בישראל של 2026 כמעט לא קיימים מותגים וחברות שעבודה עם משפיענים לא נמצאת בבריף שלהם. מה שהתחיל כנייס טו הב הפך למאסט, והיום אין כמעט מנהל שיווק שלא מכיר בכוחם - ובכוח של הבינה המלאכותית לנתח את התוצאות שלהם.

אבל יש טעות אחת בפסקה שזה עתה קראתם. ה-20 המובילים הם לא משפיענים. הם משפיעניות, נשים בלבד. כך עולה מהדירוג השנתי של חברת Humanz, המפתחת פלטפורמת AI וניתוח נתונים לניהול קמפיינים, שאותו אנחנו מפרסמים זו השנה השלישית. הדירוג הזה מבוסס על היקפי קמפיינים, שיעורי מעורבות אמיתיים, אמינות קהל ותוצאות מכר בפועל - אך אינו כולל מספר עוקבים.

● רשת KFC בישראל תימכר ב-2.7 מיליון שקל

● כוכבי "ארץ נהדרת" שוב כובשים את פסגת הפרסומות

ואלה הם השמות, לפי סדר האלף-בית: אדל בספלוב, אודיה פינטו, אלין כהן, דנה זרמון, דניאל עמית, דנית גרינברג, דקל ורד כץ, הדר שירי, חן טל, יובל כספית, יעלה פרומקין, לי מנחם, ליאל אלי, מאיה ורטהיימר, מירן בוזגלו, מייסם מייקאפ, ספיר אביסרור, סתיו נפתלי, עינב בובליל וקרן אגם.

בניגוד למחשבה שזה תחום לצעירות בלבד, טווח הגילאים שלהן רחב למדי - מ-25 עד 54. ועוד דבר בולט בצמרת: 12 מהמשפיעניות נכללו ברשימה גם בשנה שעברה, 8 נכללו ברשימה לפני שנתיים. "העובדה שיש כזו יציבות מעידה על אמינות", אומר לירן ליברמן, מנכ"ל Humanz. "מאוד קל להיות ויראלי לרגע, אבל כדי לבנות קהל שיש לו מעורבות גבוהה ורוחש אמון ליוצר, זה דורש זמן או היכרות דיגיטלית.

"הן נשות עסקים לכל דבר, לכולן יש קהילה, מודל כלכלי ועובדים. משפיענית חזקה עושה שמונה קמפיינים בחודש בממוצע, שנשענים לרוב על חוזים וריטיינרים שנתיים. בהתאמה, ההכנסה החודשית שלה יכולה להגיע למאות אלפי שקלים בחודש".

צומחים יותר מהעולם

לפי נתונים שפורסמו בעולם, ב-2027 צפויה כלכלת היוצרים הגלובלית להסתכם ב-480 מיליארד דולר, ועד 2033 היא צפויה לעמוד על 2.1 טריליון דולר. "זה קורה מסיבה פשוטה: המקום שבו אנחנו מחליטים - משתנה", אומר ליברמן. "פעם פתחנו טלוויזיה או חיפשנו ביקורות בגוגל, היום אנחנו שואלים את היוצרת שאנחנו סומכים עליה, כי היא חלק מהשגרה שלנו, מהבגד לערב ועד המתכון לארוחת שישי".

בישראל, התשלום למשפיענים הסתכם השנה בכ-400 מיליון שקל, "ואנחנו מדברים על צמיחה שנתית של 30%-40% משנה לשנה", אומר ליברמן. "אנחנו צומחים גם ביחס לעצמנו, וגם ביחס בעולם - גם בכמות היוצרים, וגם בכמות הכסף שמושקע בהם מסך תקציבי השיווק. זה קורה כי מותגים רואים שהשקעה במשפיענים יותר אפקטיבית משאר המדיה, וקל לעשות אופטימיזציה מחודש לחודש".

מה שונה במדידה היום לעומת חמש שנים אחורה?

"בעבר הושבנו אנליסט שבדק בעיקר את המכירות, והיום עם יכולות AI אפשר לעשות גם ניתוחי עומק על רמת המעורבות. אם, למשל, שתי משפיעניות עובדות עם אותו מפרסם, ושתיהן שלחו גולשים לאתר, אני יכול לדעת לא רק כמה קנו, אלא גם באיזה קטגוריות, מה גובה הסל הממוצע והאם זו רכישה חוזרת".

אתם מדברים גם על אמינות של משפיענים. למה הכוונה?

"האם הקהל מגיב לסרטון של היוצר, ואיך הוא מגיב; האם הטראפיק באתר מסוים קנה את מה שהמשפיענית המליצה עליו או מוצר אחר, והאם הוא חזר אחרי שבוע. זה מעיד עד כמה היא נתפסת אמינה בעיני המשתמש".

ROI של 5.2 שקל

קטגוריות הלייף סטייל והאופנה בולטות במיוחד בעבודת המשפיעניות, ובשנים האחרונות התווספו גם תחומים כמו גיימינג ופיננסים, אך לא כל סמנכ"לי השיווק עובדים עם משפיענים. "תמיד יש כאלה שלא, למשל כאלה שהפעילות שלהם בעיקר באופליין או שיש להם מוצרים מורכבים", אומר ליברמן. "אבל בממוצע, ה-ROI של משפיענים הוא 5.2 - על כל שקל שהושקע במשפיען, המפרסם קיבל חזרה 5.2 שקל. זה נחשב מספר מאוד גבוה לעומת מדיות אחרות".

לדבריו, הנתונים קשורים ישירות ליכולות החדשות שמתפתחות בשוק. למשל, partnership ad - שותפות פרסומית שבה המשפיען נותן למותג גישה לפרופיל שלו (דרך יומנז), ובעצם מאפשר לו להגדיל את קבוצות הטרגוט מעבר למי שעוקב אחריו.

יכולת נוספת קשורה לבינה המלאכותית - ניתן לשנות את הפתיח (Hook) כך שמשתמשים שונים יקבלו מסרים שונים. "אלה יכולות טרגוט יותר מעמיקות, ובנקים, למשל, יכולים להיכנס לתחום עם הרבה יותר בנצ'מארק", מסביר ליברמן. "עבור המשפיען זה סיכון גדול, אבל יש שתי הגנות - גוגל, טיקטוק ומטא מוודאים שהמפרסם לא מקבל הרשאות מוגזמות (כמו גישה לסיסמה או התכתבויות עם עוקבים), ויומנז זו שכבת הגנה נוספת. אנחנו נותנים שליטה למשפיען, למשל כמה פעמים כל דבר יפורסם".

למי זה מתאים?

"בתיאוריה, לכל אחד - אבל בעיקר למשפיענים קטנים, כי זה מגדיל להם את הוויראליות. בארה"ב אנחנו עושים את זה עם משפיעניות של עשרות ומאות אלפי עוקבים, בארץ המספר עומד על 5-20 אלף עוקבים.

"זה סגמנט שפעם היה מאוד קשה לעבוד איתו, כי המפרסם היה צריך להתאמץ בהחתמה על חוזים ואישור בריפים, ורמת ההשפעה לא הייתה מספיק גבוהה כדי שיהיה שווה להתעסק בזה. עכשיו, כשיש דרך לתת בוסט דרך קניית מדיה, המשפיעניות הקטנות האלה עובדות מאוד טוב. זה משהו שהתחיל בשנה שעברה, והשנה תפס בסקיילים גבוהים.

"טיקטוק, מטא וגוגל ממש עבדו על זה ברמה הטכנולוגית, וגם אנחנו ביומנז דוחפים לשם. למשפיעניות הקטנות שצריכות יותר תמיכה הקמנו קהילות, כדי לתת להן סוג של אקדמיה, וללמד אותן על עולם השיווק והשימוש ב-AI".

מודל התשלום מבוסס על מה שמוגדר כפיקס פרייז ואפיליאציה: סכום בסיס על עבודת התוכן, לצד עמלה של 5%-15% מהמכירות (או משיעור ויראליות ואנגייג'מנט). "לזה מתווסף גם אחוז מהמדיה - אם מותגים מקדמים משפיענית במדיה, היא מקבלת חלק מהסכום. היום אנחנו דורשים 20%, אבל ככל שיעבור הזמן זה יהיה יותר. זה אקסלטור משמעותי לעולם המשפיענים".

עדיין רואים את המגמה של יציאה מחוץ לדיגיטל?

"זה מתחזק מאוד. מכיוון שיש כל כך הרבה שיח על AI, זה המאיס את ה'דיגיטל ONLY'. נהיה המון פחד מתוכן כזה ומהכיוון שאליו העולם הולך, ולכן יותר ויותר מפרסמים מנסים לקחת דברים לאופליין - זו מעין סטמפה שהופכת הכול לאותנטי, האירוע קרה במציאות".

לפתוח עסק למשפיעניות

יומנז מנהלת ומודדת כ-40% מקמפייני המשפיענים בישראל, ופועלת בעשרות שווקים בעולם. לצד רשימת 20 יוצרות התוכן היא מפרסמת גם את רשימת Top 10 של יוצרי התוכן הגברים - מתוכם בולטים עידן תלם ונדיר אליהו. "זו תעשייה מאוד נשית", אומר ליברמן, "אבל נדיר ועידן בולטים בתוכה, ואם זה יימשך, ב-2027 הם ייכנסו לטופ 20. אני באופן אישי אשמח שזה יקרה".

אתם פועלים בהרבה שווקים, יש משהו יוצא דופן בעבודת משפיענים בישראל בהשוואה לעולם?

"בישראל צומחים יותר מהר, ולוקחים חלק גדול יותר מעוגת השיווק בהשוואה לשווקים אחרים. דיברנו על ROI של 5.2, בשווקים אחרים ה-ROI הוא בערך 2.5. בסוף אנחנו מדינה קטנה וקהילתית וכולם מכירים את כולם, אז מישהי מהטופ 20 היא כמו חברה שלך, והמעורבות יותר גבוהה".

מה הדבר הבא מבחינתכם?

"היום יש ברשתות שיח חזק של משקיעי הון סיכון, שאם פעם היתרון (Moat) היה מוצרי, היום בגלל ה- AI היתרון הוא הקהל שצברת. ואז השאלה היא: אם יש לי קהל, מה אני אשווק לו? גם יומנז נכנסת לתחום הזה - אנחנו נקים 10 עסקים למשפיענים עם מעורבות גבוהה, כולל אפליקציה , ועסק ראשון יושק כבר בינואר או פברואר. מבחינתנו יש פה 1+1 שהוא גדול יותר מ-2".