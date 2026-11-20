מימוש שני לקרן ההשקעות פימי בחברת הייפר גלובל . הקרן בניהולו של ישי דוידי מכרה היום (ו') נתח של כ-6% ממניות חברת המחשוב שבשליטתה, תמורת כ-100 מיליון שקל. מהלך שמצטרף למימוש נוסף שביצעה הקרן לפני מספר חודשים, אשר מביא את היקף המכירות של פימי במניית הייפר בשנה האחרונה לכ-200 מיליון שקל.

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במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה פימי מניות של ספקית פתרונות המחשוב הייפר, במחיר של 30 שקל למניה, המשקף דיסקאונט של כ-6% על שער הבסיס של המניה הבוקר. בעקבות המהלך, ירדה החזקת פימי בהייפר לכ-41%, כך שהיא תמשיך להחזיק בשליטה .

המהלך האחרון מצטרף למימוש נוסף שביצעה הקרן מוקדם יותר השנה, בחודש מאי האחרון, אז היא מכרה נתח של כ-7% בהייפר תמורת 100 מיליון שקל. כך שיחד עם המימוש היום משלימה פימי מכירה של מניות בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקל.

ברקע למימושים, מניית הייפר הציגה בשנה האחרונה עליות של 76% תוך שהיא משלימה קפיצה של כ-256% מאז החלו מניותיה להיסחר בבורסה לפני פחות מחמש שנים, שהביאו אותה לשווי של 1.6 מיליארד שקל.

רווח של חצי מיליארד שקל

מדובר בהצפת ערך נוספת עבור הקרן של דוידי, שבתחילת שנת 2021 רכשה את השליטה (62%) בחברת התוכנה אמת מחשוב הציבורית תמורת 450 מיליון שקל. כעבור שנה השלימה פימי פיצול של החברה לשתי חברות ציבוריות - אמת מיחשוב (ששינתה את שמה לפיקס סולושנז) שנותרה עם פעילות ה- IT והייפר החדשה עם תחום פתרונות המחשוב. במסגרתו היא מסייעת לחברות טכנולוגיות באפיון והרכבת מערכות ממוחשבות מותאמות אישית.

כיום, מחזיקה פימי בכ-62% ממניות פיקס סולושנז, בשווי של 154 מיליון שקל, כך שיחד עם שני המימושים בשנה האחרונה וההחזקה שנותרה לה במניית הייפר מורווחת פימי (על הנייר) במעל 500 מיליון שקל, על ההשקעה אותה ביצעה לפני כ-6 שנים.

קרן פימי, אשר נוסדה בשנת 1996 היא קרן ההשקעות הפרטית הראשונה והגדולה בישראל עם נכסים מנוהלים בהיקף של מעל 11 מיליארד דולר. עד כה רכשה הקרן שליטה ב- 109 חברות ומימשה 78 מהן בהיקף עסקאות של למעלה מ- 9 מיליארד דולר. הקרן מעסיקה כיום למעלה מ-55,000 עובדים ופועלת בכ-50 מפעלים בישראל ועוד עשרות מפעלים וחברות ברחבי העולם .