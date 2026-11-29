מחיר הדלק יירד בתחילת דצמבר ל-7.61 שקלים לליטר, כך מודיע משרד האנרגיה כעת. זאת לעומת 7.85 שקלים לליטר כיום. הבלו צפוי לעלות בסוף החודש חזרה לרמתו המקורית לפני הירידות שיזם שר האוצר סמוטריץ', מה שיביא את המחיר ל-7.61 שקלים כאמור. אילולא העלאה זו, המחיר היה יורד ב-74 אגורות.

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מחיר הנפט ירד, ומחיר הדלק בים התיכון ירד בשיעור דומה, אך הדולר התחזק מאז החודש הקודם לרמה של 3.29 על פי השער היציג של בנק ישראל, לעומת 3.13 בסוף החודש הקודם. מחיר הדלק עדיין נחשב גבוה, בשל המלחמות באיראן ובאוקראינה, אך יותר דלק מצליח לצאת מהמפרץ הפרסי, מה שמקל על המחיר.

מחיר הדלק בישראל מפוקח וממוסה בכבדות, ונקבע בעיקר בהסתמך על מחיר הדלק באזור הים התיכון. אך מחיר זה נקוב בדולרים, כך שגם שער השקל לדולר משפיע משמעותית. על גבי זה, נוסף "סל שיווק" שנועד לאפשר רווח לתחנות הדלק, כמו גם מס בלו וכמובן מע"מ, שיחד מהווים יותר ממחצית ממחיר הדלק.

הסיבה לירידה במחיר הדלק העולמי היא הגברת היצוא של דלק מזוקק מבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. איראן עדיין משתדלת לאכוף סגר על המפרץ, ולמנוע יצוא של נפט ודלק. אך ישנן חברות ספנות שמוכנות, תמורת תשלום גבוה במיוחד, לקחת את הסיכון. מדובר על סיכון אמיתי בהחלט, ורק לאחרונה איראן הצליחה לפגוע ב-3 ספינות שניסו להוציא נפט מהמפרץ, אך רובן מצליחות לצאת בשלום. כעת, מדינות המפרץ משתדלות להגביר את הרווח שלהן ממה שכן יוצא, על ידי הגברה של היצוא של דלק מזוקק ולא רק של נפט גולמי. אך עדיין מדובר על כמות נמוכה ביחס לערב המלחמה: בלומברג ציטטו את פריידון פשרקי, לשעבר יו"ר חברת היעוץ בתחום הנפט FGE , שאמר שיצוא הנפט מהמפרץ עומד על בין 80% ל-85% מהרמה של ערב המלחמה, ודלק מזוקק עומד על בין 35% ל-40%. אך גם הנתון האחרון, כאמור, הוא עלייה ביחס לחודשים הקודמים, מה שמוביל להקלה במחיר.