חברת בלדי חושפת בדוחות הרבעון השלישי כי הרבנות הראשית השלימה את גיבוש טיוטת הנהלים שיאפשרו שחיטה כשרה של עופות בחו"ל לטובת יבוא לישראל. הטיוטה צפויה להגיע לאישור מועצת הרבנות הראשית בסמוך לאחר חג החנוכה.

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ההתפתחות מגיעה במסגרת עתירה שהגישה בלדי לבג"ץ בדרישה לקביעת כללים והנחיות ליבוא מוצרי עוף כשרים מחו"ל. ביולי האחרון הודיעה הרבנות הראשית כי הוועדה שהוקמה לבחינת הסוגיה תגיש את המלצותיה בתוך 120 יום, ובשבוע שעבר עדכנה הפרקליטות את בית המשפט כי הוועדה השלימה את עבודתה. בהודעה צוין כי ככל שהרבנות תאשר את הנהלים החדשים, הם יספיקו כדי להוביל את ניצחונה של בלדי בעתירה.

לפתיחת שוק העוף ליבוא עשויות להיות השלכות משמעותיות על התחרות בענף ועל המחירים לצרכן, שכן מדובר באפשרות להכניס לשוק המקומי מקור אספקה נוסף, בדומה למודל שעליו נשען חלק ניכר משוק בשר הבקר בישראל. מבחינת בלדי, בשליטת ארז דהבני ובניהולו של אורן נגר, מדובר בהזדמנות להרחיב את פעילות היבוא שלה לקטגוריה מרכזית בסל הקניות הישראלי.

המאבק מול משרד החקלאות נמשך

נזכיר כי הרבנות היא לא המשוכה הרגולטורית היחידה שעומדת בפני בלדי. במאי האחרון הגיש ארגון מגדלי העופות עתירה מינהלית נגד החלטת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לאשר את ברזיל כמדינה שממנה ניתן לייבא בשר עוף לישראל, ולהוסיף מפעל מקומי לרשימת המפעלים המאושרים ליבוא. בתחילה התנגד משרד החקלאות לעתירה לצד בלדי, אולם בהמשך חזר בו מהחלטותיו וביטל את האישורים שניתנו.

ביטול האישור ניתן לאחר שבלדי כבר השקיעה, יחד עם ספק מקבוצת ענקית הבשר הבינלאומית JBS, בהתאמת מפעל בברזיל לייצור מוצרי עוף כשרים. במשרד החקלאות הבהירו כי ככל שהרשויות בברזיל יבקשו לקדם מחדש את אישור היבוא, תידרש ביקורת מקיפה במדינה מטעם מומחי השירותים הווטרינריים, שתבחן את העמידה בדרישות הווטרינריות של ישראל בכל הנוגע לשחיטה כשרה של עופות.

בעקבות זאת, בתחילת החודש הגישה בלדי עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד ממלא-מקום מנהל השירותים הווטרינריים, בדרישה לבטל את ההחלטות ולהשיב את האישור המקורי על כנו. הדיון בעתירה נקבע ל-4 בינואר 2027.

המכירות ירדו, הרווחיות השתפרה

בתוך כך, בלדי מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם ירידה של 8.9% בהכנסות לכ-391 מיליון שקל. בחברה מייחסים את הירידה בין היתר לעיתוי חגי תשרי ולריבוי הנסיעות של ישראלים לחו"ל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שהתאפיין בביקושים לאחר מבצע "עם כלביא".

למרות הירידה במכירות, בלדי הצליחה לשפר את הרווחיות הגולמית שלה בכ-3%. בין הגורמים לשיפור בתוצאות מונה החברה את העלייה במחירי המכירה, תנודות בשערי המטבע והתייעלות תפעולית. הרווח התפעולי גדל בכ-13%, והרווח הנקי עלה לכ-37.4 מיליון שקל (בשיעור של מעל 14%).

במקביל ממשיכה בלדי לקדם את הרחבת פעילותה הקמעונאית, עם הקמת מתחם חדש באזור התעשייה בתימורים, שיכלול חנות תחת המותג FoodCost ומרכז לוגיסטי שיגדיל את קיבולת האחסון של החברה בכ-21 אלף משטחים. החברה צופה כי המתחם יחל לפעול במהלך שנת 2028.