מניית נופר אנרג'י זינקה אתמול ב-16.6% בבורסה אחרי מבול של פעילות מצידה של החברה ובעל השליטה עופר ינאי ופרסום דוחותיה הכספיים. היא אמנם רחוקה עדיין מאוד משווי השיא, אחרי שצללה בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים והיא נסחרת בשווי של 5 מיליארד שקל (לעומת 11.5 מיליארד שקל בשיא), יחד עם שאר מניות הסקטור, אך אין ספק שהיא הפתיעה אתמול את המשקיעים לטובה, כשפרסמה דוחות טובים לצד מספר השקעות בחברה ורכישה עצמית של אג"ח ב-200 מיליון שקל.

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כעת ולאחר העליות, במהלך שאין בו הרבה כסף, אלא בעיקר הבעת אמון, עשרה מנהלים בנופר רכשו מניות של החברה בבורסה במחיר של 122-126 שקלים תמורת 325 אלף שקל בסך הכל. המחיר דומה למחיר המניה בבורסה (פרמיה של 1%) לצד זאת, רכשו הבכירים גם אג"ח מסדרה ג' ב-175 אלף שקלים.

בין אותם בכירים אפשר למנות את נדב ברקן מנכ"ל הפעילות בישראל של נופר, אלון רווה המנכ"ל בארה"ב, ואלה רייכמן שמנהלת את הפעילות באירופה.

במקביל, נופר כבר מתחילה לממש את התוכנית שלה לבצע רכישה עצמית עליה הכריזה אתמול (בהיקף של 200 מיליון שקל) והחברה עצמה רכשה אג"ח מסדרות ג' וד' ב-5 מיליון שקל במצטבר (כמעט הכל בסדרה ג').

במסגרת מבול ההודעות, נופר חתמה על מזכר לא מחייב עם לאומי פרטנרס להשקעה של 75-100 מיליון אירו בחברה הבת נופר אירופה. במקביל, היא ביצעה החלפת נכסים מול קרן נוי, פועלת להכנסת שותף ברכישת תחנת הכח ריינדיר שהיא דוחה בינתיים לראשית שנת 2027, ובדרך גם מממשת פרויקטים בארץ ב-350 מיליון שקל וכאמור יצאה בתוכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל.

מעבר לכל אלה, נופר פרסמה דוחות טובים עם קפיצה של 172% בהכנסות ל-294 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2026 והחברה אף עברה לרווח ברבעון של 84 מיליון שקל, לעומת הפסד של 4.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. גם תזרים המזומנים עבר לחיובי בהיקף של 151 מיליון שקל.

"הבעת אמון מוסדית ברורה"

"ברגעי משבר של מניה ואג"ח, הנהלת החברה מציגה הבעת אמון בחברה ובעתידה וזה איתות חיובי. עופר ינאי קנה המון מניות בהמון סיטואציות מאתגרות לחברה", אומר יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, בעל שירות המידע "מכפיל רווח" וכותב טור "ניתוח חברה" בגלובס.

לדבריו, "הדוח מוכיח כי נופר עוברת בהצלחה משלב הייזום עתיר ההון לשלב הקצירה והתזרים החזק, וכל זאת מבלי לדלל את בעלי המניות. היכולת להציג רווח נקי תפעולי נקי של 84 מיליון שקל ברבעון אחד, יחד עם הכפלת יחס ההנבה לחוב המאוחד ל-12.2%, משנה מהותית את פרופיל הסיכון של החברה. בנוסף, הכנסת גופים כמו לאומי פרטנרס והמימוש החלקי בסאנפריים לפי שווי גבוה, מהווים הבעת אמון מוסדית ברורה ומעניקים הצדקה כלכלית לשווי הנכסים בספרים".

עוד הוא מעריך כי "תוכנית הרכישה העצמית של האג"ח היא מהלך פיננסי חכם שמנצל עיוות תמחור בשוק החוב. להערכתי, כשבוחנים את התמחור הנוכחי של החברה אל מול קצב הרווח הנקי מרעשים חד-פעמיים והצמיחה הצפויה ב-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) ב-2027 וב-2028, מכפיל הרווח הנקי העתידי צפוי להתכווץ בצורה משמעותית ולהפוך את המניה למעניינת מאוד בטווח הבינוני והארוך".

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