מאז תחילת 2025, רק אלפאבית ואפל הצליחו להכות את מדד S&P 500 מבין שבע ענקיות הטכנולוגיה, המכונות "שבע המופלאות". אלפאבית עלתה ב-50% ואפל ב-42%, לעומת תשואה של 29% למדד. יתר חברות הקבוצה - אמזון , מטא , מיקרוסופט , אנבידיה וטסלה - נותרו מאחור. הנתונים ממחישים עד כמה בחירת המניות הנכונות הפכה חשובה גם בקרב ענקיות הטכנולוגיה.

● משקיעי העל נוטשים בעיקר מניה אחת. לאן הם עוברים?

● הנפקת אנתרופיק מעמידה למבחן את כלכלת הבינה המלאכותית

עם זאת, לאחרונה נרשמה התרחקות בביצועי שתי המניות: אפל נסחרת בפחות מ-2% מתחת לשיא הנעילה שלה מהשבוע שעבר, בעוד אלפבית איבדה כ-30% מהשיא שקבעה במאי, לא מפתיע אם כן שהדיווחים הרבעוניים של משקיעי העל (13F) חושפים צמצום החזקות באלפאבית. ייתכן שמימשו רווחים.

סיבות שונות להצלחה

לפי אנליסטים, ההצלחה של השתיים נובעת בין היתר מהגישה השונה שאימצו במרוץ הבינה המלאכותית. "השוק בוחר את המנצחות בתחום ה-AI", אמר וויליאם קרווין, אנליסט במורנינגסטאר, ל-MarketWatch. לדבריו, אלפאבית הפכה לאחת החברות המועדפות על המשקיעים בזכות שבבי ה-TPU שפיתחה, המתחרים בשבבי אנבידיה, וכן בזכות מודל הבינה המלאכותית שלה, ג'מיני, שמתחרה במודלים של OpenAI ואנתרופיק.

אפל, לעומת זאת, בחרה בגישה אחרת. החברה אינה מפתחת מודלי AI עצמאיים, אלא משלבת את הטכנולוגיה במוצריה כדי לשפר את חוויית המשתמש, בין היתר באמצעות שיתופי פעולה, תוך הוצאה נמוכה משמעותית על פיתוח תשתיות ומודלים לעומת מתחרותיה.

לפי בן קארו, מנהל השקעות ב-Tandem Investment Advisors, אפל קיבלה החלטה נבונה כשלא הצטרפה למרוץ ההשקעות האדיר של יתר חברות הקבוצה. גם קרייג מופט, אנליסט ב-MoffettNathanson, סבור כי האטרקטיביות של אפל נובעת דווקא מהיעדר החשיפה הישירה שלה למרוץ ה-AI. כאשר המשקיעים חוששים שההשקעות העצומות בתשתיות לא יניבו תשואה מספקת, הם נוטים לראות באפל חלופה בטוחה יותר.

עם זאת, גם אפל מתמודדת עם אתגרים: מחזור ההשקה של אייפון 18 מסתמן, לפי מופט, כחלש משמעותית מזה של אייפון 17, וקיים חשש שסוכני AI יעקפו את המערכת של אפל ויפגעו בשליטתה בחוויית המשתמש.