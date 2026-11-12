לאחר הנפקת הענק: "ברזאני בדרך לצבר עבודות של 3.5 מיליארד שקל"

למרות ההתקררות בשוק ההנפקות בת"א, לנוכח הדשדוש במדדי הבורסה המקומית בעת האחרונה, חברת התשתיות י.ד ברזאני, שבשליטת האחים יוסי ברזאני ודיין בר, השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של 2.25 מיליארד שקל (לפני הכסף), ואלו צפויות להתחיל להיסחר בהמשך השבוע. כל אחד מהאחים יחזיק כעת 34.6% מהמניות בשווי של 1.1 מיליארד שקל.

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במסגרת המהלך, בהובלת חברת החיתום אקטיב של עומרי לוי, ביצעה חברת התשתיות הפרטית הגדולה בישראל גיוס ענק של כמיליארד שקל מהמשקיעים המקומיים. שליש מהתמורה (33%) צפוי להיות מחולק כדיבידנד לבעלי המניות לאחר השלמת ההנפקה.

בברזאני נהנו אמנם מהעניין הגובר של המשקיעים בתחום התשתיות בשל ההשקעות הגדולות הצפויות בענף על ידי המדינה, לשיקום ופיתוח לאחר המלחמה - אך בדרך נאלצו להתפשר על מעל 20% מהשווי שאליו שאפו בהנפקה.

"יש פרויקטים בהיקפים לא מבוטלים"

"אנחנו שמחים מאוד על השלמת המהלך וזה ציון דרך חשוב עבורנו", אומר דיין בר, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה, בשיחה עם גלובס בעקבות ההנפקה. "חגגנו לפני כמה חודשים 35 שנה להקמת החברה, ומהבחינה הזאת עשינו כברת דרך ארוכה שלמדנו בה המון.

"המהלך הוא חלק מתוכנית אסטרטגית וכבר ב־2007 ניסינו להיכנס לשוק ההון, אז המהלך לא הושלם מסיבות חיצוניות, אבל הבנו בבית שזה לטובה ונבע מחוסר בשלות ובגרות. בנוסף, אי אפשר להשוות את התקופות מבחינת הפוטנציאל והעוצמה של היקף ומגוון הפרויקטים שהמדינה מוציאה, וכמובן שגם בהקשר זה הכול לטובה".

עוד לדבריו, "אנחנו עדים לתנופה משמעותית בתחום התשתיות. זה לא רק המטרו, שהוא כמובן אחד הפרויקטים הכי חשובים במדינה במאה השנים הקרובות, וההערכה שלנו היא שנשתלב בו בדרך כזו או אחרת.

"אבל לצדו, יש מדינה שלמה שמתפתחת, קמות שכונות מגורים חדשות שצריכות תשתיות. בנוסף, יש פרויקטים בהיקפים לא מבוטלים של תשתיות עירוניות ושיקום תשתיות, וכמובן כל תנופת התחבורה בארץ, שהיא בהובלה מאוד משמעותית של משרדי התחבורה והאוצר".

במבט קדימה, רוב תמורת ההנפקה צפויה לזרום במלואה לקופת החברה, ולשמש אותה לפעילותה השוטפת ולמימוש התוכניות האסטרטגיות. הללו, כוללות בין היתר הקמת מפעלים לייצור חומרי גלם סינרגטיים; רכישות אסטרטגיות (מחצבות וחברות משלימות); והרחבת פעילות התשתיות.

לדברי בר, "התוכנית האסטרטגית שלנו היא להיכנס לתחומים סינרגטיים שקשורים לענף שלנו, ולהמשיך בעשייה, להשתפר בכל המדדים וכמובן לפעול בעוצמה ושמרנות, בדומה לערכים שגדלנו עליהם. המטרה היא להיות חברה בין המובילות במשק בתחום התשתיות, תחום שכבר היום אנו ממוצבים בו היטב. אנחנו מעריכים שנממש את תוכנית העבודה שלנו להגיע לצבר של 3.5 מיליארד שקל, לצד פעילויות סינרגטיות שיוסיפו ערך לחברה".

י.ד ברזאני פעילות: מבצעת פרויקטי תשתית ויזמית של נדל"ן למגורים היסטוריה: נוסדה בשנת 1991 בידי האחים יוסי ברזאני ודיין בר. הנפיקה לאחרונה את מניותיה בת"א נתונים: פועלת ממבשרת ציון, ומעסיקה כ־150 עובדים. סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של כ־402 מיליון שקל

צפי לצמיחה של מעל 70% בהכנסות

י.ד ברזאני, שנוסדה בשנת 1991, פועלת בין היתר בסלילת כבישים, בניית גשרים ומחלפים, עבודות עפר, הקמת מסילות רכבת, תשתיות תת־קרקעיות (מים, ביוב, תקשורת וחשמל) ומנהרות.

כיום מנוהלת החברה במשותף בידי האחים בעלי השליטה, ברזאני ובר. שכרם של השניים (המועסקים בחברה ב־50% משרה) עמד אשתקד על כ־2.5 מיליון שקל כל אחד.

עם זאת, לאחר הפיכת החברה לציבורית צפוי שכרם לקפוץ בכמעט פי 2, ולעמוד בשנה הבאה על כ־4.1 כל אחד, במקביל להגדלת היקף המשרה (70%).

את המחצית הראשונה של השנה סיימה ברזאני עם הכנסות של כ־402 מיליון שקל, גידול של כ־43.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר הודות לעלייה בהיקפי הביצוע בפרויקטים הפעילים. בשורה התחתונה נרשמה עלייה של כ־23% ברווח הנקי ל־46.3 מיליון שקל.

במבט קדימה, החברה צופה כי תסיים את 2026 עם הכנסות של כ־1.06 מיליארד שקל, שישקפו עלייה של כ־72% ביחס לנתון אשתקד.

בשורה התחתונה היא צופה רווח נקי של כ־113 מיליון שקל, צמיחה של כ־42%. בנוסף, החברה הציבה לה יעד להגיע להכנסות שנתיות של כ־3.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2029.

לצד פעילות התשתיות שמונפקת, לקבוצה פעילות פרטית ענפה גם בתחום הנדל"ן, הכוללת ייזום פרויקטי מגורים והתחדשות עירונית, והקמה ותפעול של נכסים מניבים (משרדים ומסחר).

בר אומר כי "מבחינתנו אלו שתי חברות שונות עם פעילויות שונות. חברת הנדל"ן שלנו שמנוהלת בידי מנכ"לים חיצוניים, צומחת ומתפתחת. אני מעריך שייקח לה עוד כמה שנים להגיע ליעדים שנקבעו, ויכול להיות שיום אחד גם היא תגיע לבורסה. כרגע אנחנו מרוכזים בהצמחת ובהעצמת חברת התשתיות".