ביום שישי האחרון נסחר הדולר סמוך ל-3.35 שקלים, רמה שלא נראתה מאז ספטמבר 2025. במקביל, האינפלציה בישראל ירדה ל־1.1% בשנה בלבד, סמוך לגבול התחתון של יעד בנק ישראל. שני הנתונים הללו ממחישים את הדילמה שתעמוד היום (ב') בפני הוועדה המוניטרית: עליות המחירים מתמתנות, אבל היחלשות השקל מאיימת להחזיר את הלחצים האינפלציוניים. בשוק מעריכים שהריבית תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.25%.

● מה יעשו המניות הדואליות מחר, והאזהרה: "אל תבטחו בריבאונד"

● הכלכלן שמזהיר ממשבר חמור מזה של 2008, וזה שבטוח: העליות בדרך

לאחר ארבע הפחתות מתחילת השנה, הבנק המרכזי נדרש להחליט אם הירידה באינפלציה מצדיקה צעד נוסף, או שמוטב להמתין. בסוף השבוע תומחרה בשוק הסתברות של כ-15% בלבד להפחתה בהחלטה הקרובה. מאחורי ההערכה עומדים שלושה גורמים הקשורים זה בזה: אי הוודאות הפוליטית והביטחונית, הפיחות בשקל והאפשרות להתרחבות פערי הריביות מול ארה"ב.

האינפלציה נמוכה, אבל מה יקרה בהמשך?

מדד המחירים לצרכן ירד באוקטובר ב־0.1%, וגם אינפלציית הליבה, ללא פירות, ירקות ואנרגיה, ירדה ל-0.9%. אלה נתונים שעשויים לתמוך בהפחתת ריבית נוספת, שמשקי בית ועסקים המתמודדים עם עלויות מימון גבוהות ממתינים לה.

הפער בין האינפלציה הנמוכה לבין ההחלטה הצפויה להותיר את הריבית ללא שינוי כבר מעורר ביקורת. מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, עו"ד נמרוד ספיר, קורא להפחית את הריבית כבר מחר. "אין הצדקה להמשיך ולהכביד על המשק באמצעות ריבית גבוהה כל כך", הוא אומר, ומצביע על האינפלציה הנמוכה ועל הגירעון התקציבי שנמוך מהתחזיות הקודמות. לדבריו, את המחיר משלמים בעיקר זוגות צעירים הנושאים בנטל המשכנתאות ועסקים קטנים ובינוניים המתמודדים עם עלויות אשראי גבוהות.

אלא שהנתונים הנוכחיים מספרים רק חלק מהסיפור. מבחינת בנק ישראל, השאלה אינה רק לאן ירדה האינפלציה, אלא לאן היא צפויה להגיע בחודשים הבאים. בסקירתו השבועית מעריך יוני פנינג ממזרחי טפחות כי האינפלציה בשנה הקרובה תעמוד על 2.3%, לעומת כ־1.1% כיום. פנינג צופה כי מדד נובמבר ירד ב־0.1%, אך מעריך שהאינפלציה השנתית תעלה בהמשך.

גם הירידה במחירי האנרגיה בעולם אינה מבטיחה הקלה מקבילה בישראל. מחירי הנפט ירדו בחדות בשבוע האחרון, באופן שעשוי למתן את הלחצים האינפלציוניים. ואולם, כשהדולר מתייקר מול השקל, חלק מההוזלה בעולם עלול להתקזז במחירים שמשלמים הצרכנים בישראל.

המשק ממשיך לצמוח, שוק העבודה מציג סימני התמתנות

נתוני הפעילות הכלכלית מציגים תמונה מורכבת. המשק צמח ברבעון השלישי בקצב שנתי של 8%, הרבה מעבר לתחזיות. אולם בניכוי התאמות הקשורות לייצור בחו"ל של חברות ישראליות, בעיקר אנבידיה, קצב הצמיחה עמד על 4%. לפי ניתוחו של פנינג, התאמות הייצור בחו"ל תרמו כ־47% מהצמיחה הכוללת.

ועדיין, גם הפעילות המקומית נותרה ערה: הצריכה הפרטית גדלה ב-6.4% וההשקעות בנכסים קבועים עלו ב-11.3%, בחישוב שנתי. במקביל, המדד החודשי לפעילות המשק של בנק ישראל עלה באוקטובר ב-0.6%, עדות להמשך התרחבות הפעילות בתחילת הרבעון הרביעי.

לעומת זאת, בשוק העבודה מסתמנים סימני התמתנות. מספר המשרות הפנויות ירד באוקטובר ב-2%, ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ל-62.6%, הרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר. שיעור האבטלה עמד על 3.1%. נתונים אלה עשויים להעיד על הקלה במחסור בעובדים, שהיה אחד ממקורות הלחץ לעליית השכר והמחירים.

הדולר, הפוליטיקה ופער הריביות

אלא שהסיכון המיידי יותר נמצא בשוק המט"ח. בשבוע האחרון, נחלש השקל בכ־4.6% מול הדולר, על רקע הירידות החדות בשוקי המניות בעולם והתגברות אי הוודאות בישראל.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף של אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, מציין כי ביום שישי הסתיים המסחר בדולר ברמה של 3.34 שקלים, בעוד מדד הדולר העולמי דווקא נחלש באותו יום ב־0.08%. הפער בין המגמות מדגיש כי הלחץ על השקל אינו מוסבר רק בתנועות המטבעות בעולם.

החשש מכישלון המאמצים להרכבת ממשלה ומבחירות נוספות, לצד אי הוודאות הביטחונית, מכביד על סביבת הסיכון של ישראל. לכך מתווספות הירידות בוול סטריט, ובמיוחד במניות הטכנולוגיה. כאשר שווי ההשקעות בחו"ל יורד, הגופים המוסדיים עשויים לצמצם את היקף גידורי המט"ח שלהם, בין היתר באמצעות רכישת דולרים. מנגנון זה עשוי להוסיף לחץ על השקל.

במקביל, המדיניות המוניטרית האמריקאית פועלת בכיוון שונה. בעוד שבישראל נשקלות הפחתות ריבית, הפד עשוי להעלות את הריבית בדצמבר. אם הריבית בארה"ב תעלה ובישראל תרד, פער הריביות לטובת הדולר יתרחב, ועלול להפעיל לחץ נוסף על השקל.

"פיחות בשקל עשוי לייקר את היבוא ולהשפיע על ציפיות האינפלציה, ובכך לצמצם את מרחב הפעולה להפחתת ריבית", מסביר מנשה. כך נוצר מעגל שמקשה על בנק ישראל: הפחתת ריבית עלולה להגביר את הלחץ על המטבע המקומי, והיחלשותו עלולה להחזיר את האינפלציה כלפי מעלה.

ומה צפוי בינואר?

החלטת הריבית הבאה תתקיים ב-4 בינואר, אך גם האפשרות להפחתה במועד זה תלויה במידה רבה בהתייצבות השקל ובהתבהרות המצב הפוליטי והביטחוני.

במזרחי טפחות צופים שהריבית תישאר ברמה של 3.25% גם בעוד שנה, ואינם ממהרים להעריך שמגמת ההפחתות תתחדש בקרוב. לעת עתה, השאלה המרכזית אינה רק מה יחליט בנק ישראל מחר, אלא מתי התנאים יאפשרו לו לחזור ולהפחית את הריבית מבלי להסתכן בהתחדשות הלחצים האינפלציוניים.