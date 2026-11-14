מה גרם למשקיע בדירה במרכז למכור בהפסד אחרי 4 שנים?

ברחוב השקמה בשכונה הדרום־מערבית בבת ים נמכרה דירת 2.5 חדרים בשטח של 57 מ"ר תמורת 1.62 מיליון שקל. הדירה בקומה רביעית מתוך ארבע, יש לה חניה ובבניין יש מעלית. הדיירים בבניין החליטו לצאת לפרויקט בינוי־בינוי, והם בשלב המשא ומתן מול יזם.

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מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.73 מיליון שקל והיא עמדה כשלושה חודשים על המדף.

המוכרים הם משפחה צעירה שרכשה את הדירה להשקעה. הם החליטו למכור אותה לרגל קנייה של דירת מגורים אחרת. הקונים הם זוג צעיר שרכש את הדירה להשקעה.

הדירה ברחוב השקמה בבת ים / צילום: שירי נועה חסון

"המוכרים הבינו את מצב השוק"

שירי נועה חסון, בעלים ומנכ"לית משרד נדל"ן באזור המרכז, מספרת: "המוכרים קנו את הדירה ב־2022 תמורת 1.66 מיליון שקל להשקעה. כעת הם החליטו לשפר את הדיור שלהם והיו צריכים למכור. הם הבינו את המצב בשוק, ולכן המחיר ירד מהר מאוד ל־1.67 מיליון שקל ונסגר בסוף על 1.62 מיליון שקל.

"מי שקנה בשיא ורוצה למכור היום, צריך להבין שבסבירות גבוהה הוא ימכור במחיר נמוך יותר. גם במקרה הזה המוכרים הבינו את זה - והחליטו להתקדם.

"הרוכשים מצידם חיפשו נכס עם פוטנציאל והאופק של הבינוי־בינוי, כמו גם החניה, היו שיקולים מרכזיים. הדירה מושכרת כיום ב־4,450 שקל לחודש.

"השוק בבת ים מתעורר - אני מרגישה חזרה של משקיעים לשוק ויש ביקוש גם מצד תושבי חוץ. אני בקשר מול לקוחות מארה"ב - בעיקר מלוס אנג'לס - ומאירופה, ממדינות כמו בריטניה, גרמניה ואיטליה. אני משווקת נכסים על קו הים והביקוש של תושבי החוץ מתרכז שם במידה רבה.

"אני מרגישה שגם משפרי הדיור חוזרים לשוק. ההיצע עדיין מאוד גדול ולכן הכוח עדיין נמצא בידיים של הקונים. השוק עדיין נמוך אבל אני מרגישה שירידות המחיר נעצרו".

הדירה ברחוב השקמה בבת ים / צילום: שירי נועה חסון

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב סולם יעקב ברמות אלון, דירת 4 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־3.05 מיליון שקל.

ברחוב שמואל הנביא בשכונת שמואל הנביא, דירת 4 חדרים, 78 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־5 מיליון שקל.

ברחוב צפרירים ברמות, דירת 3 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.72 מיליון שקל.

ברחוב חיים חביב בקרית היובל, דירת 3 חדרים, 43 מ"ר, בקומה 3 מתוך 5, ב־2.19 מיליון שקל.

רמת גן

ברחוב עזריאל ברמת שקמה, דירת 4 חדרים, 91 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב יוסף צבי בשכונת תל גנים, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב האשל במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־2.9 מיליון שקל.

ברחוב רות בשכונת חרוזים, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 4, ב־5.07 מיליון שקל.

קריית אונו

ברחוב עזר ויצמן בשכונת אריאל שרון, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 13 מתוך 32, עם חניה ומעלית, ב־3.54 מיליון שקל.

ברחוב נאוה סמל באונו הצעירה, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 12, ב־2.98 מיליון שקל.

ברחוב החבצלת בקיראון, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, ב־1.9 מיליון שקל.

דימונה

ברחוב מ"ג המעפילים, דירת 3 חדרים, 54 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־500 אלף שקל.

ברחוב בן גוריון, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־670 אלף שקל.

ברחוב אסף, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־605 אלף מיליון שקל.

כרמיאל

ברחוב תפן, דירת 3 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב ההגנה, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.18 מיליון שקל.

ברחוב הגליל, דירת 3 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־760 אלף שקל.

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