ברחוב אריה שנקר בשכונת אגרובנק בחולון, נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 103 מ"ר בקומה שמינית מתוך שמונה תמורת 2.24 מיליון שקל. הדירה עורפית ושקטה אך זקוקה לשיפוץ.

מחיר השיווק על הדירה עמד על 2.25 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כחודש וחצי.

● האינפלציה יורדת, אז למה נוטלי המשכנתאות נוהרים לפריים?

● נמכר הבית היקר ביותר בחיפה - 19 מיליון שקל

● מליסרון מודה: מוכרת דירות בעיקר במבצעים כדי לא להוריד מחירים

המוכרים הם יורשים והקונה היא משפרת דיור מירושלים.

"הקונים מרגישים על הסוס"

ערן רוזנברגר, מנהל אזור צוות רוזנברגר רי/מקס סקסס, מספר: "הקונה רצתה לעבור למרכז, והיה חשוב לה לגור במקום מרכזי ונגיש. המוכרים ניסו למכור את הדירה במשך תקופה די ארוכה במחיר שיווק של 2.58 מיליון שקל. הדירה עמדה ריקה תקופה והייתה מוכנה לפינוי מיידי - מה שגם היה אטרקטיבי לרוכשת.

הדירה ברחוב אריה שנקר בחולון / צילום: ערן רוזנברגר

"מכיוון שהדירה זקוקה לשיפוץ הבנו שצריך לתמחר אותה אחרת, ואכן הצלחנו למכור אותה די מהר. מדובר בדירה עם הרבה פוטנציאל שניתנת להסבה בקלות ל־4.5 חדרים שנמצאת בשכונה מאוד מבוקשת בחולון.

"לדירה אין ממ"ד אבל יש בבניין מקלט. מאז המלחמה נושא הממ"ד הפך להיות קריטי מאוד. סוג של תנאי סף בהרבה מאוד עסקאות. להערכתי הפער כיום בין דירות דומות עם ממ"ד לדירות בלי ממ"ד מגיע ל־300־400 אלף שקל.

"השוק במרכז קשה כרגע, הקונים מרגישים 'על הסוס'. ההיצע גדול והם יכולים לקחת את הזמן שלהם. אנשים מרגישים שהתקופה כרגע לא יציבה והם לא ממהרים לקבל החלטות. המצב הביטחוני משחק תפקיד רציני כרגע - כן יהיה עוד סבב עם איראן או לא. גם הריבית עדיין גבוהה ואנשים מעדיפים כרגע לחכות ולראות לאן הדברים יתפתחו".

הסוכן מתן יצחק הלוי ייצג את המוכרים והסוכן ליאור בן צור את הקונה.

הדירה ברחוב אריה שנקר בחולון / צילום: ערן רוזנברגר

דירות יד שנייה שנמכרו

הרצליה

ברחוב הבשן בשכונת יד התשעה, דירת 2 חדרים, 44 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.62 מיליון שקל.

ברחוב בן גוריון במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 111 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־2.71 מיליון שקל.

ברחוב צבי מנדלבלט במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 8 מתוך 8, ב־3.93 מיליון שקל.

ברחוב אל על בהרצליה ב', דירת 5 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־6.47 מיליון שקל.

מזכרת בתיה

ברחוב אהרון זליג לויטה בנאות הראשונים, קוטג' דו משפחתי, 6 חדרים, 139 מ"ר, ב־4.43 מיליון שקל.

ברחוב מנחם בגין, דירת 5 חדרים, 126 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4,

ב־4.2 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב מקור חיים בנווה זאב, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומת קרקע,

ב־1.75 מיליון שקל.

ברחוב עוזי נרקיס ברמות ב', דירת 5 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.47 מיליון שקל.

ברחוב מרדכי מקלף בשכונה ד', דירת 3 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־1.26 מיליון שקל.

ברחוב התקווה בשכונת המרכז האזרחי, דירת 5 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 5 מתוך 25, ב־1.63 מיליון שקל.

קריית אתא

ברחוב סנונית בגבעת אלונים, דירת 4 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 6 מתוך 18, ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב שיבת ציון בקרית פרוסטיג, דירת 5 חדרים, 126 מ"ר, בקומת קרקע + ראשונה, ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב בית וגן, דירת 4 חדרים, 78 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, ב־1.23 מיליון שקל.

קריית שמונה

ברחוב האצ"ל, דירת 4 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, ב־600 אלף שקל.

ברחוב ארנון, דירת 4 חדרים, 77 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, ב־1.25 מיליון שקל.

ברחוב עולי הגרדום, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־550 אלף שקל.

ברחוב משמר הגבול, דירת 4 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־375 אלף שקל.

כל העסקאות מאתר נדלן.גוב