בית הדין הבינלאומי לדיני הים דחה היום (שבת) ברוב מכריע את בקשותיה של ארגנטינה לעצירת פרויקט הנפט Sea Lion במימי איי פוקלנד, שבו מחזיקה החברה הישראלית נאוויטס פטרוליום. בדיון מיוחד בהמבורג הצביעו 18 שופטים נגד בקשת ארגנטינה ושלושה תמכו בה.

ההתפתחות מגיעה על רקע החרפת המאבק בין ארגנטינה לבריטניה סביב הריבונות באיי פוקלנד. בספטמבר הודיעה ממשלת ארגנטינה כי בכוונתה להגיש תלונה פלילית נגד נאוויטס, החברות-הבנות שלה ובכירים בחברה, בטענה כי היו מעורבים בפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיים. בארגנטינה טענו כי החברה פועלת מכוח רישיונות שהעניקה בריטניה, שבואנוס איירס אינה מכירה בתוקפם, בשל תביעתה לריבונות על האיים.

● "המחלה הדנית": מה קרה למדינות שהסתמכו יותר מדי על חברה אחת

● הישראלי בקרן שהימרה על אנתרופיק: "היה ויכוח על גודל הצ'ק"

השופטים קבעו כי אי אפשר להכריע בטענות ארגנטינה מבלי להכריע קודם בסכסוך הריבונות, וכי זה נמצא מחוץ להיקפה של אמנת האו"ם לדיני הים. בריטניה טענה שמדובר למעשה בתביעת ריבונות, והשופטים הסכימו, ואף קבעו שגם החשש הסביבתי של ארגנטינה תלוי באותה שאלה. בואנוס איירס ביקשה להקפיא את העבודה בפרויקט, ששוויו מוערך ב-2.1 מיליארד דולר, עד שתוכרע הבוררות, וטענה שכל חבית שתופק תאבד לה לצמיתות.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד והתובעת הכללית אלי רבס הגדירו את ההחלטה "הצדקה" לאסטרטגיה המשפטית של לונדון. משרד הנשיא חאבייר מיליי מסר שארגנטינה מכבדת את ההחלטה אך חולקת עליה, וכי "אין זו המילה האחרונה".

ב-AP דווח כי הממשלה בבואנוס איירס מנסה להציג את התוצאה כהישג חלקי, משום שבית הדין קשר את התיק לריבונות ובכך הכיר בעצם קיומו של סכסוך שבריטניה מסרבת לנהל לגביו משא ומתן. ארגנטינה תפעל להקמה מהירה של הרכב בוררות נפרד שידון בתיק במלואו.

המאבק לא צפוי לעצור פה

נאוויטס מחזיקה ב-65% מהפרויקט, שצפוי לעבור לשלב ההפקה ב-2028. יו"ר החברה גדעון תדמור מסר: "אנו מברכים על החלטת הטריבונל לדחות את כל בקשותיה של ארגנטינה למתן סעדים זמניים. נאוויטס ממשיכה לקדם בצורה מקצועית ואחראית את הפיתוח של פרויקט Sea Lion, בהתאם לרישיונות שהוענקו על ידי ממשלת איי פוקלנד. אנו מבקשים להביע את הערכתנו לממשלת בריטניה על תמיכתה המתמשכת והבלתי מסויגת באיי פוקלנד ובפרויקט".

נאוויטס ושותפתה הבריטית רוקהופר צפויות להמשיך בתוכנית לפי הרישיונות שהעניקה ממשלת האיים: לפי בריטניה, הקידוחים לא יחלו לפני מרץ, וההפקה תתחיל כשנה אחר כך.

מיליי, שנכנס לתפקיד ב-2023 בנימה מפויסת כלפי לונדון ומוצג כמעריץ של מרגרט תאצ'ר, הצהיר שימשיך להעניש חברות הפועלות בפרויקט, שהגדיר "סכנה ברורה ומיידית" לטענות ארגנטינה. ממשלתו הודיעה ביום שישי על הליכי סנקציות חדשים נגד חמישה גורמים. לפי AP, הטון החריף על רקע ירידה בפופולריות, קיפאון כלכלי וסימנים מוושינגטון שלפיהם ממשל טראמפ עשוי לשקול מחדש את הניטרליות שלו בסכסוך.

הסכסוך מעורר זיכרונות ממלחמת 1982, שנמשכה 74 ימים ובה נהרגו 649 חיילים ארגנטינים, 255 חיילים בריטים ושלושה תושבי האיים. במשאל עם ב-2013 הצביעו יותר מ-99% מכ-3,500 התושבים בעד הישארות תחת שלטון בריטי, תוצאה שארגנטינה דוחה. ההחלטה בהמבורג היא ראשונית בלבד, והיא פותחת מאבק משפטי שעשוי להימשך זמן רב.