בזמן ששתי המתחרות הגדולות ממנה פתחו במאבקים סביב מועדוני תעופה ומתן אשראי בקצב מוגבר, מצליחה חברת כרטיסי האשראי מקס של כלל ביטוח לפתוח מבערים. מקס בניהולה של שגית דותן, רשמה ברבעון שחלף רווח נקי של 90 מיליון שקל. זה שיא רבעוני לחברה, לעומת 86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 5%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי של מקס ב-250 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הפרשה חד-פעמית על רקע פסק דין שומות המע"מ של 131 מיליון שקל (לאחר מס), עמד הרווח הנקי על 236 מיליון שקל (עלייה של 6% בתוך שנה).

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לפי ההשוואה שהציגה מקס, בנטרול השפעות חד-פעמיות, כאל רשמה ברבעון רווח של 82 מיליון שקל וישראכרט רווח של 55 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים הרוויחה כאל 241 מיליון שקל וישראכרט הרוויחה 115 מיליון שקל. יש לציין כי בחישוב שהציגה, מקס נטרלה מרווחי כאל החזר מענקים ודמי תפעול ממועדון אל-על, שכאל עצמה אינה מנטרלת. על בסיס המדווח, רווח כאל ברבעון עמד על 99 מיליון שקל ובתשעת החודשים על 281 מיליון שקל.

תיק האשראי נותר הגדול בענף - עם שיעור מחיקות נמוך בחצי מהמתחרות

המתחרות צומחות מהר יותר בתחום האשראי. בישראכרט זינק תיק האשראי ב-21%, והאשראי המסחרי בה צמח ב-30%. בכאל יותר מהוכפל תיק האשראי לרכב. במקס צמח תיק האשראי ב-13% ל-14.6 מיליארד שקל, אך הוא נותר הגדול בענף ובאיכות גבוהה יותר, שכן שיעור המחיקות באשראי הפרטי של מקס עמד על 1.1%, לעומת 2.2% בכאל ו-2.4% בישראכרט. יתרת האשראי הצרכני במקס הגיעה ל-13.3 מיליארד שקל, צמיחה של 14%. האשראי לעסקים צמח ב-12% ל-1.33 מיליארד שקל.

הכנסות מקס ברבעון גדלו ב-6% ל-682 מיליון שקל. ההוצאות הסתכמו ב-560 מיליון שקל, מהן 43 מיליון שקל להפסדי אשראי. הרווח במגזר ההנפקה זינק ב-26% ל-44 מיליון שקל, ואילו הרווח במגזר הסליקה ירד ב-10% ל-46 מיליון שקל.

מחזור ההנפקה עלה ב-7% ל-44 מיליארד שקל, ומחזור העסקאות בכרטיסי מקס החוץ-בנקאיים עלה ב-8% ל-20 מיליארד שקל. מספר כרטיסי מקס התקפים עלה ב-9% ל-2.3 מיליון. דותן מסבירה כי מחזורי ההנפקות בכרטיסי האשראי ברבעון השלישי המשיכו לגלם את "המשך התאוששות המשק הישראלי ממשבר המלחמה. המספרים משקפים גידול של כ-6% בהוצאה הממוצעת בכרטיס אשראי, תוך התמקדות בהגדלת ההוצאות בתחום הפנאי והתיירות. ניתן להצביע על חזרה לשגרה בצריכה המקומית, ועל המשך התאוששות תחום התעופה. בתוך כך אנו חווים ביקושים לכרטיס התעופה סקיימקס, ולפלטפורמת התיירות מקס-טראוול, ששודרגה ברבעון האחרון עם השקת סוכן חכם מבוסס בינה מלאכותית המסייע בבניית החופשה. מקס משיכה להשקיע בתשתיות טכנולוגיות, כלי ניתוח דאטה, אוטומציה, וביכולות בינה מלאכותית במטרה לשפר את חווית הלקוח ולתמוך בתהליכי הצמיחה בארגון".