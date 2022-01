אלון מאסק דוחק במקדונלד'ס לקבל דוג'קוין כצורת תשלום

אלון מאסק רוצה שרשת מקדונלד'ס תתחיל לקבל דוג'קוין כתשלום.

"אני אוכל ארוחת ילדים בטלוויזיה אם מקדונלד'ס תקבל דוג'קוין", צייץ מנכ"ל טסלה מאסק בטוויטר ביום שלישי בבוקר. מאסק שיבח את דוג'קוין הרבה לאחרונה, כולל בחודש שעבר, כשאמר כי טסלה תקבל את המטבע כתשלום על חלק ממוצריה.

מחיר הדוג'קוין עלה ב־7% ביום שלישי, על פי CoinMarketCap.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin

מאוחר יותר צייצה רשת ההמבורגרים תגובה: "רק אם טסלה תקבל כתשלום את grimacecoin", התייחסות לדמות הסגולה המככבת בפרסומות של רשת האוכל המהיר. טסלה לא הגיבה לבקשת תגובה.

הציוץ של מאסק הגיע אחרי שמחירי מטבעות הקריפטו - כולל דוג'קוין - ירדו בחדות בימים האחרונים. המכירות גרמו למקדונלד'ס לצייץ ביום שני: "מה שלומכם, אנשים שמנהלים חשבונות טוויטר על קריפטו".

how are you doing people who run crypto twitter accounts