המערכה המתמשכת מול איראן וחסימת מצר הורמוז מציבות את מדינות המפרץ בפני אתגרים חסרי תקדים, כשאחת הנפגעות הבולטות היא איחוד האמירויות שמחירי הדלקים בה זינקו בכ־70% מתחילת השנה. ובכל זאת, בעוד שהאינפלציה מרימה ראש וגם ענף התעופה סופג מהלומה - דווקא שוק הנדל"ן בדובאי ממשיך להפגין חסינות יוצאת דופן.

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הסימן המובהק ביותר ללחץ הכלכלי מורגש כאמור בתחנות הדלק: מילוי מיכל ממוצע (60 ליטר) עולה כיום כ־100 דירהם (כ־27 דולר) יותר מאשר בינואר - וזאת למרות סובסידיות בגובה 24 פיל לליטר (רבע דירהם בקירוב) שהחילה המדינה על רקע רצף העליות באוגוסט-אוקטובר. לפי נתוני "ערביאן ביזנס", התייקרות הבנזין נעה בין 64% ל־70% מתחילת השנה, וזינוק חריף ביותר נרשם בסולר - שהתייקר ב־86.3%. בניגוד לעבר, הנשיא מוחמד בן זאיד נמנע מהקפאת המחירים, וכל עוד לא יחול שינוי מהותי במצב הלחימה, צפויה התייקרות נוספת כבר בדצמבר.

​פגיעה בעוגן התעופה

עוצמת הפגיעה מורגשת גם בענף התעופה. מספר הנוסעים בנמל התעופה של דובאי צנח בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ב־28.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב־50.4 מיליון נוסעים בלבד. גם עונת השיא של הקיץ (הרבעון השלישי) לא הצליחה לבלום את המגמה, ונרשמה בה ירידה של 22.1% לכ־18.8 מיליון נוסעים - כאשר בספטמבר היוו טיסות הקונקשן כמחצית מכלל התנועה. מנכ"ל נמלי התעופה של דובאי פול גריפית'ס מעריך שעד סוף השנה מספר הנוסעים יהיה כ־70 מיליון - זאת לעומת 95.2 מיליון ב־2025.

ד"ר יואל גוז'נסקי, ראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אומר כי "אני לא צופה תסיסה חברתית, שכן מדובר באזרחים בעלי הכנסות גבוהות שנהנים מפריבילגיות אחרות ולעובדים הזרים זה פחות משנה. ועדיין, התייקרות של 70% היא חדה מאוד, והיינו מצפים שיוסבר לציבור מדוע המחירים מזנקים כך".

הדלק והתעופה רחוקים מלהיות מוקדי הלחץ היחידים, ולפי נתוני הבנק המרכזי אינפלציית המזון והמשקאות בדובאי טיפסה באוקטובר לקצב שנתי של 9.1% - השיעור הגבוה ביותר מאז ינואר 2010. בהשפעת התייקרות המזון והתחבורה גם יחד, האינפלציה הכוללת הגיעה ל־5.5%, לאחר שמדד המחירים לצרכן זינק ב־1.1% בחודש אחד בלבד.

במקביל, לראשונה מאז אוקטובר 2022, סקטור התחבורה עקף את סקטור הדיור כמחולל האינפלציה המרכזי, עם קצב התייקרות שנתי של 19.3% (וקפיצה חודשית של 6.3%) - בעיקר בהובלת הדלקים שזינקו ב־53.2%. לשם השוואה, סקטור הדיור רשם באוקטובר קצב שנתי מתון יותר של 5.8%, ומכיוון שהוא עדיין המרכיב הכבד ביותר במדד של דובאי, הוא ממתן במידה מסוימת את הזינוקים בשאר הסעיפים.

הנדל"ן מסרב להתרגש

למרות המתיחות האזורית, שוק הנדל"ן של דובאי ממשיך לייצר ביקושים אדירים. בשבוע החולף לבדו נסגרו באמירות עסקאות נדל"ן בהיקף של 12.4 מיליארד דירהם (3.4 מיליארד דולר). בין העסקאות הבולטות: דירה בפאלם ג'ומיירה שנמכרה ב־23 מיליון דולר ומשרד בביזנס ביי שהחליף ידיים תמורת 8.2 מיליון דולר. המגמה הזו בולטת במיוחד בפלח היוקרה, ולפי מחקר של חברת פאם פרופרטיס בעשרת החודשים הראשונים של השנה הגיע היקף העסקאות בשוק דירות היוקרה בדובאי ל־23.2 מיליארד דולר (85.3 מיליארד דירהם).

לדברי ד"ר עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון באקדמית עמק יזרעאל, "מדובר בכלכלות שתלויות בנפט ברמות משתנות, ובאיחוד האמירויות גם התיירות והטכנולוגיה הן עוגנים מרכזיים שמושפעים מחופש התעופה. המפרציות שואפות לסיום המלחמה, אך במקביל מבינות שיש דילמה - שכן בטווח הארוך האיום האיראני עלול להישאר גורם משפיע נגדן".

בשורה התחתונה, סוכנויות הדירוג שומרות על אופטימיות זהירה ביחס ליציבות האמירויות. סוכנות פיץ' אשררה בימים האחרונים את דירוג האשראי AA- של המדינה, כשהיא נשענת על הכנסות הנפט הצפויות, יחס החוב־תוצר הנמוך והעתודות הפיננסיות העצומות. עם זאת, בפיץ' חותכים את תחזית הצמיחה של התוצר הריאלי השנה ל־0.5% בלבד - האטה חדה לעומת 6.2% אשתקד.