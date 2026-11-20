סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע הירידות בשווקים בעולם - בוול סטריט אתמול, למרות ההנפקה המוצלחת של מניית אנתרופיק, נרשמו ירידות חדות. הבוקר ירידות בחוזים בניו יורק וירידות חדות באסיה - בורסות טוקיו ודרום קוריאה צונחות בכ-5%. הדולר מוסיף ומתחזק הבוקר ונסחר קרוב ל-3.32 שקלים, שיא של כ-13 חודשים.

גם הסיכון הגיאופוליטי עשוי להעיב על הבורסה - על פי גורם ישראלי בישראל מחכים להחלטת הנשיא טראמפ, והסיכויים לפעולה מול איראן גוברים. עם זאת, טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית.

המניות הדואליות יהוו משקולת נוספת - בעיקר טאואר שחוזרת לת"א עם פער ארביטרז' שלילי של 6.5% וטבע עם פער שלילי של מעל 4%, גם נובה (3%), וקמטק (2.5%) ירדו בפתיחה.

טבע נפלה בכ-7% בוול סטריט אתמול לאחר שהודיעה כי ד"ר אריק יוז, סגן נשיא בכיר למחקר ופיתוח גלובלי (R&D) והמדען הראשי של החברה (Chief Medical Officer), החליט לעזוב את תפקידו וקיבל הצעה לתפקיד מחוץ לחברה. יוז ימשיך לכהן בטבע במהלך החודשים הקרובים כדי לסייע בהעברה מסודרת של תחומי אחריותו ובהבטחת רציפות הפעילות.

אתמול ננעל המסחר בירידות שערים, על אף שהמדדים המרכזיים נפתחו בעליות של מעל 1%. מדד ת"א 35 נפל בכ-1.2% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1.5%. במקביל, הדולר התחזק מול השקל בכ-0.6% ושערו הרציף נע סביב 3.29 שקלים.

את הירידות הובילו מדדי הבנייה והביטוח, שנחלשו בכ-3.3% ובכ-3.1%, בהתאמה. מדד הבנקים בלט גם הוא לשלילה עם ירידה של כ-2.2%. הירידות במדד הבנייה נרשמו על רקע הדוחות של אפריקה מגורים , שדיווחה כי הרווח הנקי שלה צנח ב-72% ברבעון.

שני מדדים ענפיים בלבד סיימו את היום בטריטוריה חיובית: מדד הטכנולוגיה, שהתחזק בכ-0.2%, בעיקר בזכות פאלו אלטו שזינקה בחדות בעקבות הדוחות; ומדד הביטחוניות, שקיבל דחיפה ממניית אר פי אופטיקל , שזינקה לאחר שהחברה דיווחה כי אלביט מערכות צפויה להשקיע סכום של עד 80 מיליון דולר בחברה־הבת ראדומטיקס (100%), אותה רכשה לפני פחות משנה וחצי תמורת פחות מ-30 מיליון שקל.

● התחיל טוב נגמר בנפילות. מה השתבש אמש בוול סטריט?

אסיה הבוקר מגיבה לירידות אתמול בוול סטריט, בעיקר במניות הטכנולוגיה. בורסת דרום קוריאה נופלת במעל 5% ובהובלת מניות השבבים, ביפן מדד הניקיי מאבד כמעט 5%. מדד הנג סנג בהונג קונג יורד ב-2% ונכנס לטריטורייה דובית (20% מתחת לשיאו שנקבע בינואר השנה).

גם טייוואן רושמת גל ירידות נוסף, על רקע הלחץ הגובר על השקעות הבינה המלאכותית בעולם. מדד טאייקס (Taiex), שריכוז מניות הטכנולוגיה בו גבוה, צונח בשיעור של עד 7%, והשלים ירידה שבועית של כ-18% - בדרך לשבוע הגרוע ביותר שלו מאז 1991. הירידות נמשכות למרות צעדים שנקטו הרשויות המקומיות לייצוב השוק, ובהם החמרה של המגבלות על מכירות בחסר (שורט) פעמיים במהלך החודש.

החוזים בניו יורק מצביעים על ירידות של עד 0.8% בפתיחה.

אתמול, למרות שנפתחה בעליות חדות בציפייה להנפקת אנתרופיק, הראלי התפוגג דווקא לאחר שהמניה החלה להיסחר. הופעת הבכורה המוצלחת של אנתרופיק לא הצליחה לשמר את ההתלהבות ממניות הבינה המלאכותית. וכך, וול סטריט סגרה יום שישי רצוף של ירידות - המדדים הגדולים ירדו בכ-2%, מדד S&P 500 ירד מתחת ל-7,200 נקודות בפעם הראשונה מאז תחילת מאי, דאו ג'ונס שירד בשיעור דומה מתקרב ל"תיקון". מדד הפחד VIX טיפס לרמתו הגבוהה מאז מרץ.

ההסבר של הכלכלן מוחמד אל עריאן לירידות: "בזמן שמניית אנתרופיק נסחרת במחיר הגבוה ב-20% ממחיר ההנפקה שלה, כדאי לזכור שלא מדובר רק בהימור על הפוטנציאל של הבינה המלאכותית, אלא גם בצורך לפנות לה מקום בתיקי ההשקעות. במובן הצר, מימון ההנפקה הענקית מחייב משקיעים לפנות הון לצורך רכישת המניה החדשה - בין היתר באמצעות מכירת החזקות קיימות".

בנוסף למדדים הגדולים, גם מניות השבבים ירדו - אנבידיה ומיקרון איבדו את העליות שרשמו קודם לכן, וכך גם ענקית הטכנולוגיה מטא . "נראה שמדובר בסך הכול בסיבוב נוסף של התנהגות 'מוכרים את העליות' (Sell the Rally), שמאפיינת את המסחר בשוק לאורך החודש", אמר סטיב סוסניק, אסטרטג השווקים הראשי באינטראקטיב ברוקרס.

לדבריו, "הירידה הייתה מהירה, מדהימה ומשמעותית. נראה שהסוחרים המתינו לתחילת המסחר במניה כדי לפתוח בסבב נוסף של מכירות. לאחר שמדד S&P 500 שבר את רמת התמיכה האחרונה שלו, הגיע גל נוסף של ירידות חדות".

בעיקר בלטה לשלילה מניית ענקית השבבים איי אם די (AMD ) נופלת לאחר שקרן השורטים Hunterbrook Capital פרסמה תחקיר חריף נגד החברה. לפי הדוח, יצרנית השרתים הסינית IEIT Systems - הנמצאת ברשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי - המשיכה לקבל ולהטמיע לפחות שש גרסאות עדכניות של קושחת מעבדי השרתים (Firmware) של AMD גם לאחר הטלת הסנקציות.

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החברה הכחישה את הטענות. דובר החברה מסר: "AMD מצייתת לחוקי ולתקנות הפיקוח על הייצוא החלים בארה"ב, ומפעילה תהליכים קפדניים כדי להבטיח עמידה בדרישות בכל הפעילות הגלובלית שלה".

2. שוק האג"ח

תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב עברו את רף 5% הסימבולי באג"ח לעשר שנים. בבלקרוק ציינו השבוע כי הם נייטרליים על אג"ח ארה"ב לטווח הארוך, וחיוביים על האג"ח לטווח הקצר.

העלייה בתשואות בארה"ב מגיעה על רקע פרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הפד מאוקטובר, שבה הוחלט להשאיר את הריבית ללא שינוי. לפי הפרוטוקול רבים מבכירי הפד העריכו שיידרשו העלאות ריבית נוספות. בהתאם עלו הציפיות בשוק להעלאת ריבית הפד בדצמבר. לפי פטריק מנלי, אסטרטג השווקים בחברת ניהול הנכסים Tickmill, הפד נחוש להחזיר את האינפלציה ליעד, אולי אף עם העלאה של 0.5% בריבית בדצמבר. הוא אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "הפד ממשיך להכתיב את המגמות בשוקי האג"ח והמט"ח".

בשוק האג"ח הקונצרניות - ג'יי.פי מורגן הוריד את דירוג האג"ח של אלפאבית מ-Overweight ל-Neutral, בנימוק שהתמחור הנוכחי שלהן כבר פחות אטרקטיבי ומותיר פחות מקום לתשואת יתר ביחס לאג"ח של אמזון.

אנליסטית האשראי אריקה ספיר כתבה כי תרחיש הבסיס של הבנק מניח צמיחה חזקה ושיפור הדרגתי בהמרת הרווח לתזרים מזומנים. עם זאת, תזרים המזומנים החופשי (FCF) של אלפבית צפוי להישאר שלילי עד 2028, מה שיחייב את החברה לגייס מימון נוסף. מנגד, יתרות הנזילות הגבוהות והרווחיות של החברה צפויות לשמור על רמת מינוף נמוכה.

בג'יי.פי מורגן מציינים גם כי הדוחות האחרונים של אלפאבית חשפו פער הולך ומתרחב בין הביקוש המואץ לשירותי הענן לבין ההאטה בצמיחת פעילות החיפוש. לכך מצטרפת אי-ודאות סביב היכולת להפיק הכנסות משאילתות חיפוש מבוססות AI, שעלולה להעיב על מנוע הרווח המרכזי של החברה.

בתוך כך, אתמול פורסם שהחברה יוצאת לגיוס חוב נוסף בשוק הקנדי: חברת האם של גוגל השיקה הנפקת אג"ח בהיקף של 6 מיליארד דולר קנדי (כ-4.2 מיליארד דולר אמריקאי), שישה חודשים בלבד לאחר הופעת הבכורה שלה בשוק האג"ח המקומי.

לפי גורמים המעורים בפרטים, שביקשו להישאר בעילום שם, ההנפקה שהתקיימה ביום חמישי תוכננה בתחילה לכלול ארבע סדרות אג"ח, אך סדרה בריבית משתנה הוסרה במהלך תהליך ההפצה. שלוש הסדרות שנותרו הן בריבית קבועה, עם מועדי פירעון הנעים בין שלוש ל-40 שנה.

3. שוק הסחורות

הדולר ממשיך להתחזק הבוקר מול השקל וכבר נסחר קרוב ל-3.32 שקלים ובשיא של כ-13 חודשים.

הסיבה המרכזית היא תנועות המט"ח של המוסדיים. הירידות החדות שנרשמו לאחרונה בוול סטריט גם משפיעות באופן ישיר על ההחזקות של הגופים המוסדיים, שבתורם נדרשים לאזן מחדש את שיעורי החשיפה שלהם למט"ח.

ראוי לציין כי הדולר נמצא בעיצומה של מגמת התחזקות עקבית מול כל המטבעות המרכזיים בעולם. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, התחזק מתחילת ספטמבר בכ-4.4% וטיפס לרמה של 103.8 כיום - רמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2025.

גם מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, שהפתיע לחיוב והעמיד את האינפלציה על קצב שנתי של 1.1%, תורם לפיחות בשקל לנוכח הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב והגדלת פער הריביות.

מחיר הנפט ירד בימים האחרונים, למרות שחוסר הוודאות בנוגע למצב הגיאו־פוליטי במזרח התיכון נמשך. הירידה במחיר מגיעה על רקע ציפיות לעודף היצע בשוק הנפט. ברויטרס ציטטו מומחית מחברת הברוקראז' פיליפ נובה, שאמרה כי הנפט "לכוד" בין גורמים שוריים ודוביים. "שיבושים באספקה שטרם נפתרו יכולים להותיר את פרמיית הסיכון למשך זמן רב", הזהירה פריינקה סאצ'דבה, מנהלת תחום תובנות שוק בחברת הברוקראז'.

הביטקוין התאושש מעט אחרי שנחלש בשבועיים האחרונים וירד ממחיר של מעל 80 אלף דולר לכ־63 אלף דולר.

בארץ, הדולר נסחר השבוע בשיא של שנה ביחס לשקל, גם על רקע התחזקות המטבע האמריקאי בעולם, אך גם בשל סיבות מקומיות, ובהן חוסר הוודאות הפוליטית. מתחילת חודש נובמבר הדולר התחזק בכ־5% ביחס לשקל.

4. מאקרו

ביום ב' תתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל. באי.בי.אי העריכו השבוע כי ההסתברות גבוהה יותר להותרת הריבית ללא שינוי בנובמבר, בהמתנה לינואר לבחינת הצורך בהפחתה נוספת.

לעומת ההמתנה הצפוייה בישראל, בארה"ב פורסם שלשום פרוטוקול הפד שהצביע על תמיכה רחבה בהעלאות ריבית נוספות, כאשר מספר משתתפים העלו אפשרות להעלאה של יותר מרבע נקודת אחוז אם נתוני האינפלציה ימשיכו להפתיע לרעה.

המסר מגביל את פוטנציאל הירידה בתשואות ומותיר את הדולר רגיש במיוחד לנתונים כלכליים נוספים. בינתיים נתוני הדיור מציגים תמונה מעורבת: התחלות הבנייה עלו באוקטובר ב-9.9%, בעוד שהיתרי הבנייה ירדו ב-7.4%, כך שלצד ההתאוששות בבנייה בפועל ניכרת חולשה בצבר הפרויקטים העתידי. תביעות האבטלה השבועיות ומדד הייצור של הפד בפילדלפיה יספקו היום אינדיקציות נוספות לחוסנו של שוק העבודה ולמצב התעשייה.

5. תחזית

אחרי עזיבתו של ג'נסן הואנג, המנכ"לית הזמנית קולט קרס אמרה בשיחת המשקיעים שהעסק נמשך כרגיל. לפי בנק אוף אמריקה, המסר שלה היה "יש לנו את זה".

האנליסטים של הבנק השתכנעו, והותירו המלצת קנייה ויעד מחיר של 280 דולר, כ-80% מעל מחיר המניה, 155.46 דולר.

אנבידיה רשמה ברבעון הכנסות של 115.8 מיליארד דולר, קפיצה של 103% משנה קודם וכ-6% מעל הציפיות. הרווח למניה עמד על 2.68 דולר, מול 2.47 דולר שציפו האנליסטים. התחזית לרבעון הבא היא 130 מיליארד דולר, כ-4% מעל הצפי בשוק, והחברה העלתה את צמיחת המכירות לשנת הכספים הבאה ל-75% מ-70%. לדברי קרס, הביקוש עדיין עולה על ההיצע. מעבד ורה רובין, שנכנס לייצור רק לפני חודשים, כבר תרם כמעט 20 מיליארד דולר.

אנבידיה גם מגדילה את רכישות המניות העצמיות: ההרשאה הועלתה ב-150 מיליארד דולר, ויותר מ-230 מיליארד יבוצעו עד סוף 2028.

לדעת האנליסטים, המניה זולה: מכפיל של פחות מ-10 על הרווח הצפוי ל-2027, מול חציון של 30 בסקטור. גם בתרחיש שבו המכירות לא יצמחו ב-2028, הרווח למניה יעמוד על כ-16 דולר.

הסיכונים ברורים. המועצה קיבלה את התפטרותו של הואנג ולא תחזיר אותו, והחיפוש אחר מנכ"ל קבוע לא יזורז ואנבידיה הקימה ועדה לפיקוח על ביטחון לאומי ובקרת יצוא. מכירות הופר לסין, בהיקף 2.4 מיליארד דולר, נעצרו ואינן כלולות בתחזית. לחברה גם התחייבויות רכש של 390 מיליארד דולר וערבויות אשראי של 105 מיליארד דולר.