אופציות

חוזים בהם הקונה רוכש זכות (אך לא התחייבות), למכור או לקנות כמות מסוימת של נכס במחיר מוגדר, בתאריך קבוע או עד אליו

אופציית פוט

חוזה שבו קונים את הזכות למכור נכס במחיר מוסכם עד למועד מסוים. האופציה הופכת לרווחית במקרה שבו מחיר הנכס יורד

אופציית קול

חוזה שבו קונים את הזכות לרכוש נכס במחיר מוסכם עד למועד מסוים. האופציה הופכת לרווחית במקרה שבו מחיר הנכס עולה

בועה

סיטואציה שבה מחיר של נכס מסוים מטפס לשיאים, לכאורה ללא קשר לביצועים או למדד אובייקטיבי אחר

ביטקוין

המטבע הדיגיטלי המוביל בעולם, שנוצר ב־2009. ביטקוין אחד שווה בימים אלה יותר מ־50 אלף דולר

ברוקר

גוף שקונה ומוכר נכסים עבור לקוחות, בתמורה לעמלה

גידור

השקעה שנועדה להפחית את הסיכון שנובע מחשיפה לנכס, לרבות מטבע או סחורה. חברות תעופה, למשל, מגדרות את מחיר הנפט כדי לצמצם את הפגיעה במצב שבו מחיר הזהב השחור מזנק

דיבידנדים

סכום שהחברה מחלקת לבעלי המניות, לרוב מתוך הרווח

המלצות אנליסטים

מומחים שמועסקים בבנקים ובתי השקעות מנסים להעריך מה יקרה למחירם של נכסים, לרבות מניות

הנפקה ראשונית לציבור

תהליך שבמסגרתו חברה מגייסת הון, חושפת את הנתונים שלה ומוכרת חלק מהמניות לציבור. לאחר ההנפקה החברה הופכת לציבורית

חוזה עתידי

הסכם בין שני צדדים שמאפשר להם לקנות או למכור כמות מסוימת של נכס, בתאריך שהוגדר מראש ובמחיר מוסכם



כמות צפה

מספר המניות של חברה מסוימת שהונפקו וניתן לסחור בהן בשוק

מגזר

קבוצה של מניות ששייכות לאותה תעשייה או סקטור

מחזור מסחר

מספר המניות שהחליפו ידיים בתקופה מוגדרת (או השווי הכספי שלהן). ההתייחסות יכולה להיות למניה ספציפית, למגזר או לבורסה

מינוף

שימוש בהלוואות כדי להגדיל את ההשקעה וגם את הרווחים. מנגד, מינוף מגדיל גם את הסיכון בצורה ניכרת ואם ההשקעה אינה מצליחה המשקיע מאבד את ההון העצמי וגם נקלע לחובות

מסחר יומי

השקעה לטווח קצר במיוחד - קנייה ומכירה של ניירות ערך באותו היום. לעתים הסוחרים היומיים קונים ומוכרים בטווח של שעות, ואף דקות

מסחר מאוחר

קנייה ומכירה של מניות לאחר שעות המסחר הרגילות של הבורסה. בניו יורק המסחר המאוחר מתנהל במערכת אלקטרונית בין השעות 23:05 ל־3:05 (שעון ישראל)

מוסדיים

גופים גדולים, כולל חברות ביטוח וקרנות פנסיה, שקונים ומוכרים ניירות ערך, עבור הלקוחות שלהן

מניות YOLO

ראשי התיבות (You Only Live Once) מתייחסים למסחר במניות בסיכון גבוה ע"י צעירים ש"שמים" את כל הכסף על מניה אחת, שנחשפה בקהילות אינטרנטיות כגון רדיט

נגזרים

חוזה בין שני צדדים שהערך שלו נקבע (נגזר) מהערך של נכס אחר

נזילות

הקלות שבה ניתן למכור מניה ולהנזיל את הכסף. מניות שמתנהל בהן מסחר ער נחשבות לנזילות

פאמפ אנד דאמפ

מצב שבו יוצרים הייפ סביב פוזיציה בה מחזיקים, לרוב במניה קטנה ועלומה

פוזיציה

התחייבות לשוק, שמכונה גם חשיפה. הפוזיציה מוגדרת לפי היקפה ולפי הכיוון שלה, פוזיציית לונג היא כאשר סבורים שערך הנכס יעלה, פוזיציית שורט היא מצב שבו מנסים להרוויח מירידה בערך הנכס

סגירת פוזיציה

ביטול החשיפה לנכס

קריפטו

מטבעות דיגיטליים או וירטואליים מכונים לעתים מטבעות קריפטו משום שהאבטחה שלהם מבוססת על הצפנה (קריפטוגרפיה). ממשלות ובנקים מרכזיים לא מעורבים במסחר במטבעות הללו

קרן גידור

גופים שמגייסים כסף ממשקיעים על מנת להשקיע, לרוב בשוק המניות. קרנות הגידור, שהרגולציה עליהן נמוכה יחסית, נעזרות באסטרטגיות של מינוף, השקעה בנגזרים ומכירה בחסר (שורט), שמאפשרת להרוויח גם כשהשוק יורד

ראלי

עלייה מתמשכת ברמת המחיר של מניה, מגזר או בורסה

רדיט (reddit)

אחד מעשרת האתרים הפופולריים בעולם, שעורר בתקופה האחרונה עניין גובר בקרב משקיעים בבורסה שהעניקו זה לזו טיפים

רובין הוד

אפליקציה שנועדה לאפשר מסחר נגיש. החברה מאפשרת לסחור במניות ללא עמלות. האפליקציה לא זמינה בישראל. החברה מרוויחה משימוש בנתוני הלקוחות

שווי שוק

הערך של חברה מסוימת, שמחושב כמכפלה של מחיר המניה ומספר המניות

שוק דובי

כינוי לירידות בשיעור של 20% לפחות במחיר של נכס

שוק שורי

ההפך משוק דובי. כינוי לעליות במניה או במדד שמעודדות עוד רכישות ולכן עליות נוספות

שורט

מהלך שנועד להרוויח מירידה בערכו של נכס. כניסה לפוזיציית שורט מתבצעת על ידי הלוואה של הנכס לזמן מוגבל ממישהו שמחזיק בה, ומכירה שלו. לקראת מועד פקיעת ההלוואה, קונים את הנכס מחדש, ומחזירים אותו למלווה. בצורה זו, ניתן להרוויח את ההפרש בין המחירים - ככל שהמניה ירדה יותר, כך הרווח גבוה יותר

שורט סקוויז

כאשר מניה ממשיכה לעלות, ההפסד של מי שביצע שורט גדל והביטחונות שהופקדו אצל הברוקר כבר לא מספיקים. הסוחר מקבל פנייה להגדיל את הביטחונות או לסגור את הפוזיציה, כלומר להחזיר את המניות. כדי לעשות זאת הוא נאלץ לרכוש את המניות במחיר גבוה

תנודתיות

התנועה מעלה ומטה במחיר של מניה מסוימת, מגזר או בורסה. תנודתיות גבוהה מאפשרת להרוויח מהפער בין מחירי השיא והשפל אך לרוב היא כרוכה גם בסיכונים