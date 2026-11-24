חברת התרופות סאנופי הודיעה היום כי תרכוש את חברת אינסמד (Insmed), המפתחת תרופות למחלות נשימה בסכום של 41 מיליארד דולר. המוצר המוביל של החברה, Brinspuri, רשם הכנסות של 917 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2026, שהייתה השנה הראשונה של המוצר בשוק.

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פוטנציאל השיא שלה הוערך על ידי האנליסטים של התחום במעל 5 מיליארד דולר בשנה, רק עבור האינדיקציה הראשונה שלה (הרחבה של הסמפונות ללא סיסטיק פיברוזיס, מחלה שאין לה היום טיפול). החברה מקווה לרשום את המוצר גם עבור מחלות נוספות ויש לה עוד מספר מוצרים בפיתוח.

מניית אינסמד עולה כעת 14% בקדם מסחר בנאסד"ק לאחר שעלתה 21% בחמישה הימים האחרונים, למחיר המגלם לחברה שווי של 32 מיליארד דולר, על רקע שמועות קודמות על האפשרות לעסקה. סאנופי עולה כ-5% באירופה, למחיר המגלם לחברה שווי של 108 מיליארד אירו, כך שנראה כי השוק אוהב את העסקה.

רכישת ענק לצד חוב של כ-12 מיליארד אירו

סאנופי גייסה לאחרונה כמנכ"לית את גלן גראיחו, שהייתה מנכ"לית חברת מרק הגרמנית. החברה עומדת בפני צוק פטנטים, בעיקר בשל הסיום הצפוי של הבלעדיות על התרופה Dupixent לטיפול במחלות אוטואימוניות. החברה בנתה צנרת מוצרים ענפה לקראת פקיעת הפטנט, אך חלק מהם נכשלו בניסויים קליניים והשאירו אותה בסיכון לחור בהכנסות, ובעקבות זאת בוצעה הרכישה.

תחום מחלות הנשימה מוכר היטב לסאנופי, אשר פיתחה תרופות ל-RSV, חיסונים לשפעת וקורונה, ויש לה גם תרופות רבות בתחום המחלות האוטואימוניות. התרופה Brinspuri מטפלת במחלת NCFBE, הרחבת סמפונות שאינה נובעת מסיסטיק פיברוזיס שכיום אין טיפול למחלה זו. התקווה היא שניתן יהיה להרחיב את האישור גם למחלות נוספות, אם כי בינתיים, שני ניסויים כאלה הופסקו עקב חוסר הצלחה. אולם, ניסויים אחרים נמשכים ויש לחברה גם מוצר נוסף, למחלת ריאות בשם MUC, שאושר ב-2018.

העסקה הזו היא הגדולה ביותר מאז רכישתה של סיג'ן על ידי פייזר ב-2023. לסאנופי יש כעת חוב של כ-12 מיליארד אירו, ובשוק היו אנליסטים שתהו עד כמה יהיה לה נוח להוציא את הסכום הזה, אפילו על עסקה דלת סיכון יחסית, לרכישת חברה שכבר יש לה מוצר מצליח.