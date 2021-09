הארי פוטר, שואה ופסיכואנליזה

ההסכת שאין לומר את שמו, כאן הסכתים

טראומה ושואה הם הכוכבים של ההסכת הזה, אבל הנושא הרשמי שלו הוא בכלל קריאה צמודה בספרי הארי פוטר. שיר ראובן מביאה את עולם הפסיכואנליזה ודור סער-מן את ההיסטוריה של משטרים אפלים ומיתולוגיה. יחד הם מנהלים שיחה עשירה שמצד אחד נשארת קרובה לטקסט, ומצד שני מוסיפה עליו ומעמיקה אותו. כל זה גורם לתהות - זו באמת ג'יי קיי רולינג שכתבה אפוס שמתייחס באופן מורכב לכל דקות שקיימת בחיים עצמם, או שהוא הופך לכזה רק בזכות התבלין של הפודקאסט? זה נשמע נורא כבד, אבל למרות הטראומה והשואה, מדובר בכיף גדול ותחושה חזקה של קסם.

גלי וינרב

מתוך הארי פוטר ואבן החכמים / צילום: באדיבות yes

פודקאסט האקטואליה שצריך להכיר

The Journal

הפודקאסט היומי The Daily של ניו יורק טיימס בהגשת העיתונאי מייקל ברבארו הוא מחלוצי הז'אנר ועלה לאוויר כבר ב־2017. הוא נחשב לאחד הפודקאסטים הפופולריים ברחבי העולם וכזה שסלל את הדרך לרבים שהגיעו אחריו. אך יש בעיניי פודקאסט אקטואליה יומי באנגלית שהוא אפילו טוב ממנו: The Journal מבית העיתון The Wall Street Journal. פודקאסט שעלה לאוויר לפני שנתיים בהגשת העיתונאים קיית לינבאו וראיין קנוטסן, ובשיתוף גימלט, חברת המדיה והפודקאסטים המצליחה.

באופן טבעי הפודקאסט ממוקד יותר בענייני כלכלה, אבל ממש לא רק - הנושאים מגוונים וההגשה שלהם בהירה, מעניינת וקצבית. לא פעם הוא משלב בין סיפורים אקטואליים לבין כתבות מגזין מרתקות שנכתבו בידי כתבי העיתון. הפרק "למה כולם מתפטרים", מיוני האחרון הטיל זרקור על תופעה אמריקאית שראינו ניצנים שלה גם בישראל: עובדים רבים התפכחו בעקבות משבר הקורונה והחליטו להתפטר מעבודתם. כך למשל מתארים אלו שעבדו מהבית תקופה ממושכת, שללא הסחות דעת כמו ארוחות צהריים נחמדות עם הקולגות, הם הבינו שמהות העבודה עצמה משעממת וחסרת מעוף. "הבנתי שאני לא רוצה רק להתעסק בלעשות עוד כסף עבור אנשים אחרים", סיפר אחד המרואיינים.

כמאזינה אדוקה כבר כמה חודשים, הנה עוד כמה פרקים מומלצים: "האיש שבחר להידבק בקוביד 19", על חוויותיו של סטודנט בריטי צעיר שבחר להידבק בקורונה כחלק מניסוי מבוקר; "המדינה הראשונה לאמץ ביטקוין" על מדינת אל־סלבדור שבחרה לאמץ את הביטקוין כמטבע רשמי; וגם "הכאוס של כלכלת אפגניסטן", כתוצאה מהשתלטות הטליבאן על המדינה. סדרה חדשה, מהשבוע, בשם "תיקי פייסבוק" היא תוצאה של תחקיר ממושך שערכו עיתונאי הג'ורנל על הרשת החברתית. התוצאה סוחפת, מרתקת ומטרידה.

`

הילה ויסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס

הצצה נדירה לעולמה של פחית קולה

Everything is Alive

איך מרגישה פחית קולה שבכל פעם רק כמעט בוחרים בה והיא נשארת לקפוא במקרר, ואילו מחשבות יש לכרית? תוכנית הראיונות המתוסרטים Everything is Alive נותנת קול לחפצים יומיומיים, שמן הסתם לא הקדשתם להם הרבה מחשבה עד כה. הטבע הדומם כבר לא שותק, יש לו הרבה סיפורים לספר - על עצמנו. יוצר התוכנית הוא איאן צ'ילג, שהיה גם מיוצרי הפודקאסט "How To Do Everything". בכל פרק הוא מראיין ברצינות גמורה חפץ אחד המגולם בידי שחקן או שחקנית, והתוצאה מצחיקה ומלאת דמיון.

מי שחשפה אותי לפרויקט היא רביד רובנר, במסגרת קורס "שירת החפצים" שהעבירה ב־HIT, וכפי ששם הקורס מרמז: יותר מפודקאסט, זו בעיקר ספרות טובה. כל פרק הוא סיפור קצר, היוצר עולם שלם לחפץ. בחצי שעה של פרק, הוא מצליח לעורר מחשבה על הקיום האנושי. אולי לא תקבלו כאן אינפורמציה ממשית, אבל בפעם הבאה שתיכנסו למעלית, תחשבו עליה אחרת.

ואם כבר הזכרנו ספרות, אז המלצת האזנה נוספת: 99% Invisible הוא פודקאסט שיצר רומאן מארס ומתמקד בנושאים הקשורים לעיצוב וארכיטקטורה, אבל הפרק החביב עליי שם עוסק דווקא בספרנית בשם אן קרול מור. היא הצליחה להעלים את אחד מספרי הילדים הפופולריים ממדפי ספריית הילדים בניו יורק במשך 30 שנה, פשוט כי לא אהבה אותו.

מיכל אריאלי

שיחות על קריירה עם בן 27

שיעורים שלא למדתי בבצפר, המלין מדיה

הפקקים שרק עולים באופן דרמטי הם הזדמנות להפוך שעה אבודה לשעת עבודה, ואפילו לשעת למידה מרחיבת אופקים. מתוך ההיצע העצום של הפודקאסטים מומלץ להכיר ערוץ חדשני ובועט המנוהל על ידי חברת המלין מדיה, ומוגש על ידי הבעלים שלה, מיכאל מלמדוב. איש עסקים צעיר (מתחת ל־30) וכריזמטי, שמזמין אחת לשבוע לאולפן א.נשים מובילים בתחומם מכל קצוות הקשת: מאנשי תוכן כמו רוני קובן ודורון מדלי ועד למומחים לניהול ויזמים מצליחים. בדומה לערוצים מובילים בארה"ב הוא מראיין אותם במשך שעה וחצי, תוך שהוא מרחיב בכישרון רב את מנעד השיח מתחומי מומחיותם של האורחים להתמודדות עם כישלונות, הצלחות ופריצות דרך.

ניל"י גולדפיין

הקשב! פודקאסט המנהלים המואזן ביותר של אפל

בול בפוני

פתאום קמה בבוקר רס"ן בת חן פרימור, קצינה מוערכת במערך מדעי ההתנהגות של חיל הים, והחליטה שהיא רוצה ערוץ פודקאסטים.

בזמנה המועט, בערבים, בין הטרפת הצה"לית לבית ולילדים הקטנים, היא התחילה להקליט פרקים קצרים על ארגון, ניהול וסוגיות בוערות שמנהלים מתמודדים איתם.

האריזה ההדוקה והמרואיינים הטובים הביאו אותה לקהל מאזינים נאמן ומסור, שהתמכר לקיצור תולדות הזמן, והציבו אותה במקום הראשון ברשימת הפודקאסטים הניהוליים המואזנים ביותר בארץ של אפל. בעונה הראשונה יש 30 פרקים, אבל מתוכננת עונת המשך. יש למה לחכות.

ניל"י גולדפיין