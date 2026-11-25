מדד האמון מדד חדש שערכה אוניברסיטת רייכמן מגלה את רמות אמון הציבור במערכת הפיננסית בישראל. הדוח מתפרסם אחת לרבעון, ויפורסם בגלובס מעת לעת. המדד של חודש אוקטובר 2026 מתבסס על סקר שנערך בקרב 1,029 נשאלים מהציבור הרחב ועוד 360 משקיעים פרטיים. בסקר נכללו חברות הביטוח, בנקים, בתי השקעות ורגולטורים בתחום.

אמון עומד בבסיס של כל מערכת הפיננסית - על שלל מוסדותיה. זו גם נקודת המוצא של אוניברסיטת רייכמן, שהשיקה סקר למדידת מדד אמון הציבור במערכת הפיננסית, שיפורסם בלעדית בגלובס. המטרה היא למדוד מדי רבעון את הסנטימנט הציבורי כלפי המערכת הפיננסית בכללותה, על ידי שקלול האמון בגופים השונים, החל מהרגולטורים ועד לחברות הביטוח, הבנקים, האשראי ובתי השקעות.

● "נסחרות בתמחור נמוך מאוד": האנליסט שמסמן 3 מניות מבטיחות בתל אביב

● "קרפור בבעיה" ולא רק היא: הירידות בשווקים מאיימות לטרפד גל הנפקות בתל אביב

הדוח, של מכון הפניקס לחקר שוק ההון באוניברסיטת רייכמן, בודק את האופן שבו הגופים - הציבוריים והמסחריים - נתפסים בעיני הציבור. הוא מתבסס על סקר שנערך בקרב 1,029 נשאלים מהציבור הרחב ועוד 360 נשאלים המוגדרים "משקיעים פרטיים", כאלה שהחזיקו בעת המחקר בהשקעות פיננסיות בשוק ההון בהיקף של 50 אלף שקל לפחות, לא כולל חיסכון פנסיוני.

התוצאות מצביעות על רמת אמון בינונית בקרב הציבור בכלל המערכת הפיננסית, שבאה לידי ביטוי בציון כללי של 58%. הדוח, שנכתב בידי רעות הררי קמר, מצא פערים משמעותיים בין רמות האמון הגבוה יחסית שקיבלו מוסדות בנושאים כמו שקיפות ואתיקה וחדשנות ויציבות (חוסן), לצד ציון נמוך יחסית בכל הקשור לתרומתה של המערכת לכלכלה הריאלית ולציבור.

ומה בנוגע לשחקנים השונים עצמם? בחודש אוקטובר החליט מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן "לרדת לשטח". פרידמן פתח חשבון ברשת החברתית איקס (טוויטר לשעבר) ופרסם פוסט שבו ביקש מהגולשים פידבק על השירות של הבנק בראשו הוא עומד. פרידמן גילה את מה שכנראה ידע קודם לכן - הסנטימנט הציבורי כלפי הבנקים ויתר המוסדות הפיננסים בישראל לא חיובי במיוחד.

למרות ניסיונות לשפר את תדמיתם הציבורית, חלקם בהתערבות חיצונית מצד הרגולטור, נדמה שחלקים גדולים מהציבור לא ממהרים לשנות את דעתם. ברקע, הרווחים העצומים של המערכת בשנים האחרונות, נובע בין היתר ממרווחי האשראי הגבוהים (ההפרש בין המחיר שהבנק משלם ללקוחות לבין המחיר שהוא גובה על ההלוואות שהוא מעמיד), אותם מרגיש הציבור בכיס.

תוצאות המדד: רמת אמון בינונית

כך, בעוד הנשאלים העניקו ציון גבוה יחסית של 65.3% בכל הקשור לאמון שהם נותנים במוסדות הפיננסים (בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי, הבורסה והרגולטורים הפיננסים) בכל הקשור להוגנות, שקיפות ואתיקה, כמו גם לחדשנות וטכנולוגיה (65.2%), רק 43.2% סבורים שהמערכת הפיננסית מקדמת עסקים קטנים ובינוניים ו־43.1% שהיא פועלת לטובת המשק והציבור הרחב.

"אחד הממצאים המעניינים במדד הוא שהציבור מבחין בין האופן שבו המערכת הפיננסית מתנהלת לבין התרומה שלה לכלכלה ולחברה", אומרת הררי קמר מחברת הדוח. "הפער הזה מלמד שאמון במערכת פיננסית אינו נבנה רק מהיכולת שלה לפעול במקצועיות וביעילות. הציבור מבקש לראות גם כיצד הפעילות הפיננסית מתורגמת לערך ממשי עבורו ועבור המשק".

איך הגופים עשויים לחזק את האמון? לפי הדוח, מרבית המשיבים (44%) ציינו את נושא הפחתת העמלות והעלויות בראש סדר העדיפויות. ברקע, על פי נתוני בנק ישראל אשתקד גבו הבנקים ממשקי הבית ועסקים קטנים עמלות (מסחר בני"ע, כרטיסי אשראי, המרת מט"ח וחשבונות עו"ש) בהיקף שיא של כ־5.7 מיליארד שקל.

לצד הקטנת העמלות, כ־39% מהנשאלים (שיכלו לבחור שתי אפשרויות) ציינו את נושא הנגשת המידע בצורה ברורה ושקופה יותר כצעד לחיזוק האמון מצידם במערכת. נושאים נוספים שקיבלו הם הגנה על כספי החוסכים והמשקיעים וחיזוק הפיקוח והאכיפה. נושאים אלו בלטו בעיקר בקרב המשקיעים, אך הוזכרו גם על ידי הציבור הרחב.

פער בין הציבור הרחב למשקיעים

הסקר גם בחן את רמת האמון של הציבור במוסדות השונים. רמת האמון הגבוהה ביותר נרשמה בבנק שבו מתנהל חשבונו של המשיב (70.7%) ואחריו חברת כרטיסי האשראי (67.9%). מנגד, רמת האמון הנמוכה ביותר נרשמה בחברת הביטוח (56.6%). בקרב ציבור המשקיעים, זכתה הבורסה לרמת האמון הגבוהה ביותר (78.8%), בעוד גם בקרבם חברות הביטוח קיבלו את הציון הנמוך ביותר (60.9%).

לצד החברות הפיננסיות הסקר מספק תמונה גם ביחס לרמות האמון ברגולטורים המפקחים עליהן. כך, הציבור הרחב העניק לרשות ניירות ערך ציון של 66.5%, בעוד בנק ישראל קיבל ציון של 66.3% ורשות שוק ההון קיבלה את הציון נמוך ביותר (63.9%). לעומת זאת, בקרב המשקיעים הפרטיים נרשמו רמות אמון גבוהות יותר ברגולטורים בהובלת בנק ישראל (77.5%) ואחריו רשות ניירות ערך (76.9%) ורשות שוק הון (75%).

בהתאם, נרשם גם פער בין רמות הביטחון בשוק ההון בין הציבור הרחב לבין ציבור המשקיעים. בעוד הציבור הרחב העניק לרמת הביטחון שלו בשוק ההון ציון של 57%, רמת הביטחון של ציבור המשקיעים המקומי עמדה על כ־66%. הפער הגדול ביותר שנרשם בין שתי האוכלוסיות.

באשר לאופטימיות ביחס לביצועי השוק. בקרב הציבור הרחב 68.3% מצפים לעלייה בשוק ההון בשנה הקרובה, לעומת כ־75% בציבור המשקיעים. בתוך כך, כ־65% מהציבור הרחב מביעים אמון ביכולת של השוק להתמודד עם משברים קצרי טווח, לעומת 76.6% בקרב ציבור המשקיעים.

עם זאת, ההערכה חיובית של השוק אינה מתורגמת במלואה לנכונות לקחת סיכון פיננסי. רק 45.6% מהציבור הרחב ציינו כי יהיו נכונים לרכוש ניירות ערך לאחר ירידה של יותר מ־15% במדדים, לעומת 57.1% מהמשקיעים.

מבט לעתיד: הציבור לא סומך על AI

הסקר התמקד גם בשינויים הטכנולוגיים, בדגש על חדירת הבינה המלאכותית (AI) והשפעתה על המערכת הפיננסית. לצד האמון בהחלטות ובהמלצות פיננסיות המבוססות על בינה מלאכותית, נבחנו גם שתי ציפיות הנוגעות לאופן השימוש בה: החשיבות שמייחסים המשיבים לידיעה כי החלטה פיננסית מבוססת על בינה מלאכותית ולא על שיקול דעת אנושי, וזכותם של לקוחות לבקש מעורבות של גורם אנושי בהחלטות פיננסיות משמעותיות.

הממצאים מציגים תמונה מורכבת. פחות ממחצית מהמשיבים הביעו אמון גבוה בהחלטות ובהמלצות פיננסיות המבוססות על בינה מלאכותית - 45.2% בקרב הציבור הרחב ו־47.9% בקרב המשקיעים הפרטיים.

לצד זאת, ניכרת ציפייה רחבה לכך שהשימוש בבינה מלאכותית ייעשה תוך שקיפות ושמירה על האפשרות למעורבות אנושית: 76.9% מהציבור ו־85.9% מהמשקיעים ייחסו חשיבות גבוהה לידיעה כי החלטה מבוססת על בינה מלאכותית ולא על שיקול דעת אנושי, ו־85.7% ו־91.8% (בהתאמה), תמכו בזכות לבקש מעורבות אנושית בהחלטות פיננסיות משמעותיות.