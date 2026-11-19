על רובין פאב שף: דור ברזלי

סוג מטבח: בריטי אירופי

כשר: לא

עיצוב המסעדה: גיל אליאס

סוג תפריט: ערב

כמה מנות בתפריט: 14

טווח מחירים: 89-26 שקלים למנה

כתובת: שלמה המלך 2 פינת קינג ג'ורג', תל אביב

שעות הפתיחה: ראשון-חמישי ושבת 24:00-18:00, שישי מ-13:00

הפי האוור: 19:30-18:00 (למעט שישי), 25% על כל התפריט (לא חל על בקבוקי היין)

צריך להזמין מראש: לא

"רובין" (על שם אדום החזה, הציפור המזוהה עם בריטניה) נפתח בסתיו 2026 בפינת הרחובות קינג ג'ורג' ושלמה המלך בתל אביב, בניסיון להחיות את הקונספט של פאב שכונתי ולעשות לו עדכון גרסה. לא עוד מקום חשוך, אפוף עשן סיגריות, סליזי ומפוקפק, אלא מקום נקי, מזמין ונטול מניירות, שבו אלכוהול איכותי, אוכל טוב ואנשים נפגשים.

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מאחורי רובין עומדים אנשי היין והאירוח עומרי לייבוביץ' (בר היין "כריסטוף") ודורון רובינפלד (בר היין "שאטו שועל"). על המטבח מופקד השף הצעיר דור ברזלי (הלנה בר יין). "המקומות הכי מעניינים וכיפיים היום בלונדון הם הפאבים", אומר לייבוביץ', "הם הפכו לאיכותיים יותר וקולינריים יותר ולשם גם הולכים החשקים שלנו".

למה בחרנו בה

בתקופה שבה תל אביב מוצפת בברי יין, רובין חוזר למודל אירוח ותיק, פשוט וחם של הפאב הבריטי המסורתי (Public House). גם במטבח הולכים פה נגד הזרם: בעוד תפריטי המסעדות מתפקעים מסשימי, סביצ'ה ושלל דגים נאים, האוכל ברובין הולך לכיוון ההפוך: עממי, נהנתני ולא מתנצל. טוסטים וכריכים צ'יזיים (טונה מלט ומורטדלה), צ'יפס, קרוקטים, כנפיים, נקניקיות, פירה - אוכל פאבים עם השפעות בריטיות (אבל לא רק) - והכול מבוצע לעילא.

יש משהו כל כך משמח באוכל הזה, בטח כשהוא מלווה בגינס קרה וקרמית. הוא מזכיר כמה כיף להשתובב, לוותר על האיפוק ולהתמסר לחשקים: ערימת צ'יפס, גבינה מותכת, נקניקייה שמנמנה - בלי חשבון, בלי רגשות אשם, פשוט לשחרר. לזלול. ליהנות.

ביו שף

דור ברזלי, 29, נולד בתל אביב ולא עזב אותה מעולם. מגיל צעיר נחשף למסעדות הטובות של העיר, בזכות אמא של חברו הטוב שנהגה לקחת את הילדים למקומות כמו "קלואליס" ו"יועזר בר יין". "אלה היו חוויות קולינריות מעצבות", נזכר ברזלי, "עד היום אני זוכר את בן תדהר יוצא מהמטבח של יועזר עם נקניקיית דם. משהו שם כבש אותי. באותו רגע ידעתי שבאיזשהו שלב בחיים גם אני אראה ככה".

בגיל 16, בחופש הגדול, עבד במטבח של השף יאיר יוספי, בבר היין שלימים יהפוך ל"ברוט". "עשיתי שם את כל העבודות השחורות: ניקיתי שרימפס, הכנתי פסטה מ־40 חלמונים והתאהבתי בעבודה". אחרי הצבא התחיל לעבוד בשילה ("חוויה אינטנסיבית. לא שרדתי שם הרבה זמן"). בשנים הבאות התגלגל בין מטבחים, ניהל פיצרייה, היה חלק מצוות הפתיחה של "עדינה" בשינקין וטבח ב"אריא", שם הוא פגש את השף גיא גמזו. בהמשך גמזו גייס אותו להוביל את המטבח של "הלנה בר יין".

ב־2026, אחרי כמעט שלוש שנים בהלנה, החליט לקחת חופשה. בדיוק אז הגיעה ההצעה מלייבוביץ' להצטרף לרובין. הם הכירו בפופ־אפ שערך ברזלי בכריסטוף. מה לו ולמטבח בריטי? "שום דבר", הוא אומר, "אני פשוט אוהב ללמוד. מבחינתי, הסקרנות חשובה לא פחות מהטכניקה. אוכל הוא עניין של קונטקסט. צריך לאכול הרבה, לחקור הרבה ולהבין את ההקשר התרבותי וההיסטורי של מנות. ברגע שיש לך את זה, אתה יכול לעשות הכול".

''רובין'' / צילום: ויקה פלסקוב

מנת הדג

● צ'יפס סולט אנד פפר

צ'יפס? כן, צ'יפס. והרבה ממנו, כי מדובר בצ'יפס מושלם. "היה לי ברור שצריך מנה שהיא באנקר, שהיא מאסט על כל שולחן", אומר ברזלי, "והיה לי ברור שהצ'יפס יהיה עבה, כי ככה מגישים בבריטניה. האנגלים מאוד גאים בתפוחי האדמה שלהם". הטוגנים של רובין מגיעים ממפעל בקנדה, שם הם עוברים טיגון כפול, ובמטבח שלו הם מקבלים תיבול ממכר של סולט אנד פפר - תערובת בהשראה סינית של מלח, פלפל שחור, לבן וסצ'ואן, סוכר ומונוסודיום גלוטמט. "זה המתכון היחיד שאני לא מתעד בשום קובץ כדי שלא יגנבו לי אותו", הוא צוחק. האנגלים אוכלים צ'יפס כזה עם רוטב קארי שמרטיב את הטוגנים. ברזלי מעדיף לשמור על הצ'יפס פריך מאוד ומגיש אותו עם איולי קארי בצד.

מנת האינסטגרם

● סוסג' רול

Sausage Roll הוא מאפה בריטי עממי ופופולרי, שמזוהה בין היתר עם רשת המאפים Greggs. "מכינים אותו שם מכל מיני סוגי בשר ובשלל תיבולים, קצת כמו בורקס אצלנו", אומר ברזלי. "אמרתי לעצמי: במקום לעשות עוד פאסט פוד אנגלי, אתרגם את המנה למקום הזה ואקח אותה לכיוון של בורקס חתונות".

בגרסה שלו בשר בקר מתובל בנדיבות באגוז מוסקט, זרעי שומר ופלפל שחור (מעין נקניקייה) עטוף בבצק עלים חמאתי. המאפה מוגש עם גרייבי על בסיס ציר עוף חום וחמיצות נעימה שמגיעה מרוטב ווסטרשייר. תקראו לזה בורקס חתונות, תקראו לזה משה בתיבה - אני קוראת לזה נוסטלגיה מרגשת ומנחמת. טעים כל כך. רוצה עוד.

הקינוח

● סטיקי פודינג

קינוח בריטי קלאסי שמתאים לרובין כמו כפפה ליד, נטול יומרה או תחכום ומנחם דיו. בצלחת: עוגת תמרים בחושה - חמימה, רכה ולחה - עם רוטב טופי, מוגשת עם סורבה קוקוס. המתוק הנכון לסגור איתו את הארוחה.

תפריט היינות והאלכוהול

ליבוביץ' ורובינפלד אומרים על ברז הגינס, לב המקום, ש"הוא הגשמת חלום קטן שלנו ואמירה שמעידה על כיוון ואופי המקום" (יש גם אסטריה מהחבית, פחיות ובקבוקים מעניינים). הקוקטיילים הקלאסיים ממשיכים את אותו הקו - בגובה העיניים, אבל מוקפדים - ותפריט היין מצומצם וחכם: יינות קלאסיים בצד יינות עם קריצה. "כאנשי יין היה לנו חשוב לעדכן את הפורמט ולומר שבפאב יכול להיות תפריט יין מושקע, מעבר ליין אדום ולבן", מסכם רובינפלד.

השירות

ברמנית מקסימה בשם לולה שירתה אותנו. היא מזגה וסיפרה ונהנתה מעבודתה ואנחנו התמסרנו למזיגה שלה. בא לי שהיא תהיה כאן גם בפעם הבאה שאשב על הבר, וגם בשנה הבאה וגם בעוד עשר שנים. רובין הוא הפאב הזה שרוצים ללכת אליו עם החברות, עם בן הזוג, עם הילדים, עם ההורים… ואולי בכלל אחזור אליו לבד. ממילא כבר יש לי שם חברה.

מה אכלנו

טונה מלט - 54

צ'יפס סולט אנד פפר - 39

סוסג' רול - 65

קרוקט מסאלה - 56

סטיקי פודינג - 45

סה"כ ל־2 סועדים (ללא טיפ ושתייה): 259 שקלים