הכנסת הקימה את הוועדה המיוחדת לביטול רפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, כאשר לתפקיד יושבת-ראש הוועדה מונתה ח"כ מירב בן ארי. מינויה של בן ארי נשען על היכרותה עם פרטי החקיקה, שכן היא נמנית עם חברות הכנסת שליוו את דיוני הוועדה הקודמת מראשיתם והיו שותפות פעילות בעבודה הפרלמנטרית סביב החוק.

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כעת תידרש הוועדה בראשותה של בן ארי להוביל את המהלך לביטול הרפורמה ולהסדרת המצב מחדש. על-פי מה שנקבע ועל-פי הדברים שאמרה יועמ"שית הכנסת שגית אפיק, החוק המקורי לא נכנס לתוקף מאחר שקיים צו ביניים של בג"ץ, ובפועל המצב המשפטי נותר כפי שהיה טרם החקיקה. בן ארי צפויה להוביל את ביטול החוקק כפי שנחקק והוקפא על-ידי בג"ץ, ואז הכנסת תוביל חקיקה מחודשת עבור שוק השידורים - "רפורמה ראויה" לשיטתם.

על-פי מתווה יועמ"שית הכנסת, בשלב הנוכחי של הכנת חוק הביטול לקריאה ראשונה, הוועדה אינה אמורה לעבור סעיף-סעיף על החוק המקורי, אלא לקיים דיון עקרוני ולהציג הסבר כללי לצורך בביטולו. לאחר מכן, לקראת קריאה שנייה ושלישית, יתקיים דיון מעמיק ופרטני בסעיפי החוק, ובשלב הזה יהיה ניתן להגיש הסתייגויות.

הוועדה תוכל להחליט בהמשך הדרך אם היא מעוניינת לבטל את החוק כולו - או לחלופין להותיר ולחוקק מחדש רק חלק מהנושאים שבהם יש הסכמה, ולמחוק את השאר.

מינוי יו"ר הוועדה: שמונה תומכים מול שני מתנגדים

בתום הדיון הראשון שהתקיים, נבחרה כאמור ח"כ מירב בן ארי ליו"ר הוועדה המיוחדת לביטול הצעת חוק השידורים. שמונה חברי כנסת הצביעו בעד מינויה של בן ארי מול שני מתנגדים, במקביל לקריאות על כך שלא נתנו אפשרות להתייעצות סיעתית, ועל כך שלא נתנו לשר התקשורת קרעי להגיב לדבריה של עו"ד אפיק.

בהמשך היום (ב') התכנסה הוועדה לראשונה כדי להתחיל לדון בהכנת ההצעה לביטול חוק השידורים לקריאה ראשונה.

לפי החלטת הוועדה המסדרת, חברי הוועדה המיוחדת הם: ארז תדמור, אלי גולדשמיט וחבר נוסף מסיעת הליכוד; תאיר איפרגן ואלקס ריף מסיעת ישר; מרב בן ארי ומיכל נגרי מסיעת ביחד; פאתן גאטס מהרשימה המשותפת; מיכל רוזין ממפלגת הדמוקרטים; יאסר חוג'יראת ממפלגת רע"מ; יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו; יצחק קרויזר מעוצמה יהודית; יהודה וויספיש מיהדות התורה; חיים ביטון מש"ס; וצבי מור מהציונות הדתית.

ח"כ גינזבורג: "ניסיון להשתלט על התקשורת הישראלית"

חברי כנסת מהקואליציה הנוכחית ביקשו מהייעוץ המשפטי לכנסת להבין את נחיצות הוועדה ומדוע מקדמים זאת במהירות. עם זאת, ח"כ איתן גינזבורג, יו"ר הוועדה שאמורה לבחור את יו"ר הוועדה המיוחדת, ניסה להסביר כי הוועדה המסדרת קבעה שתהיה ועדה, וכעת רק בוחרים את היו"ר.

"חוק התקשורת הזה נחקק בחטא", אמר ח"כ גינזבורג. "זהו ניסיון להשתלט על התקשורת הישראלית. מי שנכח במאות השעות של ועדת התקשורת, ראה את הליך החקיקה וכיצד הוא מתקדם ומתנהל, איך הוא רומס כל נורמה פרלמנטרית - משעות הדיונים ועד נושאי הדיונים".

עוד אמר ח"כ גינזבורג כי "מה שקרה זה שהפכו סעיפים מדיון לדיון, הוציאו פרקים מהחוק, פשוט תלשו וזרקו אותם. פיצלו חלקים בוועדה ובמליאה, ואז הכניסו את החלקים בהסתייגויות. איפה שאנחנו יושבים היום, ישב שר שהכתיב ליו"ר הוועדה המיוחדת לתקשורת מה לעשות ומה לומר. הוא דרס את הכנסת באופן בריוני ואלים, ואמר לנו שדעתנו לא חשובה".

לדברי גינזבורג, ביטול החוק הכרחי כדי להחזיר את המצב לקדמותו "ולאפשר חקיקה מבוססת וראויה לרפורמה שבאמת דרושה בשוק התקשורת הישראלית. הכנסת יצרה את העיוות בהליך כל-כך פגום, שאילץ אותי להגיש בג"ץ - לא על תוכן החוק אלא על הפרוצדורה ועל האופן שבו הוא חוקק".

יועמ"שית הכנסת: לא ראיתי דבר כזה 25 שנה

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, הגיעה במיוחד לוועדה. אפיק אמרה כי "אני נמצאת 25 שנה בכנסת, ולא ראיתי משהו מהסוג הזה". לדבריה, "עמדתי הייתה שהכנסת תבחן את החקיקה, כשהתקווה לרציונל שזה יגיע, והוועדה תוכל לעשות הליך חקיקה מעבר לתקין, הליך חקיקה נאות, ואולי לרפא פגמים שאולי התקיימו בהליך הממשלתי. דרכה של ההצעה הזו בכנסת לא הייתה כזו".

עוד לדבריה, הסיבה שיש ועדה מיוחדת כעת היא שבימים אלה צריך להקים ועדות מיוחדות כדי לדון בחקיקה של חוקים דחופים - במקרה הזה, הצעת חקיקה שתיכנס לתוקף בזמן הקרוב.

עו"ד אפיק הזכירה כי החקיקה הייתה אמורה להגיע לוועדת הכלכלה של ח"כ דוד ביטן, ואולם "הופעל לחץ גדול להעביר את הצעת החוק לוועדת מיוחדת. זה דבר לא מקובל, וודאי שלא מקובל שעיקר המטרה להעברת הצעת החוק נועדה לעקוף את ועדת הכלכלה ושם לאפשר דיון מאוד מהיר".

אפיק קבעה מספר אבני-דרך: "חשבתי שהכנסת יכולה גם להתרומם מזה, ויהיה ניתן לרפא את הפגמים", אמרה. עם זאת, לדבריה, "לצערי, כל אבני-הדרך לא קרו".

עוד אמרה אפיק כי המחלוקות בתוך משרדי הממשלה היו עמוקות ומשמעותיות, וכי הכנסת לא הצליחה בסופו של דבר לטפל בהן - זאת "בין היתר משום שדיוני הוועדה התנהלו באופן תקדימי וחריג". לדבריה, לא הגיעו נתונים כלכליים שהתבקשו או מכלול הנתונים, ומשלב מסוים הדיונים הקצרים הופסקו, והוועדה פעלה בשעות ארוכות.

בן ארי: נדון על הליך החקיקה, ולא על סעיפי החוק

ח"כ בן ארי, יו"ר הוועדה המיוחדת לביטול הצעת חוק התקשורת של השר קרעי, אמרה היון בפתח דבריה בוועדה: "ראינו מקרוב איך התנהל ההליך, איך נדחקו החוצה הדעות המקצועיות".

לדבריה, "חינכתי את הסטודנטים שלי שהכנסת היא הראשונה בין שוות. תמיד חשבתי שהכנסת המעוז של הדמוקרטיה הישראלית. הכנסת אמורה לבטל את החוק, ולא בית המשפט העליון. הדיון כאן הוא על הליך החקיקה, ולא על סעיפי החוק. לא יתקיים פה דיון אלא על הליך הפרוצדורה".

בן ארי הבהירה כי אין כוונה לסגור שום ערוץ, אלא להשאיר את הדברים כפי שהם היום. "יש לקיים רפורמה אמיתית שכל שר/ת תקשורת שתגיע למדוכה, תקים ועדת משנה לתקשורת בוועדת הכלכלה. אבל לא כך, לא כפי שהביא משרד התקשורת".

קרעי: ביטול החוק - פגיעה אנושה ביצירה הישראלית

שר התקשורת שלמה קרעי, שיזם את חוק השידורים, התבטא גם הוא בפתיחת הוועדה ואמר: "שמעתי סיפורים על הפגם בהקמת ועדה מיוחדת ועל פגמים שלא ניתן לרפא. תקנון הכנסת קובע שאפשר להקים ועדה מיוחדת".

קרעי תקף את ערוץ קשת 12 ואמר: "מה לעשות שערוץ 12 ישב עם גורמים בייעוץ המשפטי לממשלה, אף על-פי שכל גופי התקשורת רוצים את החקיקה הזו?".

עוד האשים קרעי את בן ארי ואת המפלגות המובילות את ההצעה לביטול החוק: "במי אתם רוצים לפגוע? ביוצרים שלנו שיאבדו את כל ההשקעות שיש כיום? למעלה מ-90% מהשוק כבר לא ברגולציה.

"זה שהיוצרים מקבלים היום הפקות מקור בערוצים 12 ו-13 וגם ב-14 שהודיעו שהוא לא ערוץ זעיר, זה כי יש להם רישיון מהרשות השנייה. להערכתנו, בשנה הקרובה גופי התקשורת הישנים נערכים להחזיר את הרישיונות שלהם. למה שישקיעו בהפקות מקור? הכל הולך להתפוגג, ואתם תפגעו ביצירה הישראלית פגיעה אנושה".