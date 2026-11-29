הכותב הוא נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

על פי פרסומים רבים בתקשורת, משרד האוצר מקדם מהלך לביטול הטבות המס על החיסכון הפנסיוני. לפני שיעשה זאת, אני מציע לאנשיו לשבת מול עובד בן 60 ולהסביר לו מה משמעות ההחלטה עבורו. כמה מס ישלם, כמה כסף יישאר לו בפרישה, ועל מה הוא ייאלץ לוותר. מול אדם שחסך במשך עשרות שנים, המילה "התייעלות" אינה מספיקה. צריך להראות לו את החשבון.

● רשות המסים בצעד מפתיע: מתנגדת לביטול הפטור ממס על קרנות השתלמות

● הצעיר שנחשף לשוק ההון והתאהב: "משנה תפיסה לגבי איך משיגים כסף בחיים"

אחד הנימוקים העומדים בבסיס המהלך פשוט לכאורה: אם ממילא קיימת חובת הפקדה לפנסיה, מדוע נדרשת הטבת מס? אלא שהיכולת של המדינה לחייב אדם לחסוך אינה הצדקה לפגיעה בכדאיות החיסכון שלו. מדי חודש מוותר העובד על חלק מהכנסתו הפנויה, כסף שיכול היה לשמש אותו לתשלום המשכנתה, לגידול ילדיו ולהתמודדות עם יוקר המחיה. המדינה דורשת ממנו לגלות אחריות כלפי עתידו הכלכלי. ראוי שתנהג באותה אחריות כלפיו.

החיסכון הפנסיוני הוא אחד הנכסים הכלכליים המשמעותיים ביותר של משק הבית הישראלי. בניגוד להחלטות כלכליות אחרות, שאת תוצאותיהן ניתן לבחון בתוך חודשים או שנים ספורות, טעויות במדיניות הפנסיה מתגלות לעיתים רק כעבור עשרות שנים, כאשר יכולתו של החוסך לתקן אותן מוגבלת מאוד.

מדד הפנסיה העולמי של מארש ו־CFA Institute לשנת 2026 הציב את ישראל במקום החמישי מתוך 55 מערכות פנסיה שנבדקו, עם ציון של 81.9 ודירוג A. זהו הישג משמעותי שאינו פוטר אותנו מתיקונים, אך מחייב את מי שמבקש לשנות את יסודות המערכת להציג הצדקה כלכלית וחברתית כבדת־משקל.

מושיק בן פורת / צילום: דוברות לשכת סוכני ביטוח

ביטול הטבות המס לא בהכרח יצמצם את הפערים

עם זאת, מקום חמישי בעולם אינו מבטיח לכל ישראלי פנסיה מספקת. עובדים בשכר נמוך, עצמאים שהכנסתם אינה יציבה ונשים שיצאו ממעגל העבודה כדי לטפל בילדיהן עלולים להגיע לפרישה עם חיסכון בלתי מספק. דווקא הם צריכים לעמוד במרכז הדיון.

הטענה כי הטבות המס אינן מתחלקות באופן שוויוני ראויה להתייחסות רצינית. אדם שהכנסתו נמוכה ואינו מגיע לסף המס עשוי ליהנות פחות מההטבות הקיימות. אלא שביטול הטבה לחוסך אחד לא יוסיף מעצמו שקל לפנסיה של חוסך אחר. אם המדינה מבקשת לצמצם פערים, עליה לגבש מנגנונים שיגדילו בפועל את החיסכון של בעלי ההכנסות הנמוכות. גם ה־OECD מצביע על מענקים והפקדות משלימות ככלים אפשריים להשגת מטרה זו.

אפשר וצריך לתקן עיוותים במערכת הקיימת. השאלה היא אם מטרת המהלך היא שיפור מצבם של החוסכים או הגדלת הכנסות המדינה. אלה שתי מטרות שונות, ואין להציג את האחת כאילו היא משרתת בהכרח את האחרת.

המחיר העתידי של שינוי כללי החיסכון

יתר על כן, מדיניות פנסיונית מחייבת יציבות ואמון. אדם שמתחייב לחסוך במשך 40 שנה עושה זאת מתוך הסתמכות על כללים שקבעה המדינה. שינוי משמעותי בכללים הללו, ללא בחינה מעמיקה של השלכותיו וללא תקופת הסתגלות מתאימה, עלול לערער את אמון הציבור במערכת ולעודד צמצום של הפקדות וולונטריות.

לפני קבלת החלטה, הציבור זכאי לראות סימולציות מפורטות. כיצד ישפיע השינוי על עובד בשכר ממוצע, על עצמאי ועל חוסכת הנמצאת חמש שנים לפני הפרישה? האם הוא יחול רק על הפקדות עתידיות או ישפיע גם על כספים שכבר נצברו? ומה תהיה השפעתו על ההכנסה הפנויה ועל הקצבה העתידית?

סוכני הביטוח פוגשים מדי יום את המציאות שמאחורי המספרים. אנחנו רואים כיצד הפסקת הפקדות, משיכת כספים או החלטה שמתקבלת בעת החלפת מקום עבודה עלולות להשפיע על הביטחון הכלכלי של משפחה עשרות שנים קדימה.

תפקידנו הוא לסייע לציבור להבין את משמעותן של ההחלטות הללו, להציג חלופות ראויות ובאחריות ולהשמיע את קולו בפני מקבלי ההחלטות. הדיון על עתיד הפנסיה בישראל אינו יכול להתנהל רק בין אנשי האוצר, הרגולטורים והגופים המוסדיים. במרכזו צריכים לעמוד האנשים שכספם מונח על הכף.

אחריות כלכלית וחברתית

מדינה אחראית אינה בוחנת את מדיניות הפנסיה שלה רק דרך הצורך לסגור את הגירעון בשנת התקציב הקרובה. עליה להביא בחשבון גם את המחיר הכלכלי והחברתי שתשלם בעתיד אם יותר אזרחים יגיעו לגיל הפרישה ללא הכנסה מספקת. מה שנרשם היום כתוספת הכנסה לקופת המדינה, עלול להפוך מחר להוצאה ציבורית גדולה בהרבה.

בסופו של דבר, אדם שפורש לגמלאות אינו חי מהדירוג הבינלאומי של ישראל או מהגידול בהכנסות המדינה. הוא חי מהקצבה שנכנסת מדי חודש לחשבון הבנק שלו.

זה החשבון שמשרד האוצר צריך להציג לפני שהוא מגיש אותו לציבור.