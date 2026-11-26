מנהיגי גוש האירו צפויים לבחור היום בבנקאי הספרדי פבלו הרננדס דה קוס לתפקיד נשיא הבנק המרכזי האירופי, כך מדווחים כלי התקשורת ביבשת. דה קוס, בן 55, יחליף בפברואר הקרוב את כריסטין לגארד, שתפרוש מוקדם מהמתוכנן מהתפקיד החשוב לכלכלת האיחוד האירופי. לגארד הקדימה את פרישתה כדי שנשיא צרפת עמנואל מקרון יוכל להשפיע על המינוי, משום שאם היתה פורשת במועד היה הדבר מוטל על מחליפתו הצפויה בתפקיד הנשיאות, מארין לה-פן. המינוי זוכה כעת לקונצנזוס בקרב 21 המדינות החברות בגוש האירו, לפי הדיווחים.

● שני הבנקאים הבכירים שנאבקים על הובלת כלכלת גוש האירו

● מוקדם מהצפוי: נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לגארד פורשת מתפקידה

דה קוס כיהן בעבר כנגיד הבנק המרכזי הספרדי, וכיום מכהן בראש הבנק הבינלאומי להעברות (BIS). הוא נחשב ל"יוני" מבחינה מוניטרית, וכמי שמייצג את מחנה דרום אירופה בגוש האירו. הוא גבר על קלאוס קנוט, נגיד הבנק המרכזי ההולנדי לשעבר, שנחשב ליותר "נצי", ולכן לא זכה לתמיכה של מדינות המפתח צרפת, ספרד ואיטליה.

מדינות דרום אירופה נמצאות עמוק בחובות ובמידה רבה נהנות מחברותן בגוש האירו כדי למתן את עלויות ההלוואות שלהן. זאת, על ידי תוכניות רכש אג"ח מצד הבנק המרכזי האירופי שממתנות באופן מלאכותי את התשואה על האג"ח הממשלתי שלהן, ומעצם המחויבות של הבנק לתמוך באירו גם מול חובות עמוקים של המדינות החברות בו.

נגיד בנק מרכזי "בעל עמוד שדרה"

שני המתמודדים מייצגים שני מחנות שונים בתחום הבנקאות המרכזית, אחד את הצפון האחראי, השני את הדרום השקוע בחובות. הגוש הדרומי פעל לבחור את מי שלא ימהר לדחוף להעלאות ריבית ויבטיח - כמו נשיא הבנק שלפני לגארד, מריו דראגי - "לעשות כל מה שדרוש" כדי לתמוך באירו. זאת, לעומת הגוש הצפוני שמעדיף לדאוג ליציבות מחירים "מעל הכול", ועשוי להציב גבולות בפני החגיגה הפיסקלית של ממשלות דרום אירופה. בפועל, שני המועמדים הביעו עמדות דומות בנוגע לשימוש בריביות ובמנגנונים מלאכותיים להפחתת תשואות אג"ח עד כה. אך השיוך המדינתי עשה את שלו - והמדינות בחרו בדה קוס.

עם זאת, דה קוס נחשב לנגיד בנק מרכזי "בעל עמוד שדרה". הוא לא היסס למתוח ביקורת על תוכנית הפנסיה הלא מאוזנת פיסקלית שהוביל ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס, והוא אינו מעניק "צ'ק פתוח" לצעדי הרחבה פיסקליים.

דה קוס נחשב לבן טיפוחיו של מריו דראגי האיטלקי, והוא בעל מוניטין דומה של "סמכות שקטה", ונחשב למי ששיקם את הבנק המרכזי הספרדי בכהונתו בין השנים 2018 ל־2024. עצם בחירתו לתפקיד ראש הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים (BIS) מהווה הוכחה להערכה שרוכשים לו בתחום. הוא תמך בהעלאות הריבית החדות של ה־ECB ב־2022, מול משבר האינפלציה.

לשני המועמדים ניסיון כלכלי ענף והתמחות אקדמית בתחום הכלכלה והניהול, אך התפקיד הוא גם פוליטי. סקר מומחים של "בלומברג" הציב את דה קוס הספרדי בעמדת הובלה לתפקיד, עוד לפני ההכרעה היום, עם 12 מהנשאלים שסברו כי הוא ייבחר, לעומת תשעה שסברו כי קנוט יזכה בתפקיד.

האירו נסחר מול הדולר ברמה דומה לזו שבה נסחר לפני הדיווחים על הבחירה הצפויה.