ראש המוסד לשעבר, דוד ברנע, הופיע היום (ד') בתדרוך שעורר סערה בפרלמנט הגרמני. ברנע דיבר הבוקר במסגרת תדרוך למחוקקים, בהזמנת חבר פרלמנט ממפלגת הירוקים וביוזמת ארגון גרמני בשם "פורום השלום במזרח התיכון". ארגונים אנטי-ישראלים וחוגים פלסטיניים יצאו נגד ההזמנה בשבוע האחרון, וארגון זכויות אדם אירופי אף הגיש בקשה לעצור את ברנע בשל אחריותו ל"מבצע הביפרים" שסייע למוטט את ארגון חיזבאללה. ברנע, המכהן כיום כיו"ר החברה הביטחונית אונדס, אמר כי אינו חושש ממעצר והגיע לביקור קצר בגרמניה.

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בתקרית יוצאת דופן שאירעה סביב התדרוך הבוקר, ניסו שתי חברות פרלמנט ממפלגת "די לינקה" מהשמאל לחסום את הכניסה לאולם הדיונים שבו התקיים התדרוך, תחת הכותרת "מאחורי הקלעים של פעילות המוסד". מדובר בצעד חריג מאוד בפרלמנט הגרמני, והשתיים התיישבו עם תמונות של קורבנות אזרחיים של מבצע הביפרים בלבנון. הן פונו משם לאחר דקה, ולאחר שהאירוע תועד ולאחר מכן הופץ ברשתות החברתיות. נשיאת הבונדסטאג הודיעה כי תקיים דיון חריג לגבי ההפרעה במסגרת פורום אתיקה של הפרלמנט. הנשיאה, יוליה קלוקנר, הודיעה כי לאירוע "יהיו השלכות".

עדות לשינוי מסוים במעמדה של ישראל במערכת הפוליטית הגרמנית

עצם העובדה כי הביקור מעורר סערה בגרמניה, היא עדות לשינוי מסוים במעמדה של ישראל במערכת הפוליטית הגרמנית. מפלגת הירוקים, שבעבר ניהלה מדיניות פרו-ישראלית ותמכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה וביחסים המיוחדים שנבנו בין המדינות על רקע השואה, "נקרעת מבפנים" בשאלה הישראלית. בעוד חבר הפרלמנט קונסטנטין פון נוץ הוא זה שפרש חסות על האירוע, חבר פרלמנט אחר מטעם המפלגה, קאסם טאהר סאלח, ממוצא כורדי, ביקר אותו בחריפות ואמר כי "לראש המוסד אין מקום בפרלמנט הגרמני". צעירי מפלגת הירוקים גיבו את סאלח בימים האחרונים ודרשו מפון נוץ לבטל את ההזמנה. הוא, עם זאת, הצביע על החשיבות של הקשרים בין המוסד ל-BND הגרמני, והיחסים בין המדינות, ואמר כי אינו מתכוון לעשות זאת.

הירוקים רואים כיצד מפלגת "די לינקה" מהשמאל לוקחת קולות רבים בעזרת מדיניות ביקורתית כלפי ישראל, כולל בקרב קהילת המהגרים הגדולה יחסית של גרמניה, וישנם קולות במפלגה המנסים ליישר קו עם העמדות הקיצוניות יותר של "די לינקה" בנוגע לישראל. לפי גורמים ישראלים, מספר גדול של חברי פרלמנט נרשמו לאירוע, שהתקיים בבית פול-לבה של הבונדסטאג. גורמים משפטיים הבהירו עוד לפני כן כי אין מקום למעצר של ברנע בשל התלונה שהוגשה נגדו.

אחת מחברות הפרלמנט שנעצרו, דזירה בקר, אמרה לתקשורת הגרמנית כי עשתה את הפעולה משום שהיא "מתנגדת לאירוח פושעי מלחמה בבונדסטאג".