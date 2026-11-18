אלרון הודיעה היום כי בעלת השליטה בה, אריאלי EL, קיבלה את הצעת חברת בלוגייט של משפחת מלניק, לרכוש את השליטה בחברה (58%) בפרמיה של 100% על מחיר השוק ביום ההצעה. אף שהצעת הרכש אינה מיועדת לבעלי המניות מן הציבור, מניית החברה עולה כרגע 17% ומשלימה עליה של 30% מקבלת ההצעה. החברה נסחרת לפי שווי של 207 מיליון שקל.

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העסקה מאפשרת לאריאלי EL לפרוע חוב של 90 מיליון שקל שנטלה מהפניקס בית השקעות לשם רכישת השליטה באלרון ביולי 2024. לאחר ירידה במחיר מניית החברה, לא עמדה אריאלי EL בתנאי ההלוואה, והפניקס החלו ללחוץ לפרעון מוקדם. כעת, תקבל אריאלי EL תמורה של 180 מיליון שקל, כך שאחרי שתחזיר להפניקס את חלקה, אריאלי תצא מרווחת בכמה עשרות מיליוני שקלים על השקעתה.

הרוכשת היא חברת בלוגייט קפיטל. ההון של החברה מגיע ממשפחת מלניק, משפחה ניו יורקית שיש לה הכרות מוקדמת עם משפחתו של אוון רנוב, שותף באריאלי EL. בלוגייט תמנה כיו"ר אלרון את מיכה לייקין אבני, מנכ"ל חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה, ולשעבר שותף בקרן הון הסיכון Jerusalem Global Ventures ודירקטור במספר חברות הייטק.

הסכסוך שהסלים

ברקע העסקה גם סכסוך בין השותפים באריאלי LM, מצד אחד אוון רנוב ואריק בן טוב, שותפי באריאלי קפיטל, ומצד שני השותפה ליסיה בכר-מנוח, שמונתה על ידם ליו"ר החברה. כל אחד מהשותפים מחזיק בשליש מאריאלי LM. השותפים לא הסכימו כיצד לפתור את סוגיית ההלוואה מול הפניקס והסכסוך ביניהם הסלים עד הדחתה של בכר-מנוח מם התפקיד, אך היא נותרה דירקטורית.

אלרון התמקדה בשנים קודמות בתחום המכשור הרפואי, התוכנה והסייבר ורשמה בין היתר אקזיטים בחברות גיוון אימג'ינג וקרטיהיל. תחת השליטה החדשה הדגישה בכר-מנוח את תחומי הדיפנס-טק והסייבר, ומאז כניסתה לתפקיד היו"ר אלרון מימשה 6 החזקות, וביצעה 20 השקעות חדשות, בסכום של 12 מיליון דולר. כאמור, בתקופה זו חילקה אלרון כ-30 מיליון דולר דיבידנדים, שיותר ממחציתם זרמו לבעלת השליטה. החברה מנוהלת על ידי יניב שניידר.