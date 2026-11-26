הורים לפעוטות מכירים את הסיטואציה היטב. הערב יורד, האנרגיות שוככות, והנה מגיע הבקשה לשמוע סיפור לפני השינה. זה רגע יומיומי ועם זאת בלתי נשכח, שמלווה את הילדים גם שנים אחרי שהם כבר יודעים לקרוא בעצמם. עבור הורים רבים, מדובר בהזדמנות להעניק לילדיהם עושר לשוני ורגשי דרך טקסטים מושקעים ואיורים מקוריים, פלוס בונוס של להתחבר לילדות שלהם בעצמם.

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אלא שהיום ברירת המחדל היא לא בהכרח קלאסיקות כמו "פיטר פן", "הארנב הקשיב", "הבית של יעל" או "הטרקטור בארגז החול". כשבתוך דקות הבינה המלאכותית מאפשרת להפיק ספר שלם, החנויות הדיגיטליות בארה"ב ובאירופה מתמלאות במהירות בכותרים גנריים. "לראות דברים כאלה על המדפים בחנויות אמיתיות פשוט שובר לי את הלב", כתבה אניקה, סטודנטית לאיור מאטלנטה, בציוץ שזכה למיליוני צפיות ברשת X.

לפי אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים, השיח על ספרי AI עדיין אינו נמצא בחזית שוק ספרי הילדים המקומי. "נכון לרגע זה, אף אחד לא מצהיר 'עשיתי את זה ב-AI'", הוא מעיד. לדבריו, יוצרים נוטים להסתיר את השימוש בטכנולוגיה, ואין לרשת דרך לדעת בוודאות אם טקסט נכתב באמצעותה או לא. "כולם מנסים להתחבא ולא להגיד שזה AI", הוא אומר על יוצרים שכן עושים בבינה המלאכותית שימוש.

לצד השוק הממוסד הזה, ברשת קיימים שלל אתרים המציעים לג'נרט ספר מותאם בדיוק לילדיכם. כך הילד הופך לגיבור הסיפור על בסיס תמונה אמיתית, והכלים נשענים על טקסט ומחוללי תמונות ליצירת איורים עקביים של הדמויות. נפלה השן? אפשר ליצור ספר. אחות חדשה? יאללה, שהצ'ט ימציא עלילה.

הפלטפורמות הללו, של "צור את ספרך בעצמך", קיימות כבר בהרבה גרסאות בארץ. אפילו גוגל השיקה כלי ייעודי בשם Gemini Storybook ליצירת ספרי ילדים מבוססי AI. בספרים הללו יש משהו משעשע וגימיקי, שמדבר אל החוויה האומניפוטנטית של הילדות - להיות קוסם או נסיך באבחה, התחושה שהכול יכול להיות שלהם בהינף יד. אלא שהיכולת לייצר סיפור אישי בתוך דקות אינה מבטיחה שהוא יהפוך לסיפור שילדים ימשיכו לקרוא גם בעוד שנים, ובטח לא לחלק מהתרבות הקולקטיבית.

פרופ' שי רודין, חוקר ספרות ילדים וראש מסלול הגיל הרך באקדמית גורדון בחיפה, אינו פוסל את הספרים האישיים האלה על הסף. הוא רואה בהם דרך להציג לילד את סיפור משפחתו. בקהילה הגאה, למשל, ספר כזה יכול לסייע לתווך לילד את סיפור הפונדקאות או ההורות שלו, ויש בו גם ערך כמזכרת אישית שתישאר איתו בבגרותו.

אלא שלדבריו, יש להבחין בין הערך האישי של ספר כזה לבין ערכו כיצירה ספרותית. ספר שבו הילד הוא הגיבור יכול להיות גימיק נחמד, אך לא בהכרח מעניין מבחינה ספרותית. "מה זו ספרות? לחשוף את הילד לעולם, לא לעצמו", הוא אומר.

פרופ' שי רודין. ספרים כמכנה משותף / צילום: פרטי

"הם כולם נראים כועסים אחד על השני"

יש משהו ממגנט בדמויות ה-AI בספרי הילדים החדשים. הסיבה לכך פשוטה: האלגוריתם מצייר על פי נוסחה מדויקת המאגדת כל מה שחמוד - שילוב בין דמויות של דיסני, פיקסאר ואנימה יפנית. הכל נראה מושלם, מבריק ומלא קסם. הגיבורים זוכים לעיניים ענקיות ובורקות, להבעות מתוקות ולפנים נטולות פגם - המאפיינים שנמצאו במחקרי פסיכולוגיה־ביולוגית ככאלה שמציפים את המוח האנושי בתחושת "חמידות" מיידית.

אלא שמאחורי זה מסתתרת תופעה בעייתית: ה-AI slop. המונח, שנבחר למילת השנה של מילון Merriam-Webster, מתאר תוכן דיגיטלי ירוד, שטחי ומיותר שמופק בכמויות עצומות באמצעות כלי בינה מלאכותית ומעדיף כמות ומהירות על פני איכות או משמעות. בספרי הילדים, הסלופ מתבטא באסתטיקה החוזרת על עצמה. אפילו כשמניחים בצד את הטעויות הטכניות כמו אצבעות מיותרות או חפצים מרחפים, נשארים עם קומפוזיציות זהות.

מחקר איכותני שהובילו חוקרים מאוניברסיטת צפון קרוליינה ופורסם בכתב העת International Journal of Child-Computer Interaction העמיד את הבעיה הזו למבחן. החוקרים הושיבו 13 זוגות של הורים וילדים בני 4-8 לקריאה משותפת של ספרי ילדים המאוירים באמצעות בינה מלאכותית. התוצאות הציגו פער בין נקודות המבט של שתי הקבוצות: בעוד המבוגרים מוטרדים מאי-דיוקים פיזיים, הילדים התגלו כרגישים בהרבה דווקא לתוכן הרגשי של התמונות.

כשמחולל התמונות מנסה ליצור סצנה דרמטית אך כושל בפענוח הרמזים הרגשיים של העלילה, הילדים מזהים את הניתוק מיד. המחקר הראה כי מודלי AI מתקשים לייצר הבעות פנים עדינות או עקביות רגשית, מה שמוביל לדיסוננס קוגניטיבי אצל הקוראים הצעירים - תופעה שתומצתה בכותרת המחקר על ידי אחד הילדים שהביט באיור וקבע בתסכול: "הם כולם נראים כועסים אחד על השני".

רודין מספר על ספר שאויר באמצעות בינה מלאכותית, ובו בארוחת ערב משפחתית הצלחות של האב, האם וכל הילדים היו זהות לחלוטין, ובהן אותם מאכלים. לכאורה, פרט זניח. אלא שהוא ממחיש את הפער בין תמונה שנראית משכנעת במבט ראשון, לבין איור שמצליח לתפוס משהו מהחיים עצמם. "הרי יכול להיות ילד שלא אוכל אפונה, אחר שמעדיף מאכלים מסוימים, ואולי גם מי שאינו אוכל בשר. הפרטים הקטנים האלה מספרים לנו משהו על הדמויות ועל היחסים ביניהן", הוא אומר.

לדבריו, כשילד מקבל איור אמיתי, זה מרגיש כמו כתב חידה: הילד נעצר, מסתכל ומתחיל לפענח את הפרטים. לעומת זאת, תמונה אלגוריתמית עלולה להישאר ברמת הרושם הראשוני.

הסלופ של הבינה המלאכותית אינו מוגבל רק לאסתטיקה הוויזואלית, הוא מחלחל עמוק גם לתוך הנרטיב עצמו - בחזרתיות של קלישאות סיפוריות. החוקרים מצאו כי מודלי ה-AI נוטים לשחזר שוב ושוב את אותם "טרופים" (tropes) - דמויות, מצבים ומבנים סיפוריים מוכרים חוזרים ביצירות שונות והופכים למעין נוסחה.

החוקרת אימאני פינקלי, למשל, בחנה פלטים רבים של בינה מלאכותית וזיהתה תבנית שחזרה כמעט בדיוק: ינשוף זקן וחכם שמכנס את כל חיות היער סביב מדורה. הפלט הזה אולי מספר משהו על התפיסה של מודל הבינה המלאכותית - הוא הוא עצמו הינשוף, שמכנס את האנושות פעורת הפה סביב מדורתו הכל יכולה.

"גן הילדים הוא המבצר האחרון של החברה"

הנטייה של מודלי AI לשחזר תבניות קיימות מעלה שאלה לא רק על איכות הסיפורים הנוצרים, אלא גם על המקום שהם תופסים בתרבות. רודין מדגיש כי בישראל, ספרות הילדים הקלאסית - "איה פלוטו", "דירה להשכיר", ספריו של לוין קיפניס למשל - היא חלק מהזהות המשותפת, וגם אחד המעוזים היחידים שבהם היא נשמרת.

"ספרות ילדים מגלמת את הערכים הדומיננטיים בחברה שבה היא מסופרת", הוא אומר. "המחקר שלי מראה שזה המבצר האחרון של החברה הישראלית. מי שיבקר היום גנים באילת, בקריית שמונה, בראשון לציון - המכנה המשותף הוא 'דירה להשכיר'".

לדבריו, כשהוא מראיין גננות דרוזיות, דתיות וחילוניות, הוא מגלה שלכולן חשוב שהילדים יכירו את ספרות הילדים הקאנונית העברית. גם ערבים, הוא מציין, קוראים את התרגום לערבית של "דירה להשכיר", שבאופן הולם עוסק בקבלת האחר. בשעה שבתחומים אחרים החברה הישראלית מתפצלת, הסיפורים ממשיכים לעבור מדור לדור, מהורים לילדיהם ומהגן אל הבית.

הקאנון של ספרי הילדים משקף את הישראליות, את הזיכרון הקולקטיבי ואת הסיפורים שהורים ישראליים רוצים להעביר הלאה. זו גם הסיבה שהאפשרות לייצר אינספור ספרי ילדים חדשים לא אומרת שהם יחליפו את הקלאסיקות. ספר אישי שבו הילד הוא הנסיך של ממלכה קסומה יכול להיות מתנה משמחת, אבל ספר שנכנס לקאנון צריך להפוך למשהו רחב יותר מחוויה פרטית: סיפור שאנשים ממשיכים לקרוא, לזכור ולהעביר הלאה.