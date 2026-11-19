בית ההשקעות מיטב , הגדול בישראל, המשיך להינות מהצמיחה בפעילותו בצל הגאות בשווקים, אשר באו לידי ביטוי בהיקף הנכסים תחת ניהולו, שטיפסו ברבעון השלישי ב-4% ועמדו על כמעט 485 מיליארד שקל.

● "ברגע שעסקת אלטשולר שחם תאושר, נצא כמו כדור מלוע תותח"

● דוחות ג'נריישן: הרווח הוכפל פי יותר משלושה, הדיבידנד עלה

את הרבעון השלישי סיים בית ההשקעות, בניהולו של אילן רביב, עם ההכנסות של כ-643 מיליון שקל, עלייה 24% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. זאת, הודות לעלייה בהכנסות מניהול נכסים ופעילות האשראי החוץ-בנקאי. את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה סיימם הבית עם הכנסות של כ-1.85 מיליארד שקל, גידול של 28% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה הציגו במיטב צמיחה של 29% ברווח הנקי שעמד על כ-148 מיליון שקל. זאת, בעיקר הודות לעלייה במחזורי הפעילות ששיפרה את הרווחיות התפעולית וחלחלה לשורה התחתונה. בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמד הרווח הנקי של מיטב על כ-418 מיליון שקל, צמיחה של 31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מיטב מפעילות החיסכון לטווח ארוך (קופות גמל ופנסיה) הסתכמו בכ-285 מיליון שקל, עלייה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע כתוצאה מגיוסים משמעותיים, הן מהפקדות והן מעלייה בנתחי השוק. ברקע, היקף הנכסים של החברה בתחום עמד בסוף הרבעון על כ-255 מיליארד שקל.

תחום נוסף שרשם גידול בפעילות הוא תחום קרנות הנאמנות והסל שהכנסותיו הסתכמו ברבעון בכ-137 מיליון שקל, עלייה של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הללו, משקפות לפי מיטב המשך גיוסים משמעותיים בעיקר בקרנות המסורתיות, אשר הביאו את היקף הנכסים בקרנות לכ-124.9 מיליארד שקל.

לעומת זאת, פעילות המסחר של החברה, מיטב טרייד, שהציגה בשנים האחרונות צמיחה משמעותית הציגה ברבעון החולף ירידה של 6% בהכנסות שהסתכמו בכ-67 מיליון שקל. במיטב תולים את הירידה בעיקר בעיתוי החגים, שחלו השנה ברבעון השלישי, לעומת הרבעון הרביעי אשתקד, דבר שהוביל לצמצום מחזורי המסחר. בנוסף, ההכנסות הושפעו מפעילות מסחר חלשה יותר, בעיקר בניירות ערך זרים.

לבסוף, הכנסות מפעילות האשראי החוץ-בנקאי הסתכמו בכ-109 מיליון שקל, עלייה של 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

המנכ"ל אילן רביב: "רואים התאוששות בהיקפי המסחר ברבעון הרביעי"

"תוצאות הרבעון השלישי שלנו משקפות את המשך הצמיחה ברווחיות ואת הביצוע המוקפד לאורך השנה", מסר אילן רביב, מנכ"ל מיטב בית השקעות. "פעילות ניהול הנכסים והאשראי החוץ-בנקאי הפגינו אחוזי גידול מעבר לתוכניות שלנו וממשיכות לצמוח. פעילות הברוקראז' רשמה ירידה קלה ברבעון השלישי לאור הקיטון במחזורי המסחר אך אנו כבר רואים גידול בהיקפי הפעילות ברבעון הרביעי ולאור גיוס הלקוחות החדשים אנחנו שואפים לחזור לצמיחה המאפיינת את המגזר".

מיטב הוא בית ההשקעות הגדול בישראל עם היקף נכסים מנוהלים של כ-484.4 מיליארד שקל. בשנה אחרונה ירדה מניית החבה בכ-7%, אחרי שבשלוש השנים האחרונות היא רשמה קפיצה של מעל 900%, אשר הביאה אותה לשווי של כ-9 מיליארד שקל.