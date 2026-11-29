מפלגת העם השמרנית (PP) מסתמנת כמנצחת בבחירות הכלליות שנערכו היום בספרד, אבל על פי המדגמים היא תזדקק לתמיכתה של מפלגת הימין הרדיקלית Vox כדי להקים ממשלה. התוצאות המסתמנות עשויות להביא לסיומן של שמונה שנות שלטונו של ראש הממשלה הסוציאליסטי פדרו סנצ'ס, אם כי המאבק על הרכבת הממשלה עדיין פתוח.

● הספרדים יצביעו על דיור, ביטחון והיחס לישראל: סנצ'ז מתמודד עם תחרות צמודה

● טורקיה מסתבכת עם בעלת הברית במזרח התיכון

● ממשיך להתרסק: הריאל האיראני בשפל היסטורי

על פי מדגמים שפורסם בשידור הציבורי הספרדי RTVE, מפלגת העם צפויה לזכות ב-131-136 מושבים בפרלמנט, בעוד Vox צפויה לקבל 44-48 מושבים. יחד עשויות שתי המפלגות להגיע ל175-184 מושבים, כאשר הרוב הדרוש להקמת ממשלה עומד על 176 מתוך 350 מושבים בבית התחתון.

מדגם הקלפיות של השידור הציבורי מעריך כי מפלגת העם זכתה ב32.2% מהקולות, לעומת 28.8% למפלגה הסוציאליסטית, 16.2% לVox ופחות מ6% לחזית הרחבה.

יותר מ-38 מיליון ספרדים היו זכאים להצביע בבחירות, ושיעור ההשתתפות שנרשם כשעתיים לפני סגירת הקלפיות היה הגבוה ביותר מאז חזרתה של ספרד לדמוקרטיה לפני כמעט חמישה עשורים.

על אף היתרון המסתמן למפלגת העם, שאלת הרכבת הממשלה רחוקה מהכרעה. אם שתי מפלגות הימין יגיעו יחד לרוב הדרוש, עשויה להיפתח הדרך לממשלה בראשות מנהיג מפלגת העם, אלברטו נונייס פייחו, בהשתתפות Vox או בתמיכתה מבחוץ. אולם אם לא ישיגו רוב, עשוי להיפתח משא ומתן מורכב מול המפלגות האזוריות, בדומה למצב לאחר הבחירות הקודמות ב2023.

סנצ'ז, שמכהן מאז 2018, החליט בתחילת אוקטובר להקדים את הבחירות, לאחר שהפרלמנט דחה שתי יוזמות ממשלתיות להתמודדות עם משבר הדיור. ההחלטה התקבלה בשעה שהממשלה כבר סבלה מירידה משמעותית בתמיכה הציבורית, בעקבות פרשות שחיתות הקשורות לאנשים בסביבתו של ראש הממשלה, מחלוקות סביב מדיניות ההגירה ושורה של משברים ציבוריים. מבחינת סנצ'ז, הקדמת הבחירות הייתה גם ניסיון לחדש את המנדט הציבורי שלו ולהפוך את משבר הדיור לסוגיה המרכזית שעליה יוכרע עתיד הממשלה.

התוצאות הרשמיות הראשונות צפויות להתפרסם במהלך הלילה.