1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

שבוע המסחר החדש ייפתח אחרי גל אלים במיוחד של ירידות בסוף השבוע, שגרר את המדדים המרכזיים בוול סטריט לטריטוריה של תיקון - ירידה של 10% לפחות מהשיא - זאת, כאשר רק לפני כשבועיים, שוק המניות האמריקאי ראה את מחיקת הערך היומית הגדולה ביותר שלו אי פעם, אחרי הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע.

כך, בניגוד לתקוות שתספק רוח גבית למניות ה-AI שספגו לחצים כבדים לאחרונה, הנפקת הענק של אנת'רופיק שאבה נזילות מהשוק, ולאפקט הזה נוספה הטלטלה באנבידיה , שהולכת ומסתבכת בעקבות התפטרותו של המנכ"ל ג'נסן הואנג. ולכל אלו מצטרפות גם עליית מדרגה במתיחות הגאופוליטית ודיווחים על חידוש אפשרי של המלחמה מול איראן.

החוזים על סחורות כמו נפט וזהב נפלו בחדות, כמו גם הביטקוין, במקביל לזרימה גדולה של כספים לעבר אג"ח ממשלתיות אמריקאיות הבטוחות יותר.

בישראל, המשקיעים יתמקדו בהחלטת הריבית מחר (ב'), כאשר הקונצנזוס הוא שרוב הסיכויים שהריבית תישאר ללא שינוי. בארה"ב, כל העיניים יהיו נשואות לדוח ה-PCE - מדד האינפלציה המועדף על הפד, שיפורסם ביום רביעי. ביום חמישי, לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל חג ההודיה, וביום שישי יתקיים יום מסחר מקוצר שיסתיים ב-20:00 שעון ישראל.

בתל אביב, צפוי שבוע עמוס נוסף בגזרת הדוחות: בין היתר, ידווחו חברות הביטוח הראל , איילון , הפניקס ומנורה ; חברות הנדל"ן המניב ביג ועזריאלי ; וחברות הבנייה אשטרום , תדהר ודמרי . בניו יורק יהיה שבוע רגוע יותר של עונת הדוחות, עם דיווחים בולטים מצד חברות המחשוב דל ו-HPE .

2 אנת'רופיק ואנבידיה הובילו את הירידות בוול סטריט

המניות הדואליות יחזרו מסוף השבוע עם פער ארביטראז' שלילי גדול של כ-1.5%. מניות השבבים טאואר , נובה וקמטק צפויות ליפול בין 6% ל-7.5%, בעוד פאלו אלטו ואלביט מערכות ייחלשו בכ-2.5%. אנלייט ואורמת ייפלו שתיהן במעל 4%.

כמו יתר השווקים בעולם, הבורסה בת"א חתמה את השבוע באדום בוהק. מדד ת"א 35 ירד בכ-4.4%, מדד ת"א 90 נפל בכ-4.6% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-4.3%. מדד הבנייה הוביל את הירידות וצלל במעל 9%, כאשר אחריו בלטו לשלילה מדדי הקלינטק והבנקים, שנחלשו בכ-6% וכ-5.1%, בהתאמה. מדד הטכנולוגיה נפל בכ-4.4%.

בעוד שכלל המדדים הענפיים סיימו את השבוע באדום, במבט על מניות אינדיבידואליות בלטה לחיוב במיוחד מניית פאלו אלטו , שזינקה במעל 10% בעקבות תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי.

יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, התייחס בסקירה שפרסם לשבוע הקרוב בשווקים, וכתב כי "הסיכון הגאופוליטי מוסיף לאי הוודאות, לאחר שבשבת דווח על שתי תקריות שבהן נפגעו מכליות סמוך לח'סאב שבעומאן, מנשקים או קליעים שזהותם אינה ידועה. התפתחויות סביב נתיבי השיט עשויות להוסיף פרמיית סיכון למחירי הנפט ולהגביר את התנודתיות... השילוב בין הלחץ בשוקי המניות, ירידת התשואות וההתפתחויות באזור משאיר את המסחר רגיש, כאשר בישראל תשומת הלב תתמקד בהחלטת הריבית מחר בשעה 16:00 ובשאלה אם הלחץ על השקל יימשך".

בניו יורק, הדאו ג'ונס והנאסד"ק צנחו בשבוע החולף בכ-8% ובכ-10%, בהתאמה - וכך חתמו את השבוע הגרוע ביותר שלהם מאז 2020. הנאסד"ק מחק את כלל העליות שלו מתחילת השנה ועבר לתשואה שלילית של כ-2.7%. ה-S&P 500 נפל בכ-8.6% - השבוע הכי גרוע שלו מאז אפריל 2025.

מניית אנת'רופיק מחקה חלק גדול מהעליות שרשמה ביום הבכורה שלה בנאסד"ק במהלכו זינקה בכ-17%, וסגרה את יום שישי בצניחה של 8.5%, מה שהחמיץ את הסנטימנט בוול סטריט.

אנבידיה צללה באותו יום שישי ב-14%, כאשר לסערת ההתפטרות של המנכ"ל ג'נסן הואנג הצטרפו מספר צרות נוספות, ביניהן בדיקה של הרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC) לגבי בעיות בדיווחים החשבונאיים בחברה. בסך הכל, בשבוע החולף צנחה אנבידיה בכ-23%, וכך חתמה את רצף הירידות הארוך ביותר שלה מאז המשבר הכלכלי של 2008. גם סקטור השבבים בכללותו צנח בחדות. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) נפל ביום שישי ב-10.7%,

AMD צנחה ב-13%, והשלימה התרסקות של כ-20% בתוך שני ימי מסחר. זאת לאחר תחקיר, שפורסם בשבוע החולף, העלה חשד כי טכנולוגיה של AMD הגיעה לחברה סינית שעליה הטילה ארה"ב מגבלות מסחר. אף שלא הוכח כי AMD עברה על החוק, המשקיעים הגיבו בחריפות. כאשר מעבר ל-AMD ואנבידיה, ירידות בולטות נרשמו בקרב מניות מיקרון , ברודקום ואינטל .

אנליסטים רבים העריכו שהירידות החדות לא משקפות ספק בסיפור הצמיחה של ה-AI, כמו שהן משקפות תמחור מחדש של הסיכונים בתחום ובשווקים בכלל. ריצ'רד ספרשטיין, מנהל השקעות ראשי ב-Treasury Partners, מציין כי "שוק המניות עובר כרגע תמחור מחדש בתחום ה-AI, שמשקף סביבה של צמיחה מואטת של בניית חוות שרתים, מקורות מימון מופחתים לפרויקטים הקשורים ב-AI ומסלול צמיחה אטי יותר של רווחי החברות במגזר הטכנולוגיה".

מייקל קנטרוויץ, אסטרטג השווקים הראשי של בנק ההשקעות פייפר סנדלר, הציג את משנתו בפשטות בפוסט שפרסם ברשת X: "בסופו של דבר, מכפילי רווח מוּנָעים על־ידי סיכון, והרשימה של סיכונים שמייצרים אי־ודאות התארכה לכל אורך השנה (נפט, הפד, אינפלציה, AI, איראן, בחירות האמצע, אנבידיה). אנחנו נראה שהמכפילים מפסיקים ליפול כשרשימת האי־ודאויות תתחיל להצטמצם".

בגולדמן זאקס העריכו כי גל המכירות בוול סטריט עלול להימשך גם בשבוע הקרוב, כאשר "מדד הפאניקה" של דסק המסחר בבנק טיפס ביום שישי ל־9 מתוך 10.

3 המשקיעים נסוגו לאג"ח הממשלתיות האמריקאיות

לנוכח הירידות החדות בוול סטריט, הדולר התחזק מול השקל בשבוע החולף בכ-4.5% ושערו הרציף ננעל ברמה של 3.35 שקלים - שיא מאז ספטמבר 2025. המטבע האמריקאי התחזק גם בעולם זה השבוע הרביעי ברציפות, על רקע נסיגה של המשקיעים לנכסי "מקלט בטוח" והציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר לזמן רב יותר: מדד הדולר (DXY) טיפס בכ-0.4% לרמה של 103.8 נקודות - עדיין בשיא של יותר משנה וחצי.

מעבר להתחזקות הדולר בעולם ולירידות בנאסד"ק, מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, מציין כגורמים להיחלשות השקל את "עליית פרמיית הסיכון של ישראל, לאור התגברות אי־הוודאות הפוליטית והחששות בשווקים כי איזנקוט לא יצליח להרכיב ממשלה או כי לא תוקם ממשלת אחדות - עובדה אשר תגביר את הסיכוי לבחירות נוספות ואת האפשרות להטלת סנקציות משמעותיות על ישראל; והתרחבות פערי הריביות בין ארה"ב לישראל".

למרות המתקפות האיראניות המתמשכות בהורמוז, מחירי הנפט המשיכו לאבד גובה, כאשר המשקיעים התמקדו יותר בציפיות לעודף היצע, לנוכח ההתאוששות של משלוחי הנפט לרמות שנראו לפני פרוץ המלחמה. נפט מסוג ברנט ירד ביותר מ-3% ננעל סביב 92 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד ביותר מ-4% וננעל סביב 82 דולר.

מחירי הזהב והביטקוין צנחו בחדות, במקביל לזרימה גדולה של כספים לעבר אג"ח ממשלתיות אמריקאיות הבטוחות יותר. הזהב ננעל ברמה של 3,540 דולר לאונקיה - שפל מאז אוגוסט 2025; והביטקוין שבר לזמן מסוים מתחת לרף ה-60 אלף דולר למטבע, אך לפי שעה נסחר מעט מעליו.

דיוויד מגר, מנהל המסחר במתכות בחברת High Ridge Futures, התייחס לזהב בשיחה עם CNBC וציין כי "גל המכירות המתמשך במניות הקשורות ל-AI מוביל לחיסולים כפויים של פוזיציות בזהב כדי לכסות הפסדים. ריביות גבוהות יותר, דולר חזק יותר והצפי לאינפלציה גבוהה ומתמשכת, שמניע את הפדרל ריזרב (הפד) להמשיך ולהעלות את הריבית - כל הגורמים הללו שאנו רואים לאחרונה - משפיעים לרעה על הזהב".

סילביה יבלונסקי, מנכ"לית Defiance ETFs, התייחסה לביטקוין וציינה כי בסביבה הנוכחית, הוא מתנהג כנכס טכנולוגיה עתיר־סיכון ולא כנכס 'מקלט בטוח', כאשר עליית תשואות האג"ח, דולר חזק ומימושי מינוף מכבידים עליו. לדבריה, התאוששות בת־קיימא תדרוש התייצבות בתשואות, חזרה של זרימות חיוביות לקרנות הסל ושיפור בנזילות.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו בחדות ביום שישי לכל אורך העקום: התשואה לעשר שנים נפלה בכ-14 נקודות בסיס לרמה של 4.91%, התשואה לשנתיים צנחה ביותר מ-16 נקודות בסיס לרמה של 4.61% והתשואה ל-30 שנה ירדה בכ-10 נקודות בסיס לרמה של 5.3%.

לורנס גילום, אסטרטג ההכנסה הקבועה הראשי ב-LPL Financial, אמר ל-CNBC כי "הביקוש לנכסי חוף מבטחים חי וקיים בבירור. אם גל המכירות במניות ה-AI יתחיל להדק את התנאים הפיננסיים באופן רחב יותר, לפד יש את הגמישות להאט ולראות כיצד הדברים מתפתחים". גילום הוסיף כי "אם זה [הירידות בשווקים] יהפוך למשהו גדול יותר, הדבר עלול להפעיל לחץ נוסף כלפי מטה על תשואות האג"ח".

4 האנליסטים מסכימים: הורדת הריבית בישראל מתרחקת

למרות נתוני האינפלציה שהפתיעו לחיוב באוקטובר, בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה כי ההתפתחויות האחרונות בשווקים מצמצמות משמעותית את הסיכוי להורדת ריבית מצד בנק ישראל מחר.

מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, ציין בסקירתו השבועית כי הוא צופה שהבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי, בשל "ההיחלשות החדה בשער השקל, עליית פרמיית הסיכון של ישראל ואי־הוודאות הפוליטית והגאופוליטית". שפריר ציין כי השוק מתמחר הורדת ריבית בהסתברות של 15% בלבד.

בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים מעריכים כי "כדי שהריבית תפחת בשנה הבאה, נדרש תרחיש חיובי מאוד: ממשלה יציבה, שיפור במצב הגאופוליטי והתייצבות בשווקים. בתרחיש הבסיסי, אנו סבורים שנראה את הריבית מתייצבת ברמתה הנוכחית".

בארה"ב, כל העיניים יהיו נשואות למדד ה-PCE לחודש אוקטובר, שיהיה חשוב במיוחד לנוכח הניציות הבולטת של בכירי ובכירות הפד והציפיות להעלאות ריבית נוספות. הקונצנזוס הוא שבדומה למדד המחירים לצרכן, גם מדד ה-PCE יראה שהאינפלציה נותרת עיקשת, עם עלייה של 0.3% שתעמיד את הקצב השנתי על 3.8% - הרבה מעל ליעד ה-2% של הפד. הפתעה לכל כיוון עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית ועל הסנטימנט בשווקים.

בינתיים, בחטיבה הפיננסית של בנק הפועלים מציינים כי הירידה במחירי הסחורות הובילה לירידה חדה בציפיות האינפלציה בארה"ב. ציפיות האינפלציה לשנתיים ירדו מכ-2.21% לכ-2.08% והציפיות לחמש שנים ירדו מכ-2.3% לכ-2.19%, בעיקר על רקע הירידה במחירי הנפט.

גם ציפיות הריבית התמתנו מעט, למרות גל ההתבטאויות הניציות של בכירי הפד: כעת, השוק צופה העלאת ריבית בדצמבר בהסתברות של כ-90% והעלאה נוספת לרמה של 4.5% צפויה במחצית הראשונה של 2027. ההסתברות להעלאה נוספת לרמה של 4.75% פחתה בשבוע האחרון ועומדת כעת על כ-50% בלבד.

בנוסף למדד ה-PCE שיפורסם ביום רביעי, מחר יתפרסמו בארה"ב מדדי מנהלי הרכש של S&P Global במגזרי הייצור והשירותים לחודש נובמבר, וביום שלישי יפורסם מדד אמון הצרכנים של CB.

5 הרף החשוב שנשבר והאזהרה: "אל תבטחו בריבאונד"

בקרב האנליסטים ישנו מגוון רחב של דעות לגבי הביצועים הצפויים של שוק המניות האמריקאי אחרי הצניחה הגדולה בסוף השבוע, אך נדמה כי רובם מסכימים על דבר אחד - והוא שהתנודתיות צפויה להימשך בזמן הקרוב.

אנליסטים טכניים מודאגים מכך שה-S&P 500 שבר מתחת לממוצע הנע ל-200 יום שלו וננעל מתחתיו במשך ארבעה ימי מסחר רצופים - מצב שעלול לבשר על היפוך מגמה שכאן כדי להישאר, אם יימשך בימים הקרובים. בבלומברג ציטטו פתגם ותיק בקרב אנליסטים טכניים בוול סטריט: "שום דבר טוב לא קורה מתחת לממוצע הנע ל-200 יום".

אך יש כאן כוכבית: אנדרו ת'ראשר, אנליסט טכני ב-Financial Enhancement Group, אמר לבלומברג כי בעוד שהימצאות מתחת לרף החשוב הזה נוטה להגביר את לחץ המכירות, היא לרוב מבשרת על עליות בטווח הקצר כאשר מסתכלים על שני העשורים האחרונים. לדבריו, אחרי מספר פריצות רצופות מתחת לרף זה, ה-S&P 500 היה גבוה יותר ב-62% מהמקרים עשרה ימים אחר כך, וב-71% מהמקרים 21 ימים אחר כך.

האם עליות כאלו יהיו הזדמנות? זה תלוי. לעתים, לאחר גל חריף של ירידות בשווקים, יכול להתרחש זינוק שמגיע כמעין תגובת ריפלקס, אך לא מחזיק מעמד. זאת, מכיוון שמאחורי הקלעים, מה שמניע אותו זה משקיעים שמכסים את פוזיציות השורט שלהם (קונים בחזרה מניות כדי לממש רווחים), ומשקיעים שמחפשים מציאות וקונים בירידות, אך מספקים לשוק תמיכה זמנית בלבד. גם לזינוק כזה יש שם בוול סטריט: 'קפיצת חתול מת' (Dead Cat Bounce). וגם הסיבה לשם הזה נעוצה בפתגם ישן של סוחרים: "גם חתול מת קופץ אם הוא נופל מגבוה מספיק".

בשיחה עם CNBC, קייטי סטוקטון, מייסדת Fairlead Strategies, הזהירה משקיעים מלבטוח בריבאונדים חדים שעשויים להתרחש בזמן הקרוב, והציעה למכור בעליות ולא בירידות. "אנחנו לא ממליצים כרגע על כניסה לפוזיציות לונג חדשות", היא אמרה. "המלצתנו היא להישאר עם החשיפה הקיימת, לאפשר לשוק להציע הזדמנויות מכירה טובות יותר, ואז יגיע הזמן לבחון מחדש".

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.