כמעט 400 מיליון שקל ניהלו חברות התיירות הממשלתיות בחמש השנים האחרונות, אך לאף רגולטור אין מידע על יעילותן; החברות לא קבעו לעצמן יעדים, ופרויקטים כמו שיפוץ רחוב, פיתוח שוק או הקמת מרכז צפרות קמו רק יותר מעשור מתחילת ביצוע העבודות - כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם היום (ב').

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תחת משרד התיירות פועלות שלוש חברות ממשלתיות שאמורות לנהל את פרויקטי הפיתוח בתחום התיירות. הגדולה שבהן היא החברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת), החברה לפיתוח ים המלח והחברה לפיתוח עכו.

בכוונת רשות החברות הממשלתיות למזג את פעילותן של החברות הללו לתוך החמ"ת, אך משרד מבקר המדינה מראה שלא בוצעה עבודת מטה סדורה בנושא, ושהחברה מתנהלת עם ליקויים רבים ועיכובים כבדים בהשלמת פרויקטים. כך, כ-20% מהפרויקטים שניהלה נמשכו יותר מעשור, חלה חריגה של פי שניים ויותר בזמני עבודות הקבלנים ב-73% מהפרויקטים שניהלה, ודירקטור אחד בלבד מכהן בדירקטוריון שלה באופן שלא מאפשר פיקוח על פעילותה מזה כארבע וחצי שנים.

בשונה מתחום התשתיות שבו חלים עיכובים בהקמה של תחנות כוח, מתקני התפלה או מסילות רכבת - מדובר בפרויקטים פשוטים וקלים יחסית, אך גם בהם חלו עיכובים משמעותיים. בנוסף, הוצאות החברות הללו על מטה הניהול שלהן גבוהות בהרבה מההוצאות של חברות תשתית וגבוהות גם מהממוצע בכלל החברות הממשלתיות.

המבקר בחן גם מה יקרה אם ימזגו את החברות הללו כפי שמציעה רשות החברות - אך גם אז, מדובר בהוצאות כבדות מאשר ביתר החברות הממשלתיות ובחוסר יעילות בעבודה הממשלתית.

עבודת המטה למיזוג החברות לא לקחה בחשבון את ביצועי החברות בניהול הפרויקטים ועמידה בתקציב ואת איכות העבודה של החברות. בנוסף, העבודה שבוצעה לא בחנה אפשרות של העסקת קבלנים מהשוק הפרטי ישירות על-ידי משרד התיירות, אף שהחמ"ת לא ניהלה בעצמה כמעט מחצית מהפרויקטים שהועברו אליה.