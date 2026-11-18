גם בחודש אוקטובר הכסף המשיך לנוע באופן משמעותי בין גופי החיסכון לטווח ארוך, בהתאם למגמה בתשואות. כך, חברת כלל ביטוח, שמוליכה את טבלת התשואות במסלול הכללי מתחילת השנה, ניצבת גם בראש טבלת המגייסות החודשית, ורשמה באוקטובר העברות חיוביות מהמתחרים בהיקף של 1.84 מיליארד שקל. מיד אחריה ניצב בית ההשקעות מיטב, שמשך מהמתחרים בחודש החולף 1.57 מיליארד שקל.

את השלישייה המובילה סוגר בית ההשקעות מור עם גיוסים נטו בהיקף של 1.06 מיליארד שקל. ההקשר של מור מעניין שכן בית ההשקעות רק לפני חודשיים איבד כספים למתחרים בהיקף של 148 מיליון שקל. אלא שמור שוב בולט יחסית בתשואות בחודשים האחרונים (בעיקר בחודש האחרון, אך התנועה חזרה אליו עוד לפני שנודעו תשואות אוקטובר), והדבר ניכר גם בתנועת הכספים.

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אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ"ל מור השקעות, אומר לגלובס כי "אין ספק שאת הבעת האמון של הסוכנים והלקוחות, כמו גם התגובה לביצועים, רואים בנתוני הגיוסים שפורסמו. אנחנו רואים חזרה לצמיחה משמעותית בגמל, ושיא בצבירה נטו בפנסיה בחודש אוקטובר. מדובר בביטוי לעוצמת הפעילות שלנו ולתשתית המקצועית שבנינו לאורך השנים בהשקעות ובכל מה שקשור לפן השירותי והתפעולי".

בצד השני של המתרס, אלטשולר שחם ממשיך להוביל את טבלת הגופים שמאבדים כספים, לאחר שבחודש אוקטובר נגרעו מקופותיו 2.73 מיליארד שקל לטובת המתחרים, המשך למגמה של השנים האחרונות.

במקום השני מהסוף נמצא בית ההשקעות ילין לפידות, שאיבד בחודש החולף 2.15 מיליארד שקל, זה החודש השני הכי חלש של ילין לפידות אי-פעם ופעם שנייה עם אובדן כספים של יותר מ-2 מיליארד שקל בחודש אחד.

במקום השלישי מהסוף נמצא בית ההשקעות אנליסט עם העברות שליליות של 601 מיליון שקל, כשגם אנליסט מציג את אחד הביצועים החלשים מתחילת השנה בתשואות במסלול הכללי.

מתחילת השנה: מיטב ממשיך להוביל

בחינת הנתונים המצטברים מתחילת שנת 2026 ממחישה את השינוי ביחסי הכוחות בענף. בית ההשקעות מיטב ממשיך להוביל בפער ניכר את הגיוסים המצטברים מתחילת השנה, עם העברות חיוביות של 20.6 מיליארד שקל. מיטב כזכור הפך לגוף הגדול ביותר בהיקף הכספים המנוהלים שמתקרבים בענף הגמל ל-165 מיליארד שקל.

הראל מדורגת שנייה בגיוסים מתחילת השנה עם 10.2 מיליארד שקל, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 100 מיליארד שקל. כלל ביטוח ניצבת במקום השלישי בגיוסים המצטברים מתחילת השנה עם 9.6 מיליארד שקל (היקף נכסיה המנוהלים בענף עומד על 83.6 מיליארד שקל).

לצד זאת, מור, שהפך לשני בגודלו בענף הגמל (120 מיליארד שקל), צבר מתחילת השנה העברות חיוביות של רק 2.9 מיליארד שקל.

גם הפניקס, שנמצאת במקום השלישי (112.6 מיליארד שקל), מציגה צבירה חיובית מתחילת השנה של 3.5 מיליארד שקל, למרות שבארבעת החודשים האחרונים הפניקס מאבדת כסף למתחרים, על רקע החולשה בתשואות. בחודש אוקטובר איבדה הפניקס למתחרים עוד 100 מיליון שקל.

בצד הפדיונות המצטברים מתחילת השנה, אלטשולר שחם איבד מתחילת 2026 סכום עתק של 28.4 מיליארד שקל, והיקף נכסיו המנוהלים ירד ל-103 מיליארד שקל. ילין לפידות רשם מתחילת השנה יציאת כספים מצטברת של כמעט 17 מיליארד שקל, והיקף נכסיו בענף עומד כעת על 74.7 מיליארד שקל. אנליסט איבד מתחילת השנה 792 מיליון שקל, והוא מנהל כיום 91 מיליארד שקל.