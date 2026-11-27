צרות באות בצרורות לפלרם . מניית יצרנית הלוחות התרמופלסטיים (פלסטיק) שבשליטת קיבוץ רמת יוחנן (65%) צוללת במסחר בת"א, בניגוד למגמה החיובית בשוק, בעקבות דוחות חלשים שהציגה החברה.

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בשורה העליונה, הכנסות החברה שנשחקו בקרוב ל-10% לסכום של 393 מיליון שקל. בחברה מאשימים בעיקר את השקל שהיה עדיין חזק מאוד במהלך הרבעון השלישי, כך שהמכירות שלה בחו"ל היו שוות פחות בכסף. בחברה אף טוענים כי המכירות עצמן בכלל גדלו. לדברי החברה, בנטרול התחזקות השקל, ההכנסות היו נשארות ללא שינוי.

הפגיעה חלחלה גם לשורות הבאות. גם שיעור הרווחיות הגולמית נשחק ל-35% (לעומת 38% ברבעון המקביל). לכן, גם הרווח התפעולי נחתך בכמעט 50% לסכום של 28 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה צלל ב-65% לסכום של 14.5 מיליון שקל בלבד.

החברה אמנם מגדרת חלקית את המטבע, אך בכל זאת עיקר פעילותה הוא מכירות לחו"ל. יבשת אמריקה מהווה 38% מהמכירות שלה, אירופה 35%, ישראל 12% ושאר העולם עוד 15%.

לכן, מעניין גם לראות בדוחות כיצד גם המכסים החדשים של הנשיא טראמפ פוגעים בחברה. לדבריה, החל מחודש יולי 2026 נכנסה לתוקף תוכנית מכסים חדשה בארה"ב, המטילה מכס נוסף בשיעור של 12.5% על מרבית הסחורות המיובאות מישראל (המשפיע בעיקר על מגזרי ה-PVC והמוצרים המוגמרים הנשלחים מישראל). במקביל, הסגירה לסירוגין של מצר הורמוז יצרו "עיכובים לוגיסטיים", וגם שינוי בנתיבי ההובלה הימיים, ולכן הובילו להתייקרות במחירים ולתנודתיות במחירי הדלק והסחורות.

אבל לפלרם יש עוד מגוון סיבות לחולשה בדוחות. תחום המוצרים המוגמרים לסביבת הבית (חממות, מחסנים, פרגולות, גזיבו וכו') עבר להפסד תפעולי רבעוני של 11.9 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. בחברה מסבירים כי הצרכנים דוחים רכישות על רקע הריבית הגבוהה, האינפלציה והקיפאון בשוק הדיור, לצד תחרות גוברת מצד יצרנים זולים מהמזרח. לכן, החברה גם מחקה מלאי בהיקף של 5 מיליון שקל.

ואם זה לא מספיק, אז החברה גם נפגעה במגזר מכירת הדוכנים לעמדות מכירה ותצוגה. הרווח התפעולי בתחום נפל ב-74% ל-5.6 מיליון שקל. כאן, החברה מסבירה שהמכירות לשוק הרוסי נחתכו בחצי לשיעור של 20% ממכירות המגזר, בעקבות המצב הכלכלי הקשה ברוסיה ורפורמות מס שהוטלו במדינה לצורך מימון עלויות המלחמה שלה באוקראינה, כולל ביטול פטור ממע"מ לעסקים קטנים. כל אלה הובילו אפילו לסגירה של חברות וכן לירידה בהיקף ההזמנות שלה ודחייה במימוש תקציבי פרסום אצל הלקוחות הגדולים ברוסיה.