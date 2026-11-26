מדור זום גלובלי של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: התוכנית הסודית של טראמפ להחזיר את הואנג לאנבידיה ואיסור חדש בבנגלדש מסעיר את הרשתות החברתיות

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ארה"ב

טראמפ שקל להפעיל נוהל חירום ביטחוני כדי לאלץ את אינבידיה להחזיר את ג'נסן הואנג

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' ואחד מסגניו, סטיב פיינברג, שקלו להפעיל את חוק הייצור הביטחוני כדי ללחוץ על אנבידיה להחזיר את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. כך דווח השבוע בוושינגטון פוסט.

חוק הייצור הביטחוני הוא שריד ממלחמת קוריאה שנועד לרכש צבאי. טראמפ הפעיל אותו ב־2020 כדי לחייב חברות כמו ג'נרל מוטורס לייצר אספקה רפואית ונשיא ארה"ב הקודם ג'ו ביידן השתמש בו גם לייצור אנרגיה נקייה ותמ"ל לתינוקות. לפי הדיווח, הרעיון הוצג כדרך לפגוע ברווחי אנבידיה באמצעות הכרזת חירום כלכלית שתוגדר כעניין של ביטחון לאומי.

צילום: רויטרס - Dado Ruvic

המטרה, על פי הדיווח, הייתה להשתמש בחוק כדי לאלץ את אנבידיה להעביר חלק נכיר מהייצור שלה לפרויקטים צבאיים. המשמעות: חלק מהשבבים שהיו מיועדים ללקוחות מסחריים היה מופנה לצבא ואנבידיה הייתה מפסידה הכנסות.

הדיווח מגיע אחרי שהואנג כבר חזר לתפקידו. הוא התפטר מוקדם יותר החודש בעקבות פרשה שבה הודה בניהול רומן עם אליס הואנג, בכירה בחברת Megaspeed הסינגפורית שסוכנויות המודיעין האמריקאיות חושדות בה כי פעלה כסוכנת סינית. טראמפ אמר ביום שני ל־CNBC כי הדירקטוריון שאל אם הואנג מהווה "בעיה ביטחונית לאומית", ובתשובה אמר שלא, אחרי שהנושא נבדק לטענתו.

איטליה

בגלל מס חדש: הנזק הבלתי צפוי באחד מאתרי התיירות המפורסמים בעולם

המאבק של עיריית רומא בצפיפות התיירים סביב אתרי החובה בעיר גובה מחיר בלתי צפוי דווקא מאוכלוסיות מוחלשות. ארגון הצדקה הקתולי קריטאס רומא ( Caritas Roma), שאחראי על איסוף המטבעות שתיירים משליכים מדי יום למזרקת טרווי המפורסמת, הזהיר השבוע מפגיעה משמעותית בתקציבו בעקבות צניחה בהכנסות מהמזרקה.

על פי נתוני הארגון, בין ינואר לספטמבר השנה נרשמה ירידה של כ־200 אלף אירו בסכום המטבעות שנאסף מהמים, בהשוואה לתקופה המקבילה ב־2025. בימים כתיקונם מניבה המסורת התיירותית המפורסמת - שלפיה השלכת מטבע מעבר לכתף מבטיחה חזרה "לעיר הנצח" - יותר מ־1.4 מיליון אירו בשנה. סכום זה מהווה מקור מימון מרכזי עבור קריטאס רומא, שמנתב את הכסף להפעלת בתי תמחוי, מרכולים חברתיים ומקלטים לחסרי בית ברחבי הבירה האיטלקית.

צילום: רויטרס - ZUMA Press Wire

הסיבה לירידה נעוצה בשינוי שהנהיגה העירייה ב־2 בפברואר השנה: כחלק מניסיון לווסת את עומסי המבקרים ולמנוע דוחק ו־וונדליזם במתחם, הוצב סביב המזרקה מחסום והוטלה אגרה של 2 אירו על תיירים המבקשים לרדת במדרגות אל שפת האגן עצמו. בפועל, עבור מבקרים רבים, התשלום בכניסה החליף את התרומה הסמלית למים, כך שחלקם מוותרים על הירידה למטה וצופים במזרקה מרחוק ואחרים מסתפקים בתשלום האגרה לעירייה ונמנעים מהשלכת מטבע נוסף.

ארה"ב

"יצור ששוקל 136 ק"ג": הממשל האמריקאי חושף מידע חדש על אחת התעלומות הגדולות בהיסטוריה

האם הממשלה האמריקאית מחזיקה בתיקים על ביגפוט? התשובה, בפשטות, היא כן. שירות היער האמריקאי, הכפוף למשרד החקלאות, פרסם שלושה קבצים מתוך אוסף הרשומות שלו בנושא "ביגפוט/ססקווץ'" ואלה זמינים כעת לציבור באתר שלו.

צילום: רויטרס - Science Photo Library

המסמך המעניין ביותר מבין אלו שפורסמו הוא דוח משנת 1982 על עקבות שנמצאו ביער הלאומי אומטילה. חוקרי שירות היער לא הסתפקו בהתרשמות: הם צילמו את העקבות בצבע, מדדו אותן ויצקו מהן תבניות גבס. אחד החוקרים סיכם כי התמונות של העקבות הגדולות נראות כאילו נוצרו בידי יצור ששוקל יותר מ־136 ק"ג. לדבריו, אם מדובר בזיוף, הושקעה בו עבודה מפורטת.

בנוסף, הקבצים כוללים כתבה בת 23 שנים על עקבות מסתוריות במונטנה ותיעוד של תצפית עקבות נוספת באותה מדינה משנות ה־40. שירות היער עצמו לא אישר ולא הכחיש את קיומו של ביגפוט. הפרסום מגיע אחרי שגם הפנטגון שחרר השנה חומרים על תופעות אנומליות לא מזוהות והוא מעורר תגובות מנוגדות.

בנגלדש

איסור חדש על קיבוץ נדבות אחרי 17:00 והאיום במאסר

ועד של קבצנים בעיר מיימנסינג שבבנגלדש הכריז כי אסור לבקש נדבות בשוק פולפור אחרי 17:00, פרט לימי שלישי. מי שיפר את ההוראה צפוי לקנס של 1,500 טאקה (כ־12 דולר) ולשלושה ימי מאסר.

אולם, לא ברור איך ייאכף העונש. קצין המשטרה האחראי על תחנת פולפור, מוחמד פירוז חוסיין, אמר לתקשורת המקומית כי ראה את ההודעה ברשתות החברתיות ושאינו יודע עליה דבר.

ההודעה משכה תשומת לב רבה אחרי שסרטון ותמונות מהאירוע הפכו ויראליים ברשתות החברתיות. בסרטון נראה אדם בכיסא גלגלים פונה אל הקהל בשוק באמצעות מיקרופון. הוא מציג את עצמו כאנוואר חוסיין, נשיא "ועד הקבצנים" המקומי, ואומר כי ההגבלה נקבעה בהתאם להחלטת הוועד.