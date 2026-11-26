כחודשיים בלבד לאחר המועד שבו הוכרז כי ערוץ 14 עתיד להיפרד מהפטורים של "רישיון זעיר" ולהיכנס תחת משטר האסדרה המלא של ערוצי הברודקאסט, מתברר כי יישום ההחלטה עדיין רחוק מלהיות סגור. אף שברשות השנייה קבעו בסוף ספטמבר כי הערוץ חצה בשנת 2025 את רף ההכנסות המזכה בהקלות בסוגיית מועד תחולת החובות טרם התקבלה הכרעה סופית - והאפשרות שחלק מהחובות המשמעותיות ביותר יידחו מ-1 בינואר 2027 לשנת 2028 נמצאת על השולחן.

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עבור הערוץ מדובר בהחלטה ששווה עשרות מיליוני שקלים בשנה: על הפרק עומדות שורה של דרישות רגולטוריות כבדות משקל שמהן היה פטור עד כה, ובראשן הקמת חברת חדשות עצמאית והשקעה של 15% מהכנסותיו בסוגה עילית, לצד חובות נרחבות בהפקות מקור ובקולנוע ישראלי.

ההחלטה לא התקבלה, אבל ברשות נוטים לתאריך המאוחר

ברשות השנייה בוחנים אפשרות לאמץ פרשנות משפטית למילים "השנה שבה חדל להיות בעל רישיון זעיר" שבסעיף 71ח(ב) לחוק הרשות השנייה. על פי מה שהובהר עד כה, המועד שבו הערוץ "חדל להיות זעיר" נקבע לפי שנת המס שבה הכנסותיו חצו בפועל את רף 80 מיליון השקלים, כלומר, 2025. לפי זה, "השנה שלאחריה", שהיא מה שמוגדר שנת היערכות, היא 2026, והחובות ייכנסו לתוקף בתחילת 2027.

עם זאת, לפי גורמים בענף הבקיאים בפרטים, ששוחחו עם גלובס, ברשות השנייה מעוניינים לאמץ קביעה כי "השנה שבה חדל" נקבעת לפי המועד שבו הסתיים הליך הבדיקה וניתנה החלטת הרשות, וזו התקבלה בספטמבר 2026. המשמעות הזו, השנה שלאחריה זו שנת 2027, משמע, החובות ייכנסו לתוקף רק בינואר 2028. לכן, לפי אימוץ פרשנות זו, לערוץ 14 תהיה שנה נוספת שבה החובות המהותיות של המעמד החדש לא ייכנסו לתוקף.

לגלובס נודע כי בסוגיה טרם התקבלה הכרעה סופית ברשות השנייה, וכי הערכות הן שהרשות צפויה לבחור בפרשנות הרחבה יותר - משמע, שהחובות המהותיות ייכנסו בשנת 2028.

מהרשות השנייה נמסר בתגובה כי "מדובר בסוגיה משפטית שנבחנת ברשות". לא נמסרה תגובה מערוץ 14.

החובות וגרירת הרגליים מערוץ 14

השינוי בסטטוס הרגולטורי התבשר בהודעתו של מנכ"ל הרשות השנייה בפועל, אורי שרף, למנכ"ל ערוץ 14, אריאל אדרי, מסוף ספטמבר, שלפיה הכנסות הערוץ בשנת 2025 חצו את רף 80 מיליון השקלים הקבוע בחוק להגדרת רישיון זעיר. על פי הוראות המעבר בחוק הרשות השנייה, ערוץ שחצה את רף ההכנסות זכאי לשנת היערכות אחת בלבד ובסיומה פוקעים הפטורים.

כניסת החובות לתוקף תטיל על הערוץ, שעיקר לוח שידוריו נשען כיום על אקטואליה, שורה של דרישות משמעותיות: הראשונה, הקמת חברת חדשות נפרדת - הערוץ יחויב לשדר חדשות באמצעות חברת חדשות בעלת רישיון עצמאי, המופרדת מהנהלת הערוץ; השנייה, סוגה עילית וקולנוע ישראלי - חובת השקעה של 15% מהכנסות הערוץ בהפקות סוגה עילית - סעיף תקציבי של עשרות מיליוני שקלים בשנה, לצד השקעה שנתית של כ-4 מיליון שקל בסרטים ישראליים; השלישית - הפקות מקומיות והתאמות שידור - לפחות 40% מכלל שידורי הערוץ יידרשו להיות הפקות מקומיות; ורביעית, מגבלות בעלות ושליטה - יפקע גם בשלב מאוחר יותר פטור מכללי הבעלויות הצולבות, וייאסר על בעל השליטה בערוץ להחזיק במקביל בזיכיון לשידורי רדיו או להחזיק ביותר מ-74% מאמצעי השליטה בו.

מאחורי שינוי המעמד עומד עימות חריף וממושך שהחל בינואר 2026. כפי שנחשף בגלובס, בערוץ 14 גררו רגליים בהעברת הדוחות הכספיים וביקשו ארכות חוזרות, עד שהרשות השנייה פתחה בשלושה הליכי אכיפה והטילה על הערוץ קנסות בסך 160 אלף שקל בפועל (75 אלף שקל ו-85 אלף שקל) ועוד 100 אלף שקל על-תנאי. הלחץ הכלכלי סייע, מה שהוביל להעברת הנתונים.

אז גילתה הרשות כי בערוץ סיווגו מחדש עשרות מיליוני שקלים כ"הכנסות מדיגיטל" - מהלך שהיה משאיר אותו מתחת לרף 80 מיליון השקלים. כשהרשות דרשה אסמכתאות לסיווג זה, הודיע הערוץ על השעיית שיתוף-הפעולה, ובתגובה שקללה הרשות את מלוא ההכנסות והסירה אותו מרשימת הרישיונות הזעירים.

ברקע העימות עמדו גם ניסיונות החקיקה לקידום רפורמת השידורים - מהלך שהוקפא בצו על תנאי של בג"ץ ובימים אלה מקודמת בכנסת הצעת חוק לביטולו.

האיומים המשפטיים שעומדים על הפרק

על רקע החשש שהליכי החקיקה או העיכובים בבדיקה ישמשו לדחיית תחולת החובות, שיגרו השבוע הארגונים הצלחה, התנועה לרגולציה הוגנת ולובי 99 מכתב התראה למנכ"ל הרשות בפועל שרף וליו"ר המועצה מרדכי מרדכי. לדבריהם, "אין לאפשר לערוץ ליהנות מעיכוב שנגרם בעיקר בשל ההתנהלות שלו. כאמור, במכתב הרשות, הערוץ נמנע מהעברת נתונים במועד, נדרשו נגדו שלושה הליכי אכיפה, והוא השעה את שיתוף הפעולה בהליך", כך נכתב במכתב.

הארגונים דורשים מהרשות להודיע לערוץ 14 בכתב ובמפורש כי מועד סיום מעמדו הזעיר הוא שנת 2025, לוודא אכיפה מלאה של כלל החובות החל מ-1 בינואר 2027, ולאכוף כבר כעת את ההוראות שאינן זכאיות לשנת מעבר - בהן מגבלת מכירת זמן פרסומת של עד 25% לגורם יחיד. הארגונים הזהירו כי אם הפרשנות המרחיבה תתקבל, הם מאיימים בהגשת עתירות נגד הרשות השנייה לקראת תחילת השנה, אז אמורים להיכנס החובות הרגולטוריות החדשות לפי הפרשנות המצמצמת.