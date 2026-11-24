קראודסטרייק הודיעה ביום ב' שתשלם לא פחות מ־44 מיליארד דולר בעבור חברת זיסקיילר (Zscaler), אך זו לא רק עסקת ענק נוספת בענף הסייבר. העסקה ממחישה את תהליך הקונסולידציה שעובר שוק אבטחת המידע: חברות הסייבר הגדולות רוכשות מתחרות וחברות משלימות במיליארדי דולרים, במטרה לרכז תחת קורת גג אחת מגוון רחב של פתרונות אבטחה. במקביל, ארגונים מעדיפים לצמצם את מספר ספקיות הסייבר שאיתן הם עובדים ולרכוש יותר שירותים מחברה אחת.

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העסקה מתבצעת באמצעות מניות בלבד, כאשר בעלי המניות של זיסקיילר יקבלו 1.135 מניות קראודסטרייק בעבור כל מניה שברשותם. התמורה משקפת פרמיה משמעותית ביחס למחיר המניה לפני הדיווחים על העסקה. עבור קראודסטרייק, מדובר בהימור אסטרטגי על עתיד ענף הסייבר, בתקופה שבה התחרות בין החברות הגדולות הולכת ומחריפה.

למה לשלם כל כך הרבה?

כדי להבין את ההיגיון שמאחורי העסקה, צריך להכיר את ההבדל בין שתי החברות. קראודסטרייק מתמחה בהגנה על מחשבים ושרתים של ארגונים, בזיהוי פעילות חשודה ובבלימת מתקפות. זיסקיילר, לעומתה, מתמקדת באבטחת התקשורת והגישה למערכות הארגון, כלומר בפיקוח על המשתמשים, היישומים והמידע שעובר ביניהם. השילוב יאפשר לקראודסטרייק לקבל תמונה רחבה יותר של המתרחש בארגון. במקום לזהות פעילות חשודה במחשב מסוים בלבד, היא תוכל לבחון גם את התקשורת שלו עם מערכות אחרות, לזהות ניסיונות חדירה ולבלום אותם.

שחר כהן מלוסיד קפיטל סבור כי זהו לב העסקה. "עולם הסייבר הופך להיות מלחמת AI ב־AI", כתב בפרשנות שפרסם ברשת X. לדבריו, מודלים של AI מאפשרים גם לתוקפים בעלי משאבים מוגבלים לבצע מתקפות מתוחכמות, בעוד שחברות הסייבר נדרשות להסתמך יותר ויותר על מערכות אוטומטיות כדי להתמודד עם היקף האיומים ומהירותם, ובמציאות כזו נדרש כמה שיותר מידע על המתרחש ברשת בזמן אמת.

עסקאות הסייבר הגדולות בעולם 44 מיליארד דולר

קראודסטרייק-זיסקיילר 32 מיליארד דולר

גוגל-וויז 28 מיליארד דולר

סיסקו-ספלאנק 25 מיליארד דולר

פאלו אלטו-סייברארק

אלא שהרכישה לא מבוססת רק על טכנולוגיה. לפי הודעת קראודסטרייק, החברה מעריכה ששילוב הפעילויות יאפשר לה לחסוך כ־500 מיליון דולר בשנה בתוך 18 עד 24 חודשים מהשלמת העסקה, בעיקר באמצעות התייעלות בתשתיות המחשוב, בהתקשרויות עם ספקים ובפעילות התפעולית. במקביל, היא צופה תוספת להכנסות בקצב שנתי של כמיליארד דולר בתוך 30 חודשים, בעיקר באמצעות מכירת מוצרים נוספים ללקוחות שתי החברות. לפי קראודסטרייק, כ־8,000 מלקוחות זיסקיילר לא משתמשים כיום במוצריה.

המאבק מול פאלו אלטו

אחת המשמעויות המרכזיות של העסקה היא החרפת התחרות מול פאלו אלטו נטוורקס, שמנסה גם היא להפוך לספקית המסוגלת להציע לארגונים מגוון רחב של פתרונות אבטחה. רכישת סייברארק הישראלית בכ־25 מיליארד דולר הרחיבה את פעילותה של פאלו אלטו בתחום אבטחת הזהויות, וכעת רכישת זיסקיילר תאפשר לקראודסטרייק להרחיב את פעילותה בתחום אבטחת הרשתות.

אולם לא כולם משוכנעים שהמהלך ישיג את מטרתו. שלמה קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט ומייסד ומנכ"ל קייטו נטוורקס, הטיל ספק בהיגיון האסטרטגי של העסקה בפוסט שפרסם בעקבות הדיווחים על המגעים. לדבריו, קראודסטרייק וזיסקיילר כבר משתפות פעולה, ולא ברור מדוע נדרשת רכישה מלאה כדי ליהנות מהיתרונות הטכנולוגיים של השילוב. קרמר טוען כי אף שזיסקיילר מספקת פתרונות מתקדמים לאבטחת גישה למערכות ארגוניות, הם לא מחליפים את כלל מערכות אבטחת הרשת וחומות האש. לכן, לדבריו, הרכישה לא בהכרח תעניק לקראודסטרייק יכולת להתחרות בפאלו אלטו בכל תחומי פעילותה. עם זאת, יש לזכור כי קייטו עצמה מתחרה בזיסקיילר בתחומים מסוימים.

מה המשמעות לישראל

העסקה הנוכחית היא שיאו של גל רכישות ענק בענף הסייבר בשנים האחרונות. בין העסקאות הבולטות נמצאת רכישת וויז הישראלית בידי גוגל תמורת 32 מיליארד דולר, רכישת ספלאנק בידי סיסקו (28 מיליארד דולר) ורכישת סייברארק בידי פאלו אלטו (25 מיליארד). אליהן מצטרפות רכישת ארמיס הישראלית בידי סרוויסנאו תמורת 7.75 מיליארד דולר ורכישת חברת אבטחת המידע ורוניס בידי פרוף פוינט (Proofpoint) שהוכרזה באוקטובר, בהיקף של כ־6.3 מיליארד דולר.

חמש העסקאות הללו, לצד רכישת זיסקיילר, מגיעות להיקף מצטבר של כ־144 מיליארד דולר. הסכום ממחיש כאמור את עוצמת הקונסולידציה בענף, כאשר ענקיות הטכנולוגיה והסייבר משקיעות סכומי עתק ברכישת חברות וטכנולוגיות כדי להרחיב את פעילותן ולחזק את מעמדן בשוק התחרותי.

ואיך זה ישפיע על ישראל? קראודסטרייק מעסיקה יותר מ־500 עובדים בארץ לאחר שרכשה שורת חברות ישראליות, בהן ביוניק, פלו סקיוריטי ואדפטיב שילד. גם זיסקיילר הרחיבה את פעילותה המקומית באמצעות רכישת חברות, ולפי הערכות שפורסמו בתקשורת היא מעסיקה בישראל כ־200 עובדים.

אולם ההשלכות עשויות להיות רחבות יותר מהשפעת המיזוג על העובדים המקומיים. כהן מעריך שהעסקה דווקא עלולה לפגוע בתעשיית הסייבר הישראלית, משום שהיא מחזקת את המגמה שבה ארגונים מעדיפים לרכוש מגוון שירותי אבטחה מספקית גדולה אחת, במקום לשלב פתרונות של חברות קטנות ומתמחות.

עם זאת, זו רק הערכה. התחזקות ענקיות הסייבר עשויה להקשות על חברות עצמאיות, אך גם להפוך סטארט־אפים בעלי טכנולוגיות ייחודיות ליעדי רכישה מבוקשים. השאלה הגדולה כעת אינה רק מי תהיה חברת הסייבר הגדולה ביותר, אלא האם בעתיד ארגונים ימשיכו לרכוש פתרונות אבטחה מחברות רבות, או שיעדיפו להפקיד את רוב מערכות ההגנה בידי מספר מצומצם של ענקיות. קראודסטרייק מהמרת ב־44 מיליארד דולר על האפשרות השנייה.