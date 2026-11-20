שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום, בראשות היו"ר גדעון תדמור, ממשיכה להציג רווחים בעשרות מיליוני דולרים ברבעון בעקבות ההפקה ממאגר שננדואה.

ברבעון השלישי נאוויטס רשמה הכנסות נטו, בניכוי תמלוגים, של כ-178 מיליון דולר, זינוק של 82% בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד. הרווח נקי הסתכם ב-55 מיליון דולר, זאת לעומת הפסד של כ-700 אלף דולר אשתקד.

● שברון רוכשת את השותפה של נאוויטס במאגר הנפט שננדואה

● מאגר תמר בתוצאות שיא, והשותפים מרוויחים

בתשעת החודשים הראשונים של השנה מציגה נאוויטס רווח נקי של כ-135 מיליון דולר. בתקופה המקבילה אשתקד רשמה הפסד של 46 מיליון דולר.

בנטרול הפרשי שער ופדיון מוקדם של אג"ח, הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-208 מיליון דולר. מניית השותפות עלתה ב-6% מתחילת השנה למחיר שמגלם לה שווי שוק של 15 מיליארד שקל.

עליית מחירי הנפט סייעה

הזינוק בהכנסות והרווח הנקי נובע כאמור מההפקה המסחרית במאגר הנפט שננדואה במפרץ אמריקה (או בשמו הישן מפרץ מקסיקו), שהחלה ביולי 2025, וכן מעליית מחירי הנפט.

מחיר חבית נפט ממוצע ברבעון השלישי עמד על כ-86 דולר. בינואר-ספטמבר הפיקה נאוויטס כ-12.6 מיליון חביות שווה ערך נפט, יותר מכמות ההפקה בכל שנת 2025.

מאז תחילת ההפקה הניב מאגר שננדואה לשותפות הכנסות נטו של כ-920 מיליון דולר ו-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של כ-785 מיליון דולר. לפי השותפות, הרווחיות התזרימית במאגר עומדת על כ-85% לחבית.

נאוויטס מסרה כי בהמשך לפרסומים בתקשורת, המפעילה במאגר שננדואה מנהלת מגעים מתקדמים למכירת זכויותיה בנכסי שננדואה Hub. הנכסים כוללים את שננדואה, מוניומנט ושננדואה דרום, וכן את חלקה במתקן ההפקה הצף (FPS). השותפות מגדירה את הפרויקט כנכס אסטרטגי, אך תבחן אפשרות למכור עד 20% מהחזקותיה ב-Hub, אם וכאשר המפעילה תמכור את זכויותיה, ובתנאי שתתקבל הצעה אטרקטיבית.

לאחר תאריך המאזן הושלמה הבחינה התקופתית הראשונה של הסכם המימון מבוסס העתודות (RBL). קונסורציום המלווים הותיר ללא שינוי את היקף המימון, כ-1.35 מיליארד דולר, ואת תנאיו. נכון להיום, נאוויטס משכה כמיליארד דולר מהמסגרת.

"נאוויטס הפכה לשותפות בעלת איתנות פיננסית משמעותית, המאפשרת לנו לקדם את הפרויקטים הקיימים ולהרחיב את בסיס הצמיחה שלנו", אמר תדמור.

בפרויקט סי ליון שבאיי פוקלנד, תחילת ההפקה המסחרית משלב א' צפויה במחצית הראשונה של 2028, וקידוחי הפיתוח צפויים להתחיל במרץ 2027. שני קבלנים הודיעו כי לא יבצעו עבודות בפרויקט, לאור פעילות ארגנטינה להטלת סנקציות על המעורבים בו. נאוויטס נמצאת בתהליך מתקדם להחלפתם, ולהערכתה לא צפויה השפעה מהותית לרעה על הפרויקט ועל לוחות הזמנים. ממשלות פוקלנד ובריטניה האריכו את כלל רישיונות הפרויקט בחמש שנים, עד 2031.

ברבעון השלישי השלימה השותפות את רכישת הזכויות ברישיון PL001, הסמוך לתגלית סי ליון, ומונתה בו למפעילה. ברישיון משאבים מנובאים של כ-1.4 מיליארד חביות. נאוויטס השלימה גם את רכישת האונייה OSX1, שתשמש לאחר שדרוג כ-FPSO השני של הפרויקט. להערכת השותפות, הרכישה תאפשר להגדיל את ההפקה הכוללת מסי ליון לכ-180 אלף חביות ליום בסוף 2030.