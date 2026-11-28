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יצרניות הסמארטפונים הסיניות כבר מזמן לא מסתפקות במשבצת של "תמורה טובה לכסף", ומכוונות ישירות לקטגוריית דגמי הפרימיום. אבל מכשיר הדגל החדש של OPPO מותח את הגבול הזה לקצה, אפילו במחיר. ה-Find X10 Pro Max נחת בשבועות האחרונים בישראל עם מפרט מרשים, סוללה בקיבולת גבוהה וערכת צילום שמתאימה לצלמים רציניים. הבעיה? תג מחיר יקר במיוחד, שמערער את מה שאפשר לחשוב על המכשיר החדש. האם החבילה הזו מצדיקה את ההשקעה? הנה ממצאי הבדיקה.

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החידוש העיקרי: מערך הצילום

גולת הכותרת של המכשיר, וזו שבעצם מגדירה אותו, היא מערך הצילום שממשיך את שיתוף הפעולה עם Hasselblad. על הנייר, המספרים מרשימים במיוחד: המכשיר מצויד במערך צילום משולש ברזולוציית 200 מגה פיקסל - הראשית, הטלפוטו, וגם העדשה רחבת-הזווית ששודרגה כעת ומיישרת קו עם השאר.

במבחן התוצאה, התמונות מרשימות מאוד. החיישן הראשי מציג טכנולוגיה בשם DeepPix, שתכליתה לקלוט יותר אור מהסביבה. בפועל, זה מתורגם לטווח דינמי מצוין - כלומר, הפרדה ברורה ואיכותית בין האזורים הכהים ביותר לבהירים ביותר בפריים. מנגד, העיבוד הדיגיטלי יכול להיות קצת "יותר מדי". אמנם המערכת לא מתערבת באופן אגרסיבי, אך בתנאי תאורה מסוימים "מתפלק" למצלמה עיבוד מוגזם יותר שגורם לתמונה להיראות מוארת באופן מלאכותי.

השדרוג של העדשה רחבת הזווית ל-200 מגה פיקסל מוכיח את עצמו: התמונות יוצאות חדות יותר, וגם בצילומי תקריב הביצועים טובים. כאן נכנס לתמונה האביזר המרכזי - ערכת Hasselblad Teleconverter, עדשה חיצונית שניתן לחבר ישירות למצלמה בעזרת קייס ייעודי. התוספת הזו מקפיצה את היכולות, ומאפשרת זום אופטי של עד פי 10, וזום דיגיטלי שמגיע עד פי 40. חשוב לשים לב שברמת הזום המקסימלית, המצלמה נשענת על תיקוני בינה מלאכותית להשלמת הפרטים - מה שעשוי להיות ניכר ולהפריע לחלק מהמשתמשים.

התמונות מהעדשה החיצונית אמנם יוצאות נהדר, אבל צריך להגיד את האמת: תוספת המחיר הדרמטית, שתצוין בהמשך, הופכת את האביזר הזה לכלי שמיועד לצלמים רציניים וחובבי הז'אנר, ופחות לצרכן הממוצע שרק רוצה לשלוף את הטלפון ולצלם.

היתרון הבולט: הסוללה

אם יש נקודה שבה ה-Find X10 Pro Max מצליח להפתיע במיוחד, זו הסוללה. המכשיר מצויד בסוללת סיליקון-פחמן בקיבולת משמעותית של 8,000 מיליאמפר-שעה - נתון שמספק תוצאות מרשימות במיוחד. במבחן השימוש השוטף, הסוללה מחזיקה בקלות יום עבודה אינטנסיבי, ועבור משתמשים מתונים יותר היא תספק מרווח נשימה של יום נוסף.

היתרון הזה מקבל חיזוק משמעותי בזכות מהירות הטעינה: המכשיר תומך בטעינה חוטית בהספק של 80 וואט, שמקפיצה את הסוללה בעשרות אחוזים תוך דקות, לצד טעינה אלחוטית מהירה בהספק של עד 50 וואט. כדי לנצל את המהירות המקסימלית תזדקקו אמנם למטען מהיר תואם - אך בניגוד למגמה הרווחת אצל יצרניות רבות, בערכה שבדקנו המטען כבר חיכה בפנים.

הרציונל בשנים האחרונות מנסות יצרניות הסמארטפונים הסיניות להיכנס יותר ויותר לקטגוריית הפרימיום, אבל נדמה ש־OPPO לוקחת את זה לקצה שימו לב המכשיר מצויד בסוללת סיליקון-פחמן בקיבולת משמעותית של 8,000 מיליאמפר-שעה - נתון חריג שמספק תוצאות מרשימות במיוחד

המסך: צבעים מדויקים

המכשיר מגיע עם מסך AMOLED בגודל 6.78 אינץ', שמספק חוויית צפייה מרשימה. התצוגה מתאפיינת בצבעים עשירים ומדויקים, לצד חדות גבוהה שמבליטה כל פרט על המסך. הפאנל תומך בקצב רענון דינמי עד 120 הרץ בשימוש שוטף, ואף מגיע עד 144 הרץ במשחקים תומכים לטובת תנועה חלקה. למרות שבהירות השיא עומדת על 2,000 ניטים, במבחן המציאות המסך עושה את העבודה, ומתמודד היטב גם תחת קרני השמש הישירות והקשות.

הביצועים: מעולים, אך יש בעיה

במכשיר פועל שבב ה-Dimensity 9600 Pro של MediaTek - אמנם לא מדובר במעבד של קוואלקום, אבל עושה את העבודה. המכשיר עומד בהצלחה באתגרים, ממשחקים כבדים ועד לעריכת תמונות. גם תחת עומס ממושך, המערכת שמרה על יציבות, ולא הורגשה התחממות חריגה בגב המכשיר. למכשיר יש זיכרון הרצה של 12GB, ושטח אחסון של 512GB.

אלא שבחוויית התוכנה מתגלה נקודת תורפה שחוזרת על עצמה אצל היצרניות הסיניות: עומס של אפליקציות צד שלישי המותקנות מראש, מבלי שאיש ביקש אותן. מיד עם ההפעלה הראשונית תפגשו שירותים מוכרים כמו אמזון, לינקדאין, ספוטיפיי ו-CapCut, לצד אפליקציות מיותרות ופחות מוכרות. מעבר לסרבול הטכני, יש כאן בעיקר טעם לפגם צרכני: כשלקוח משלם סכום עתק על מכשיר דגל, הדבר האחרון שהוא מצפה לו הוא "שיעורי בית" של ניקוי ומחיקת אפליקציות.

העיצוב: יוקרתי

ה-Find X10 Pro Max משדר מראה יוקרתי ונקי, ומרגיש איכותי באחיזה. אלא שמאחורי המראה האלגנטי מסתתר מכשיר גדול וכבד למדי: משקלו מגיע ל-235 גרם - נתון מורגש שעלול להעיק, ולהקשות על התפעול עבור בעלי ידיים קטנות.

הסרבול הפיזי בולט בעיקר בגב המכשיר, שם ממוקמת מדרגת מצלמות מוגזמת, שמורגשת היטב בכל פעם שמכניסים את הטלפון לכיס. אם תבחרו לחבר אליה את עדשת הטלפוטו החיצונית, המשקל והנפח מזנקים משמעותית - מה שהופך את ההתניידות היומיומית עם המכשיר לאירוע שלא יתאים לכל אחד.

המחיר: מוגזם

המכשיר נחת בישראל עם תג מחיר מומלץ של 6,500 שקל. מי שירצה למצות את הפוטנציאל במערך הצילום, ולהוסיף את קיט העדשה החיצונית, ייאלץ להיפרד מעוד 1,500 שקל - מה שמעמיד את החבילה המלאה על כ-8,000 שקל. ברמת מחיר כזו, הצרכן הישראלי הממוצע נוטה למותגים הבטוחים והמזוהים ביותר, כמו סמסונג או אפל.

המתחרים העיקריים: מכשירי הפרימיום במחיר של 6,500 שקל, ובוודאי כשמתקרבים ל־8,000 שקל עם ערכת העדשה, ה־OPPO Find X10 Pro Max נכנס לזירה הצפופה ביותר בשוק, עם כמה מהמותגים המבוססים בעולם. מצד אחד ניצב Galaxy S26 Ultra, מכשיר האנדרואיד הפופולרי מקוריאה, בתמיכה של עט S-Pen והיכולות המוכרות מצד סמסונג כמובילת שוק. מצד שני עומדת אפל עם iPhone 18 Pro Max, המציע מערך צילום טבעי יותר, מערכת הפעלה סגורה ויציבה ותמיכה בטעינה מגנטית מובנית. במקביל, חשוב לזכור שגם בגזרת המותגים הסיניים, בהם שיאומי, Vivo ו־OnePlus, קיימים מכשירי דגל מתקדמים מאוד, שמסוגלים להתחרות ביכולות הללו, ובחלקם תג המחיר נמוך משמעותית.

***גילוי מלא: רונלייט, יבואנית מוצרי OPPO לישראל, סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה