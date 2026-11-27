מחיר הדלק צפוי לרדת בלילה שבין שני לשלישי לכ-7.1 שקל לליטר, כך לפי חישוב גלובס. זאת, לעומת 7.85 שקל לליטר כיום. מחיר הנפט ירד, ומחיר הדלק בים התיכון ירד בשיעור דומה, אך הדולר התחזק מאז החודש הקודם לרמה של 3.29 על פי השער היציג של בנק ישראל, לעומת 3.13 בסוף החודש הקודם.

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מחיר הדלק עדיין נחשב גבוה, בשל המלחמות באיראן ובאוקראינה, אך יותר דלק מצליח לצאת מהמפרץ הפרסי, מה שמקל על המחיר. כעת, תעמוד בפני שר האוצר סמוטריץ' בחירה: האם להעלות חזרה את הבלו, שנמצא חצי שקל לליטר מתחת לרמתו הרגילה, או להאריך אותו עוד?

מחיר הדלק בישראל מפוקח וממוסה בכבדות, ונקבע בעיקר בהסתמך על מחיר הדלק באזור הים התיכון. אך מחיר זה נקוב בדולרים, כך שגם שער השקל לדולר משפיע משמעותית. על גבי זה, נוסף "סל שיווק" שנועד לאפשר רווח לתחנות הדלק, כמו גם מס בלו וכמובן מע"מ, שיחד מהווים יותר ממחצית ממחיר הדלק.

כעת, על פי חישוב המבוסס על פרסומי בזן (בית הזיקוק לדלק הגדול בישראל), מחיר הדלק צפוי לעמוד על כ-7.1 שקל לליטר. מדובר על ירידה משמעותית של מעל 70 אגורות לליטר לעומת 7.85 שנרשם בחודש הקודם. מדובר על חישוב חלקי, מכיוון שטרם פורסמו המחירים עבור כל הימים הקובעים, כך שהוא עשוי להשתנות במעט עד פרסום המחיר ביום ראשון. מצד שני, שער השקל לדולר היציג כבר נקבע. בכל מקרה, הירידה צפויה להיות בסבירות גבוהה ביותר מחצי שקל לליטר.

זה משמעותי, מכיוון שבסוף החודש יפוג הצו עליו חתם שר האוצר סמוטריץ' לסבסוד מס הבלו על הדלק. בעקבות הזינוק במחיר הדלק בעולם, בשל שילוב של חסימת מצר הורמוז בידי איראן ומערכה של אוקראינה נגד בתי הזיקוק של רוסיה, אחת מיצואניות הדלק הגדולות בעולם, מחיר הדלק עלה משמעותית ואף חצה את רף ה-8 שקלים. לכן, זמן קצר לפני הבחירות, סמוטריץ' הוריד את מחיר הדלק בחצי שקל לליטר ואז בחצי שקל לליטר נוסף כדי למנוע ממנו לעלות דרמטית. זאת, בעלות תקציבית של מאות מיליוני שקלים.

יצוא הדלק המזוקק טרם שב לרמות שנראו טרם המלחמה

לאחר הירידה במחיר הדלק בחודש שעבר, סמוטריץ' העלה חזרה את הבלו בחצי שקל, כך שנותר פער של חצי שקל נוסף. בהנחה שהמחיר יירד ביותר מחצי שקל לליטר, זה יקל על סמוטריץ' לאשר את פקיעת הורדת הבלו הזמנית, תוך שמירה על ירידה ביחס לחודש הקודם. בתרחיש כזה, לאחר ה-5 בדצמבר, המחיר יעלה חזרה לסביבות 7.6.

הסיבה לירידה במחיר הדלק העולמי היא הגברת היצוא של דלק מזוקק מבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. איראן עדיין משתדלת לאכוף סגר על המפרץ, ולמנוע יצוא של נפט ודלק. אך ישנן חברות ספנות שמוכנות, תמורת תשלום גבוה במיוחד, לקחת את הסיכון. מדובר על סיכון אמיתי בהחלט, ורק לאחרונה איראן הצליחה לפגוע בשלוש ספינות שניסו להוציא נפט מהמפרץ, אך רובן מצליחות לצאת בשלום.

כעת, מדינות המפרץ משתדלות להגביר את הרווח שלהן ממה שכן יוצא, על־ידי הגברה של היצוא של דלק מזוקק ולא רק של נפט גולמי. אך עדיין מדובר על כמות נמוכה ביחס לערב המלחמה: בבלומברג ציטטו את פריידון פשרקי, לשעבר יו"ר חברת היעוץ בתחום הנפט FGE, שאמר שיצוא הנפט מהמפרץ עומד על בין 80% ל-85% מהרמה של ערב המלחמה, ודלק מזוקק עומד על בין 35% ל-40%. אך גם הנתון האחרון, כאמור, הוא עלייה ביחס לחודשים הקודמים, מה שמוביל להקלה במחיר.