דרור עמיר, לשעבר בכיר בחברות ynet וטאבולה, מונה לעורך הראשי של רשת 13 בדיגיטל - כך נודע לגלובס. עמיר ייכנס לתפקיד במקומו של העורך הראשי היוצא, עידן בן חמו, וצפוי להוביל את האסטרטגיה התוכנית והמוצרית של האתר.

במסגרת תפקידו יוביל עמיר מהלך של שינוי מבני רחב-היקף בזרוע הדיגיטל של הקבוצה, הכולל את בניית אתר רשת 13 מחדש. מדובר במהלך מתבקש, משום שכיום נמצא הדיגיטל של רשת 13 בפיגור משמעותי ביחס למתחרים בשוק, בעיקר בהשוואה לדיגיטל החזק של קשת 12.

בתוך כך, עמיר יופקד על ניהול ועריכת התוכן של כלל האפליקציות והפלטפורמות החדשות של ערוץ 13, ויוביל את מערך התוכן המשיק לשידורי הפריים-טיים, הבידור והאקטואליה. במקביל יפעל עמיר בשיתוף-פעולה עם חברת החדשות, כדי לפרמט ולהקים אתר ייעודי חדש עבור החברה.

חיבור בין תוכן לחדשנות טכנולוגית

עמיר מגיע לתפקיד עם רקע המשלב בין עיתונות מסורתית ודיגיטלית לבין פיתוח מוצרים טכנולוגיים. את דרכו בעולם התקשורת הוא החל בשנת 2007 בקבוצת "ידיעות אחרונות", שם מילא במשך 18 שנים שורת תפקידי עריכה וניהול בכירים ב-ynet, בהם שנתיים וחצי כעורך הראשי של האתר, ולאחר מכן שנתיים כסמנכ"ל המוצר של האתר.

בשנת 2025 עזב עמיר את קבוצת "ידיעות אחרונות" והצטרף לחברת הטכנולוגיה הגלובלית טאבולה כמנהל מוצר. במסגרת תפקידו הוא התמקד בפיתוח מוצרי בינה מלאכותית ופרסונליזציה המיועדים לגופי תקשורת. כעת, עם הצטרפותו לרשת 13, הוא צפוי לחבר בין עולמות התוכן והחדשות לבין חדשנות טכנולוגית, ויעשה זאת תחת סמנכ"ל הדיגיטל תמיר כהן והמנכ"ל עידן אלרום.

במקביל לתפקידיו בתעשייה, עמיר משמש כמרצה לעיתונות דיגיטלית במחלקה לתקשורת במכללת ספיר וכן כותב ניוזלטר שבועי העוסק בחיבור שבין תקשורת לטכנולוגיה.

"אני מתרגש לחזור לעולם התקשורת - ושמח במיוחד על ההזדמנות להצטרף לארגון משמעותי ומשפיע, שנמצא כעת בעיצומו של תהליך צמיחה ובנייה מחדש", מסר עמיר. "אני מודה לעידן אלרום ולתמיר כהן על האמון, ואין לי ספק שיחד עם הצוות המצוין נוכל להפוך את רשת 13 לגוף תוכן דיגיטלי מוביל וחדשני".

לדברי אלרום, "הדיגיטל הוא מנוע צמיחה אסטרטגי של רשת 13, ואנחנו ממשיכים להשקיע באנשים, בטכנולוגיה ובחדשנות. הצטרפותו של דרור למערך בהובלת תמיר כהן היא צעד משמעותי בבנייתו מחדש של דיגיטל 13".

כהן הוסיף כי "רשת 13 נמצאת בתקופה של צמיחה, בנייה ושדרוג מקיף של המערכות הדיגיטליות, בדרך להפוך לגוף המדיה החדשני והמוביל בישראל. הניסיון של דרור - ממערכת החדשות, דרך המוצר ועד טכנולוגיית ההפצה והבנת תעשיית ההייטק - יושב בדיוק על הערכים והמטרות שאליהם מכוונת החברה".