחר הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע, מתוך צפי לפיקוח מוגבר מצד וושינגטון. בנוסף, על המשקיעים להפוך ל'שליליים כראוי' כלפי הסקטור לפני שנהיה נכונים להמליץ עליו שוב".

למרות שהם שומרים על ראייה חיובית לטווח הארוך לגבי הטכנולוגיה, בסיטי מעדיפים כעת אסטרטגיית 'משקולת' המאזנת בין מניות מחזוריות לדפנסיביות: הורידו את הטכנולוגיה ל'ניטרלי' והעלו את סקטור שירותי הבריאות ואירופה לדירוג 'משקל יתר' (Overweight), שיאזן את דירוג ה'משקל יתר' הקיים בסקטור החומרים. הסיבה המרכזית לשדרוג השווקים האירופיים היא שהם פחות מוטי-טכנולוגיה, ורגישים יותר למחירי האנרגיה שיורדים כעת, מה שעשוי לשפר את תחזיותיהם.

במבט ל-2027, סיטי חוזה שוק מניות גלובלי מתון, עם עלייה ממוצעת של כ-4%. הבנק צופה שהסביבה הכלכלית תיטיב עם מניות איכותיות (בעלות מאזנים חזקים ותמחור סביר) ומניות דפנסיביות, ומותיר את יעד סוף שנת 2027 עבור מדד ה-S&P 500 על 8,100 נקודות.

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