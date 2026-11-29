מבוי סתום במגעים לאחדות, התקדמות בגוש השינוי: פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ישר! גדי איזנקוט הבוקר (א') בקריה בתל אביב הסתיימה ללא פריצת דרך. השניים לא הצליחו לגשר על הפערים הגדולים ביניהם, ובעקבות זאת הוחלט שלא לקיים פגישות המשך בשלב זה. במקביל, נרשמה התקדמות משמעותית במשא-ומתן בין ישר! למפלגתו של נפתלי בנט.

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במהלך הפגישה הבהיר איזנקוט לנתניהו כי הוא מחויב לשותפיו בגוש, וכי הליכוד ושותפיו מוזמנים להצטרף לממשלה לאחר הקמתה, בהתאם לקווי היסוד שלה.

כשעתיים לאחר שהסתיימה הפגישה, פרסמו הליכוד וישר! הודעה משותפת. בהודעה נמסר כי בתחילת הפגישה התקיים תדרוך ביטחוני, ולאחר מכן עברו השניים לדון בהקמת ממשלת אחדות לאומית. לדברי המפלגות, הפגישה "התקיימה באווירה עניינית, בניסיון של שני הצדדים לגשר על הפערים הגדולים הקיימים". אלא שבהודעה לא הוזכרה כל כוונה לקיים שיחות המשך.

הפגישה התקיימה בעקבות הודעת נתניהו אמש, שבה הביע נכונות לכהן שני ברוטציה במסגרת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט. להודעה קדם אולטימטום שהציב יו"ר ביחד נפתלי בנט לנתניהו, ולפיו אם לא יכריע עד יום ראשון - יפנה לחתום על הסכם עם איזנקוט.

בנט בירך על הצעת נתניהו, אך הזהיר מפני ניסיונות לעכב את הקמת הממשלה. "אסור לאפשר מריחת זמן או דיוני סרק שמטרתם סיכול הקמת ממשלה בלעדיו", אמר. מנגד, בגוש השינוי נשמעו קולות שקראו להשביע תחילה ממשלה בראשות איזנקוט, ורק לאחר מכן לדון באפשרות להרחבתה.

ההתקדמות במגעים עם בנט וההיערכות להשבעת ממשלה

בעוד שהמגעים בין איזנקוט לנתניהו נקלעו למבוי סתום, התקדמות משמעותית נרשמה בשיחות בין צוותי המשא-ומתן של ישר! וביחד. השיחות נמשכות כבר כמה שעות, בהשתתפות אנשיהם של בנט ולפיד, שפועלים בתיאום מלא. עם זאת, בנט עומד על דרישתו לראות את מתווה הגיוס לפני החתימה על ההסכם הקואליציוני הסופי.

כפי שפרסמנו מוקדם יותר היום, יו"ר סיעת ישר! חבר הכנסת רועי פולקמן פנה לראשי סיעות גוש השינוי, רע"ם והרשימה המשותפת בבקשה להימנע מקיזוזים ומנסיעות לחו"ל עד יום שני הבא, 7 בדצמבר. "אנחנו בהיערכות מיוחדת בשבוע הקרוב", כתב פולקמן, מבלי לפרט אם הבקשה קשורה לאפשרות של השבעת ממשלה בימים הקרובים.

גם המגעים עם יהדות התורה נמשכים. נציגי המפלגה החרדית נפגשו היום עם עורך הדין בעז בן צור כדי לבחון את הערבויות המשפטיות לקיום הסדר הפטור מגיוס שסוכם עם איזנקוט.

פורסם לראשונה ב-N12