רשת הרכבת הקלה בירושלים ממשיכה להתרחב: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים החליטה על בחירת התוואי לקידום השלוחה המזרחית של הרכבת הקלה, שתשרת את שכונות ארנונה וארמון הנציב בדרום-מזרח העיר. מדובר בשלוחה חדשה באורך של כ-3 ק"מ, שתכלול שלוש תחנות ותתחבר לקו הכחול של הרכבת הקלה, בצומת דרך חברון-אשר וינר.

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התוכנית מקודמת על ידי עיריית ירושלים וביוזמת צוות תוכנית אב לתחבורה. עם השלמתה, היא צפויה לאפשר לתושבי השכונות חיבור ישיר למוקדי התעסוקה, המסחר והפנאי בתלפיות, במלחה ובמרכז העיר. בוועדה הסבירו כי התוואי שנבחר מציע את האיזון המיטבי בין איכות השירות התחבורתי, עלויות הפיתוח והמורכבות ההנדסית.

מעבר לשיפור הנגישות התחבורתית, השלוחה צפויה לתמוך גם בתוכניות להתחדשות עירונית ובהגדלת היצע יחידות הדיור לאורך התוואי. במינהל התכנון ציינו כי קידום השלוחה הוא חלק מהרחבת מערך הסעת ההמונים בבירה, שנועד להפחית את התלות ברכב הפרטי ולתת מענה לעומסי התנועה בעיר.

מירושלים של קו אחד לרשת של קווים

ההחלטה מתקבלת על רקע ההתרחבות המשמעותית של מערך הרכבת הקלה בירושלים בשנה האחרונה. במשך כ-15 שנה הסתמכה העיר על הקו האדום בלבד, שנפתח בשנת 2011 וחיבר בתחילה בין פסגת זאב להר הרצל. בהמשך הוארך הקו בשני קצותיו, וכיום הוא מגיע מצפון העיר, משכונת נווה יעקב, ועד לבית החולים הדסה עין כרם בדרום-מערב העיר

באוגוסט 2026 נפתח לתנועה הקטע הראשון של הקו הירוק (L3), בין תחנת הטורים למלחה. מדובר במקטע באורך של כ-7 ק"מ הכולל 13 תחנות. בנובמבר הוארך השירות של הקו דרך מרכז העיר ועד שער שכם, תוך שימוש בחלק מהתשתית של הקו האדום והוספת חמש תחנות משותפות.

במקביל, מתקדמת הקמתו של הקו הירוק בשלבים נוספים. קו L4, שאמור לחבר את אזור גילה לרשת הרכבות הקלות, נמצא בשלבי בדיקות מתקדמים, ופתיחתו צפויה בתקופה הקרובה. בהמשך מתוכננת גם הארכת השירות לכיוון הר הצופים .

הקו הכחול, שאליו אמורה להתחבר השלוחה החדשה לארנונה ולארמון הנציב, נמצא אף הוא בשלבי הקמה. הוא צפוי לחבר בין גילה בדרום לרמות בצפון, דרך מרכז ירושלים, ופתיחתו מתוכננת בשלבים בשנים 2029-2031.