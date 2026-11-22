סוף שבוע סוער עבר על שוק המטבעות הדיגיטליים: הביטקוין צנח בשישי ובשבת לשפל של יותר משנתיים, כשהוא מאבד יותר ממחצית מערכו מאז שיא כל הזמנים באוקטובר 2025 (כ-126.2 אלף דולר) ומוחק את כל העליות שנרשמו מאז ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות בארה"ב. אלא שלאחר ששבר מטה את רף 60 אלף הדולר וצלל אתמול (שבת) באסיה עד לכ-55,250 דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2024, התאושש המטבע בזינוק של יותר מ-8% וחזר להיסחר סביב 60 אלף דולר.

● אחרי המפולת: שלושה מבחנים לשווקים בשבוע הקרוב

● מדד הפאניקה מטפס. גולדמן זאקס: הנפילות בוול סטריט לא הסתיימו

הצניחה בשישי, שהציבה אותו בדרך לשבעה שבועות רצופים של ירידות לראשונה מאז מאי 2022, סחפה את השוק כולו: האת'ריום נפל ב-8.8% וסולאנה איבדה 7%. לפי נתוני Coinglass, הירידות הציתו גל הנזלות כפויות של פוזיציות לונג ממונפות בהיקף של כ-2 מיליארד דולר ב-24 שעות - מתוכן 94.6 מיליון דולר בביטקוין שנמחקו בתוך שעה בבורסות בינאנס, בייביט ו-OKX עם שבירת רף ה-60 אלף דולר. "מה שהפך את המהלך למהיר כל כך היה המינוף", הסביר לבלומברג אנדרו יאנג, אנליסט מחקר בחברת הנתונים Kaiko.

נכשל במבחן "הזהב הדיגיטלי": הקריפטו נגרר אחרי מפולת ה-AI

הנפילה הציתה מחדש את הספקות באשר ליכולתו של הביטקוין לשמש כ"זהב דיגיטלי" שמגן על תיקי ההשקעות בעת סערה. בפועל, הוא מתנהג כנכס סיכון ספקולטיבי ונע במתאם הדוק עם מדד נאסד"ק.

"הביטקוין לא ממש התנהג כמו זהב דיגיטלי בשנים האחרונות, ולמעשה נפל בחדות בתקופות שבהן שוק המניות ירד", ציין ל-CNBC אייב שייח, מנהל ההשקעות הראשי ב-Cordoba Advisory Partners. כך, בין 6 באוקטובר ל-18 בנובמבר איבד מדד ה-S&P כ-6.3%, בעוד הביטקוין צנח ב-27%. ביום שישי האחרון, כאשר S&P 500 ודאו ג'ונס נכנסו לטריטוריית תיקון על רקע התפכחות משווי חברות ה-AI, התפטרות מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג והאכזבה מהנפקת אנתרופיק - הקריפטו נגרר מטה יחד איתם.

חואן חאווייר סאנצ'ז, ראש אסטרטגיית עושר ב-Activest Wealth Management, הוסיף ל-CNBC כי הביטקוין שגשג היסטורית בסביבת ריבית אפסית, אך כיום - כשחשבונות מזומן בארה"ב מניבים כ-5%, הדולר מתחזק והשוק מתמחר העלאות ריבית נוספות של הפד, נכסים שאינם מניבים ריבית שוטפת (כמו ביטקוין וזהב, שבעצמו נפל ביותר מ-35% משיאו בתחילת 2026) הופכים לפחות אטרקטיביים.

הפדיונות מקרנות הסל, הפריצה לבינאנס והמהפך בקונגרס

לצד רוח הנגד המאקרו-כלכלית, שוק הקריפטו ספג זעזועים פנימיים ופוליטיים שהעמיקו את הירידות, ובראשם הנזילות הדו-כיוונית של קרנות הסל (ETFs). האימוץ המוסדי הפך בתקופות ירידה לערוץ יציאה מהיר ונוח, ומתחילת השנה נרשמו פדיונות נטו של יותר מ-3 מיליארד דולר מקרנות הסל העוקבות אחר הביטקוין. קרן IBIT של בלקרוק, הגדולה בענף, רשמה פדיונות של 1.37 מיליארד דולר בחודש האחרון לבדו (ו-1.65 מיליארד דולר בחצי השנה האחרונה), בעוד שקרן FBTC של פידליטי איבדה 322.6 מיליון דולר בחודש האחרון.

במקביל, מינוף החברות הציבוריות המחזיקות בנכסים דיגיטליים (DATs) הפך לגורם שמגביר את התנודתיות בשוק. חברות ציבוריות מחזיקות כיום כ-1.29 מיליון מטבעות ביטקוין, יותר מ-6% מההיצע העולמי. בראשן עומדת חברת סטרטג'י , שמחזיקה ב-850,849 מטבעות שנרכשו בעלות כוללת של 64.2 מיליארד דולר ובמחיר ממוצע של 75,452 דולר למטבע, הגבוה ממחיר השוק הנוכחי. "חברות אוצר הנכסים הדיגיטליים החריפו את הבעיה", אמר שייח מ-Cordoba ל-CNBC. "בעליות הן מגייסות חוב והון כדי לקנות עוד ביטקוין ומגדילות את הזינוק, ובירידות הן נאלצות למכור ביטקוין כדי לשלם ריבית על האג"ח - מה שמייצר תנודתיות עצומה לשני הכיוונים".

לכך הצטרפו משבר אמון וקיפאון רגולטורי בארה"ב. בסוף אוקטובר ספגה בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס, פריצת סייבר בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שהצטרפה לגל תקלות אבטחה במערכות טכנולוגיה ובנקאות בעולם וערערה את תחושת הביטחון של המשקיעים. מייסד בינאנס, צ'אנגפנג ז'או, העריך לפורבס כי השילוב בין חששות האבטחה, הפדיונות בקרנות הסל ומכירת קריפטו לצורך השתתפות בהנפקת אנתרופיק (שצנחה ב-11% ביום המסחר השני שלה) לחצו את המחיר מטה. במקביל, ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב צינן את הציפיות לקידום חקיקה ידידותית בקונגרס, לאחר שחוק מבנה השוק (Clarity Act) נכשל בסנאט בספטמבר.

הזווית הישראלית: "תקלת נזילות של 14 שעות בקראקן וחשש מפריצת הצפנות"

בשיחה עם גלובס, מצביע מנכ"ל פורום חברות הקריפטו, בלוקצ'יין ו-Web3 בישראל, ניר הירשמן, על שורת גורמים נוספים מאחורי הצניחה בסוף השבוע: "ההערכה בשווקים היא שהירידות במניות הטכנולוגיה הדביקו את ביטקוין, ומכיוון שמדובר בנכס סיכון נזיל מאוד, רבים מכרו. לכך הצטרפו מסחר דליל בסוף השבוע, הנזלת פוזיציות, ההוצאה של סטרטג'י ממדדי המניות המובילים ומכירה משמעותית של ביטקוין על ידי חברות כרייה שבדרך כלל מחזיקות במטבעות".

לדבריו, מאחורי הקלעים נרשם בסוף השבוע אירוע טכני חריג: "אירוע נזילות מוזר יצר מצב שביטקוין נמכר בשווי של 17-27 אלף דולר בבורסת קראקן, לאחר שלחץ מכירות על הצמד דולר קנדי/ביטקוין לא התאזן והביא ל-14 שעות של שער נמוך להפליא".

ניר הירשמן, מנכ''ל פורום חברות הקריפטו / צילום: יעל צור

מנכ"ל הפורום מסייג מעט את הפסימיות מוושינגטון ומציין לגלובס כי אף שניצחון הדמוקרטים מעורר חשש לעיכוב ברגולציה, "ארגון Stand With Crypto האמריקאי מציין ש-271 מחוקקים הנחשבים פרו-קריפטו נכנסו לקונגרס, כך שהתמונה מורכבת". מנגד, הוא מפנה זרקור לחשש טכנולוגי חדש: "רצף של גילויים מתמטיים, בהם מדען ישראלי שהתקדם צעד משמעותי בדרך לשבירת אחת הפונקציות של ביטקוין, מעורר חשש בכל הקשור להצפנות שעליהן מבוססים האינטרנט וביטקוין".

לאן מכאן? תחתית טכנית ב-60 אלף דולר או מהפכת הטוקניזציה

במבט קדימה, השוק חצוי בין זהירות טכנית לאופטימיות ארוכת טווח. קייטי סטוקטון, מייסדת חברת המחקר Fairlead Strategies, ציינה ל-CNBC כי תחתית טווח המסחר ממוקמת ממש מתחת ל-60 אלף דולר. "נראה שהוא מנסה למצוא אחיזה", אמרה, והוסיפה שתנאי "מכירת יתר" עשויים לתמוך בהתאוששות - בתנאי שהמטבע יחזיק מעמד מעל רמה זו.

מנגד, קת'י ווד, מייסדת ומנהלת ההשקעות הראשית של ARK Invest, אמרה בריאיון ל-CNBC כי היא דבקת בתחזית השורית של הקרן למחיר של 1.5 מיליון דולר לביטקוין עד שנת 2030, והעריכה כי לא תופתע אם המטבע יחזור לשיא כל הזמנים עוד לפני סוף 2027. לדברי ווד, הביטקוין כבר מצא את התחתית שלו לאחר שספג רצף חדשות רעות - מהפריצה לבינאנס ועד נהירת הכספים למניות ה-AI ש"שאבו את החמצן מהקריפטו". ווד מעריכה כי האינפלציה בארה"ב תרד בחדות ב-2027 עם סיומה הצפוי של המלחמה מול איראן, וטוענת כי דווקא החששות מפני מתקפות סייבר במערכת הפיננסית המסורתית עשויים להוביל לגל ביקושים חדש לנכסי בלוקצ'יין.

קתי ווד, מייסדת ומנכ''לית ARK Invest / צילום: יוטיוב

גם בכירי התעשייה סבורים שהקטליזטור הבא אינו תלוי בקונגרס, אלא באימוץ תשתיות הבלוקצ'יין בוול סטריט - ובראשן טוקניזציה של מניות ונכסים פיננסיים (מהלך שמוביל בין היתר מנכ"ל בלקרוק לארי פינק). "הקטליזטור הגדול ביותר שאנו רואים כעת כבר נמצא בתנועה מלאה: שוקי ההון עוברים לפעול על גבי הבלוקצ'יין", אמר ל-CNBC יוני אסיה, מייסד ומנכ"ל איטורו , שהזכיר כי ה-SEC וה-CFTC אישרו לאחרונה מסלולים למסחר במניות מבוססות טוקנים ובחוזים תמידיים על מניות בבורסות מפוקחות בארה"ב. "מדובר במאות טריליוני דולרים שיעברו טוקניזציה, ואני מאמין שזה יתמוך גם במחירים של הביטקוין ושל רשתות בלוקצ'יין אחרות", סיכם.